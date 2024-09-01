موتو جي بي: ماركيز يفوز أخيرًا وحادث كارثي لبانيايا في أراغون

بشكلٍ مماثلٍ للأمس، قدّم ماركيز انطلاقة ناريّة وابتعد وحيدًا في الأمام من دون عناء.

أمّا خلفه فقد خسر فرانشيسكو بانيايا عدّة مراكز مجدّدًا بعد أن ترنّحت درّاجته عند الانطلاقة وكاد أن يتعرّض لحادث.

بعد ذلك حدث احتكاكٌ بين بيدرو أكوستا وخورخي مارتن في اللفّة الثانية قبل أن يحسم مارتن المركز الثاني لصالحه.

وتمكّن بدوره أليكس ماركيز من الإطاحة ببيدرو أكوستا ليُصبح ثالثًا.

واستقرّ الفارق بعد بضع لفّات عند فلك 2.5 ثانية تقريبًا مع سيطرة مطلقة من ماركيز في الأمام، وعدم منافسة أيّ أحدٍ لمارتن في تلك المرحلة في ظلّ تمتّع ثنائيّ الصدارة بالوتيرة الأفضل.

أمّا في الخلف فقد كان بانيايا بصدد التعافي تدريجيًا، حيث أصبح خامسًا في اللفّة التاسعة بعد أن تجاوز براد بيندر بشكلٍ جريء.

واستمرّ تقدّم بطل العالم، حيث أطاح بهدفه التالي أكوستا وانتزع منه المركز الرابع، ووضع حينها أليكس ماركيز نُصب عينيه لتحقيق منصّة التتويج والحدّ من الخسائر في ظلّ ابتعاد ثنائيّ الصدارة بقدرٍ كبير حينها.

لكنّ الكارثة حلّت مع تبقي 5 لفّات على النهاية، إذ أثناء محاولة بانيايا تجاوز أليكس ماركيز نحو المركز الثالث، وقع احتكاكٌ بينهما في المنعطف الـ 15.

وبقي بانيايا عالقًا بين الدرّاجتين أثناء سقوطهما، وأفلت من دون إصابة مبدئيًا، لكنّها كانت ضربة موجعة للغاية لمنافسته على البطولة.

أمّا بالعودة إلى الأمام فقد عبر ماركيز خطّ النهاية مُحقّقًا فوزًا طال انتظاره، حيث كان هذا فوزه الأوّل منذ 1043 يومًا، والأوّل له في جائزة كبرى مع دوكاتي.

وعبر مارتن خطّ النهاية ثانيًا وضمن توسيعه لأفضليّته في صدارة الترتيب العام، بينما حلّ أكوستا ثالثًا مُحقّقًا منصّة تتويجٍ جديدة رائعة مستفيدًا فيها من حادثة بانيايا وأليكس.

وكان المركز الرابع من نصيب براد بيندر الذي تفوّق بأريحيّة على إينيا باستيانيني.

وحلّ فرانكو موربيديللي سادسًا أمام فابيو دي جيانأنطونيو وماركو بيزيكي، بينما أكمل أليكس رينز وجاك ميلر ترتيب العشرة الأوائل.