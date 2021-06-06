تخوض هوندا غمار واحد من أصعب المواسم لها في الموتو جي بي، حيث لم تصل حتّى الآن إلى منصة التتويج بعد ستّ جولات وتحتلّ المركز الخامس في ترتيب البطولة – متقدّمةً بفارق 3 نقاط فقط عن أبريليا.

ويأتي ذلك عقب موسم صعب في 2020 إذ فشلت هوندا في تسجيل أيّ فوز خلال الموسم للمرّة الأولى منذ عودتها للفئة الرئيسية بشكل كامل في 1982 واكتفت بالوصول لمنصة التتويج في مناسبتَين – إلّا أنّ افتقارها للنتائج يعود بشكل كبير إلى غياب ماركيز بسبب الإصابة.

وفي صورة عدم بلوغها منصة التتويج، ستصبح مصنّعاً ذا امتيازات، الأمر الذي يعني بأنّه سيكون في مقدورها تطوير المحرّك خلال الموسم وخوض اختبارات خاصة مع دراجيها الأساسيّين.

واعترف ماركيز – الذي تأهل في المركز الثالث عشر لسباق جائزة كتالونيا الكبرى الذي سيقام يوم الأحد – بأنّ هذه الامتيازات ستكون "رائعة" بالنسبة لهوندا للمساعدة في تعزيز أدائها، لكنّه لا يعتقد أنّ الأمور ستصل إلى ذلك الحدّ.

"آمل ألّا نحصل على الامتيازات لأنّ ذلك يعني تحقيقنا منصة تتويج أو ربّما الفوز" قال ماركيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئِل حول إمكانية حصول هوندا على هذه الامتيازات.

وأضاف: "على أيّ حال، نحن الآن في وضع صعب وكلّ ما يمكننا الحصول عليه للمستقبل، بعض الامتيازات، سيكون رائعاً بالنسبة لنا".

وأكمل: "لكن لا أعتقد بأنّنا سنحصل على الامتيازات".

وتابع: "بصراحة أعتقد بأنّنا سنصل لمنصة التتويج قبل نهاية الموسم".

وجاءت تعليقات ماركيز بعد أن قال زميله في هوندا بول إسبارغارو بأنّ "إتش آر سي" في "حاجة إليها"، ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أنّه لم يحضَ إلّا بخمسة أيّام من التجارب قبل بداية الموسم.

وعندما سُئِل من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الامتيازات، أجاب إسبارغارو – الذي تأهل في المركز الثاني عشر في برشلونة بعد تعرضه لحادث في القسم الثاني من التصفيات: "لا أخجل من هذا، ولا أعتقد أنّ هوندا ينبغي أن تخجل من التفكير في الامتيازات".

وأردف: "نشارك ضمن مستوى النخبة لرياضة الدراجات النارية والجميع يستثمرون أموالاً طائلة هنا، وبغضّ النظر عن المبالغ التي تستثمرها، فإنّك لا تحصل على نتائج أفضل".

واستطرد: "هكذا هو التسابق. لا أخجل من الحصول على امتيازات، وحتّى أكون صريحاً، نحن بحاجة إليها الآن".

واستدرك: "لأنّنا لا نحظى بأيّام للقيام باختبارات، وخضت خمسة أيّام من التجارب هذا الموسم وهذا يُعتبر لا شيء".

واسترسل: "الدراجة ليست في المستوى الذي نريدها أن تكون عليه، والعام القادم سنحظى بذات العدد من أيّام التجارب".

وواصل: "لذا سنجد أنفسنا في نفس الوضع الذي نحن فيه الآن".

واختتم: "بالطبع الامتيازات ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لنا. لقد تواجدت في مثل هذا الوضع في السابق لتغييره وبلوغ المكانة التي نريدها".