موتو جي بي: ماركيز يفوز بالسباق القصير وينتزع صدارة البطولة وسط مشاكل أبريليا

حقّق مارك ماركيز فوزًا مفاجئًا في السباق القصير على حلبة مانداليكا يوم السبت، ليتصدّر ترتيب بطولة العالم للمرة الأولى في موسم 2026.

ولم يتمكّن خورخي مارتن من تحقيق أفضل من المركز الرابع، رغم تصدّره معظم فترات السباق، في حين سقط زميلاه على دراجتي أبريليا، راؤول فرنانديز، الذي انطلق من قطب الانطلاق الأول، وماركو بيزيكي، عند المنعطف الأول.

وكان المنعطف الأول تجسيدًا حقيقيًا للمقولة التي مفادها أن "أربعة لا يمكنهم المرور من مكان واحد"، لكنّ ما حدث كان في نهاية المطاف حادثة تسابق.

وأدرك درّاجو دوكاتي أنهم يعانون من نقص في السرعة مقارنة بدراجات أبريليا على حلبة مانداليكا، ولذلك كانوا يعلمون ضرورة التقدّم عليها عند المنعطف الأول. لكنّ مارك ماركيز لم يكن درّاج دوكاتي الوحيد الذي انطلق بصورة جيدة بما يكفي للتسلّل إلى داخل دراجات أبريليا، إذ اندفع فابيو دي جيانانتونيو، على دراجة فريق في آر 46، إلى داخل المجموعة بأكملها، لينتزع أفضل موقع عند دخول المنعطف الأيمن الأول.

وجاء بيزيكي بعد ذلك في ترتيب الدرّاجين أثناء الكبح، بينما كان فرنانديز في أقصى الجهة الخارجية. ورغم عدم حدوث أي احتكاك مع دراجتي دوكاتي، كان بيزيكي خارج خط التسابق المثالي، كما فوجئ قليلًا بوجود دراجتي بولونيا إلى جانبه من الداخل. وفقد دراجته أبريليا المصنعية بمفرده تمامًا، واصطدم بدراجة فرنانديز التابعة لفريق تراكهاوس أثناء سقوطه.

ورغم أن الحادث كان كارثيًا بالنسبة إلى درّاجَي أبريليا اللذين كانا المرشحين الأبرز للفوز، لم يُفتح أي تحقيق بسبب غياب الاحتكاك أو أي تصرّف مخالف للقواعد.

وخسر دي جيانانتونيو بعض الوقت عند المنعطف الأول، رغم دخوله إليه من أفضل موقع، ما منح مارتن صدارة مبكرة مفاجئة على متن دراجة أبريليا لم تكن تعمل معه بالكفاءة نفسها التي أظهرتها دراجتا فرنانديز وبيزيكي.

أما الدرّاج الذي خرج من المنعطف الأول خلفه مباشرة، فلم يكن سوى منافسه على اللقب ماركيز، الذي بدأ السباق متأخرًا عنه بنقطتين، وكان من المفترض أن يكتفي بمحاولة الحدّ من خسائره في مانداليكا.

وبدا أن مارتن فرض سيطرته على السباق عندما سجّل أسرع لفة في اللفة الرابعة، موسّعًا الفارق إلى 1.4 ثانية. لكنّ الدراما لم تنتهِ عند هذا الحد، إذ بدا أن دراجة أبريليا سمحت لماركيز بالتقدّم إلى الصدارة في اللفة التاسعة. ويُرجّح أن السبب في ذلك كان ظهور تحذير بشأن ضغط الإطارات على لوحة عدادات مارتن.

وبعدما استعاد مارتن إيقاعه المعتاد، بدا وكأنه يستعد لشنّ هجوم متأخر على ماركيز. لكن عندما اتّسع خطه عند المنعطف في اللفة قبل الأخيرة، أصبح واضحًا أن مارك حسم الفوز لصالحه.

وكلّف الخطأ مارتن مزيدًا من النقاط، بعدما تراجع خلف آي أوغورا، درّاج أبريليا فريق تراكهاوس، ودي جيانانتونيو، الذي أمضى معظم السباق خلف الدرّاج الياباني مترقّبًا تحركاته.

وأنهى أليكس ماركيز السباق في المركز الخامس لصالح فريق غريسيني دوكاتي، بينما حلّ بيدرو أكوستا سادسًا بعدما تلقّى عقوبة المرور عبر المسار الطويل بسبب تجاوز حدود الحلبة. وكان أكوستا ينافس أوغورا ودي جيانانتونيو قبل حصوله على العقوبة.

وجاء فيرمين ألدغير، الفائز بنسخة 2025، في المركز السابع، فيما أكمل فرانشيسكو بانيايا وفابيو كوارتارارو قائمة الدرّاجين الذين حصدوا النقاط.

سباق قصير جميع الإحصائيات المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط 1 م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 13 19:37.125 170.9 12 2 آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 13 +0.509 19:37.634 0.509 170.9 9 3 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13 +0.835 19:37.960 0.326 170.8 7