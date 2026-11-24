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موتو جي بي جائزة البرتغال الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يصنع التاريخ.. وروسي لا يزال يستعيد فصوله

بينما أتاح اللقب الثامن لمارك ماركيز في الموتو جي بي فض التعادل مع فالنتينو روسي ومواصلة التطلع نحو المستقبل، يقدم الإيطالي كتابه من دون أن يطوي صفحة "صدام سيبانغ"، وهو فصل لا يستحق كل هذا التركيز في قصة رائعة كتلك التي كتبها خلال مسيرته.

أوريول بيغديمونت

منشور: 24-11-2026

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"نعم، عشرة ألقاب": مارك ماركيز يوجه رسالة حاسمة في الجدل حول "الأعظم على الإطلاق" (الغوت)

بمحض مصادفة القدر، حسم ماركيز لقبه الثامن في الموتو جي بي في بورتيماو، في الوقت الذي كان فيه روسي يجوب إيطاليا للترويج لسيرته الذاتية بعنوان "قصتي"، التي صدرت في العاشر من نوفمبر.

وخلال هذه الظهورات الإعلامية، التي تركزت بصورة أساسية على البرامج التلفزيونية والإذاعية، تكرر ذكر ماركيز، قبل أن تتناقل وسائل الإعلام تلك التصريحات. وشمل ذلك جميع الصحف والمواقع الكبرى، فضلًا عن العديد من الوسائل الأقل تخصصًا، الحريصة على الاستفادة من تلك النقرات المربحة للغاية.

أما على صعيد مضمون الرسالة، فلم يكن هناك أي جديد، بل مجرد تكرار الدراج صاحب الرقم 46 لرأيه بشأن صاحب الرقم 93.

وهو الرأي ذاته الذي ظل يكرره طوال السنوات الـ11 التي أعقبت "صدام سيبانغ"، الحادثة التي قسمت عالم سباقات الدراجات النارية إلى الأبد بين أنصار روسي وأنصار ماركيز، والتي سبق أن قيل وكُتب عنها أكثر مما ينبغي بكثير.

ومنذ اقتحام الإسباني ساحة الموتو جي بي عام 2013، لم يتوقف عن منافسة الإيطالي على كل شيء. فعلى الحلبة، تنافسا على النقاط والانتصارات والألقاب. وخارجها، تنافسا على العرش الذي سيؤول إلى من يُطلق عليه لقب "الأعظم على الإطلاق" أو "الغوت"، وهو اختصار باللغة الإنجليزية يشير إلى أعظم من مارس رياضة معينة على مر التاريخ.

وهذه المنافسة الأخيرة يستحيل حسمها إذا ما وضعنا الإحصائيات جانبًا، والتي باتت الآن تصب في مصلحة ماركيز، نظرًا إلى أن التقييم ذاتي بالكامل ويعتمد على الآراء والإعجاب والمشاعر الشخصية تجاه كل منهما. ومع مرور خمسة أعوام على اعتزال روسي واستمرار ماركيز في تحقيق الانتصارات، فإن الشيء الوحيد الذي يضعهما في مواجهة بعضهما بعضًا في الوقت الراهن هو الرواية. أو بالأحرى، الطريقة التي يجري بها التلاعب بتلك الرواية.

وكما اعترف مؤخرًا، فإن "الدكتور" لم يتجاوز بعد التجربة المريرة التي عاشها في عام 2015. إذ قال قبل أيام قليلة خلال إحدى فعالياته الترويجية العديدة: "إنه أمر لا يزول، ولا يزال يؤلمني. لقد مر أكثر من عشرة أعوام، لكن الشعور وحالتي النفسية عندما أتذكر ما حدث لا يزالان كما كانا في تلك الليلة في فالنسيا، وهذا يقلقني بعض الشيء".

وكانت خيبة الأمل تلك، ومن الجدير التذكير بذلك، قد جاءت بعد تنفيذ استراتيجية كارثية، بدت وكأنها من تصميم ألد أعدائه، أو على أقل تقدير، شخص لا يتمتع بقدر كبير من الذكاء: فقد أعادت تلك الخطة إحياء دور ماركيز، الذي لم تكن لديه أي فرصة في معركة على لقب عالمي بات حسمه حكرًا على ياماها، ومنحت دراج هوندا دافعًا قويًا لإظهار طبيعة شخصيته، رغم صغر سنه آنذاك (22 عامًا)، إذا ما تجرأ أي شخص، أيًا كان، حتى لو كان الأيقونة العالمية لسباقات الدراجات النارية، على التشكيك في نزاهته.

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وبعيدًا عن عدم الكفاءة الواضح لدى العقل المدبر وراء تلك الحماقة، يبقى من المحزن أن يُذكر دراج أسطوري مثل ابن تافوليا بسبب خيبة الأمل الأخيرة تلك أكثر مما يُذكر بسبب كل ما أنجزه حتى تلك اللحظة. وبصرف النظر عن سجله الهائل، الذي يضم سبعة ألقاب و89 انتصارًا و199 منصة تتويج و55 مركز انطلاق أول، فإننا نتحدث عن دراج يتمتع بكاريزما فريدة، وكان بمثابة قوة مضاعفة لشعبية سباقات الدراجات النارية، إذ نقلها من نطاقها المحدود إلى ظاهرة عالمية.

وربما خلقت الهيمنة الساحقة التي فرضها خلال العقد الأول من الألفية، بإحرازه سبعة ألقاب بين عامي 2001 و2009، انطباعًا بغياب المنافسة، وهو انطباع قابل للتشكيك فيه إلى حد كبير، ولا يتحمل روسي مسؤوليته على أي حال. فقد تغلب على من كانوا موجودين آنذاك، ولم يكن بوسعه التغلب على من لم يعودوا موجودين أو أولئك الذين سيأتون لاحقًا.

وكان من الأجدر تسليط الضوء على كيفية نجاحه في زعزعة ثقة ماكس بياجي، وجعل سوء الطالع يلازم سيتي جيبيرناو، وإعادة ابتكار نفسه لاستعادة اللقب في عامي 2008 و2009، بعد الهزيمتين غير المتوقعتين اللتين تعرض لهما على يد نيكي هايدن (2006) وكايسي ستونر (2007). إنها قائمة طويلة من الإنجازات التي تستحق الإشادة أكثر بكثير من نوبة الغضب التي لا تزال تعتمل في داخله بسبب ما حدث في ماليزيا.

بطل العالم مارك ماركيز، دوكاتي

الصورة من قبل: Mirco Lazzari / Getty Images

وعلى الطرف النقيض تمامًا، نجد ماركيز، المنشغل للغاية بحاضر يتطلب منه كل تفانيه وطاقته، بحيث لا يجد مجالًا للنظر إلى الوراء. فهو لا يستغرق حتى في استعادة الماضي لإرضاء غروره، رغم سجله المبهر، فما بالك باستعادة حادثة تركته محطمًا نفسيًا. إذ استذكر قبل أعوام في أحد الأفلام الوثائقية: "لا أتمنى لألدّ أعدائي أن يمر بما مررت به خلال هذين الأسبوعين".

ومع إحرازه لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية، الذي احتفل به يوم الأحد في البرتغال، تجاوز الدراج الكتالوني رصيد روسي، رغم أنه لم يذكره قط، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بوصفه دافعًا وراء سعيه لتحقيق هدفه.

وبغض النظر عما إذا كان تجاوز أرقام أسطورة أخرى قد منحه حافزًا إضافيًا، فإن ماركيز يركز منذ فترة طويلة حصرًا على تجاوز العقبات التي يضعها لنفسه. وهو يفعل ذلك لأنه يريد ذلك، ولأنه يستمتع به. وربما يكون هذا هو الجانب الأكثر إثارة للدهشة في حالته، فهو شخص حقق الكثير من الانتصارات وعانى الكثير أيضًا، ومع ذلك، نجح دائمًا، حتى الآن على الأقل، في إيجاد الحافز لمواصلة دفع نفسه إلى أقصى الحدود.

ومع هذا الانتصار الأخير، بات دراج سيرفيرا (لييدا) يستحق عن جدارة وأكثر الحق في تحديد تحدياته بنفسه، بدلًا من أن تحددها له حتى تحديات منافسيه. وقد أجبره تحديه الأخير، المتمثل في ذراعه اليمنى التي أنهكتها الإصابات، على إعادة ابتكار نفسه مرة أخرى، سواء على متن الدراجة أو خارجها، للتغلب على القيود التي ستلازمه دائمًا، مهما أصر على عدم الحديث عنها.

ولو فعل ذلك، لما تجرأ أحد، في هذه المرحلة من مسيرته، على الاعتقاد بأنه يستخدمها ذريعة أو عذرًا. لكن ماركيز يتمتع بالذكاء الكافي لإدراك أن ذلك لن يساعده على تحقيق أهدافه، أيًا كانت.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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