موتو جي بي: ماركيز يصعق الجميع ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل بفارق قرابة ثانية
واصل النجم الإسباني مارك ماركيز سيطرته على مجريات جائزة أراغون الكبرى عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل.
مارك ماركيز، غريسيني دوكاتي
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
عزّز ماركيز سيطرته على حلبة موتورلاند أراغون عبر تحقيقه قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية في الموسم.
تصدّر صاحب الـ 31 عامًا جميع الحصص الأربعة حتّى الآن في أراغون وهو أبرز المرشّحين للفوز بالسباق القصير إلى جانب السباق الرئيسي يوم الأحد.
وكانت العواصف الرعديّة في المنطقة قد تسبّبت في بعض الحصص الرطبة في جميع الحصص صباح السبت، لكنّ السماء كانت صافية ما ساهم في جفاف الحلبة سريعًا.
وحقّق مارك ماركيز درّاج غريسيني الزمن الأسرع في القسم الثاني الحاسم حيث بلغ زمنه 1:46.766 دقيقة.
وتقدّم الإسباني بـ 0.8 ثانية على بيدرو أكوستا درّاج تيك 3 الذي أثار الإعجاب ضمن موسمه الأوّل في البطولة، في حين أكمل فرانشيسكو بانيايا ترتيب مراكز الصفّ الأوّل بحلوله ثالثًا.
وقال ماركيز: "أحظى بشعورٍ مدهشٍ في الوقت الحاضر. ثمانية أعشارٍ تبدو فارقًا كبيرًا، لكن لا يُمكننا أن ننسى أنّني كنت متأخّرًا بثمانية أعشارٍ على حلبات أخرى! علينا الإبقاء على ذات العقليّة لأنّ المسار زلقٌ ومن السهل ارتكاب خطأ".
من جانبه قال بانيايا: "مارك يتّبع خطوطًا مختلفة ويقوم بالأمور على نحوٍ مختلف، أن يتقدّم بثمانية أعشارٍ لهو أمرٌ لا يُصدّق".
وسينطلق مارتن المنافس على اللقب من المركز الرابع أمام أليكس ماركيز وفرانكو موربيديللي.
أمّا براد بيندر فقد وضع درّاجة كاي تي ام الأخرى في المركز السابع أمام ميغيل أوليفيرا وراؤول فيرنانديز، بينما أكمل يوهان زاركو ترتيب العشرة الأوائل.
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