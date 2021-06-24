موتو جي بي: ماركيز "يعود إلى الواقع" في أسين

خطف ماركيز انتصاره الأوّل منذ عودته من الإصابة التي أبعدته عن كامل مجريات موسم 2020 وذلك خلال سباق ساكسنرينغ نهاية الأسبوع الماضي في ألمانيا.

لكنّ درّاج هوندا توقّع أن يُقدّم أداءً قويًا في ساكسنرينغ بالنظر إلى سيرها عكس عقارب الساعة ما يُقلّل من حجم الجهد المسلّط على كتفه الأيمن الذي عانى معه في 2021.

وبالنظر إلى أنّ حلبة أسين تتضمّن 12 منعطفًا أيمنًا وستّة فقط يسرى، يتوقّع ماركيز أن يعود للمعاناة مجدّدًا.

وقال الإسباني اليوم الخميس في أسين: "بالتأكيد كان ذلك انتصارًا مهمًا الأحد الماضي".

وأضاف: "ربّما الأكثر أهميّة أو صعوبة في مسيرتي وجاء هذا الفوز في مرحلة مهمّة جدًا كوننا كنّا عالقين في وضعٍ صعب ومنحنا ذلك حافزًا إضافيًا، خاصة بالنسبة لي وكذلك لهوندا لأنّه مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر انتصار لهوندا".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا سنعود إلى الواقع الآن، لكنّ ذلك الفوز كان مهمًا قبل العطلة الصيفيّة. سنتجاوز حلبة أسين ومن ثمّ سنُحصل على أكثر من شهر لمواصلة برنامجنا وعمليّاتنا وسنرى إن كان بوسعنا القيادة بشكلٍ أفضل من موجيللو وبرشلونة".

وأردف: "لكن لا يُمكنني توقّع أن أكون بذات مستوى ساكسنرينغ".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسعه تقبّل بعض المعاناة مجدّدًا بعد معرفته بقدرته على الفوز، قال ماركيز أنّ الضغط بشكلٍ مماثلٍ لما فعله في ألمانيا سيُؤدّي على الأرجح إلى ارتكابه الأخطاء.

نتيجة لذلك سيسعى إلى محاولة التواجد ضمن العشرة الأوائل مجدّدًا نهاية هذا الأسبوع.

وقال حيال ذلك: "أنا جاهزٌ للمعاناة. لكن لو أردت المعاناة أو حاولت ذلك فسأسقط مثلما حدث في موجيللو وبرشلونة. ذلك هو الواقع. قدت بشكلٍ سلس ودقيق في ساكسنرينغ".

وأضاف: "يُمكنك أن تُعاني لخمس أو 10 لفّات إلى حدٍ أقصى على هذه الحلبة، ولو أردت المعاناة طوال السباق فسيكون من السهل ارتكاب الأخطاء هنا".

وأكمل: "لذا دعونا نرى، بالطبع كان الفوز حافزًا رائعًا على الجانب الذهني ونحن مقتنعون الآن بقدرتنا على الفوز، لكن في المستقبل وليس الآن".