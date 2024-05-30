موتو جي بي: ماركيز يغلق الباب أمام الانتقال إلى براماك "ليست خياراً لي"

يأتي هذا الإعلان بعد تقارير هذا الصباح، أولها من "غازيتا ديلو سبورت"، بأن دوكاتي قررت ترقية خورخي مارتن إلى فريقها المصنعي لعام 2025.

وكانت دوكاتي قد حددت جائزة إيطاليا الكبرى هذا الأسبوع كموعد لاتخاذ قرارها، على الرغم من تصريحها في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تعلن عن القرار.

وصرح ماركيز لمنصة DAZN: "دوكاتي لم تخبرني بأنني لست المختار. أنا أبذل قصارى جهدي على المسار، لأن ذلك سيمنحني المزيد من الخيارات".

وأكمل: "براماك فريق جيد، لكنه ليس خياراً لي، لأنني أريد أحدث نسخة من الدراجة، وإذا أمكن، مع فريق رسمي".

وأضاف: "إذا كانت لديك الدراجة الرسمية، فستحصل على المزيد من الدعم، وإذا كان ذلك مع فريق رسمي، فستحصل على دعم أكبر".

وكان ماركيز قد أوضح في البداية أن الانضمام إلى براماك ليس خياره المفضل، لكنه بدا أنه قد تراجع عن هذا الرأي في الأسابيع الأخيرة، نظراً لأنه سيحصل على دراجة مصنعية.

وتلقى ماركيز عرضاً مغرياً من مجموعة كاي تي ام/غاس غاس لموسم 2025، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان بطل العالم ست مرات في موتو جي بي سيترك دوكاتي للتأقلم مع دراجة جديدة.