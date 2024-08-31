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موتو جي بي جائزة أراغون الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يُسيطر على السباق القصير في أراغون مع انهيار بانيايا

استمرّ مارك ماركيز في السيطرة على مجريات جائزة أراغون الكبرى ليُحقّق فوزًا سهلًا في السباق القصير وهو الأوّل له، في الوقت الذي ارتكب فيه حامل اللقب والمتصدّر السابق فرانشيسكو بانيايا الكثير من الأخطاء.

تم التحديث:
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

قدّم مارك ماركيز انطلاقة قويّة وحافظ على الصدارة بينما قفز خورخي مارتن إلى المركز الثاني في المنعطف الأوّل. أمّا فرانشيسكو بانيايا المنطلق على الجانب المتّسخ فقد خسر مركزين ليُصبح خامسًا.

وفي حين بدا أنّ ماركيز حلّق سريعًا في الأمام، إلّا أنّه ارتكب خطأ طفيفًا وعبر منعطفًا بشكلٍ واسع ما سمح للبقيّة باللحاق به.

وفي حين استعاد بانيايا مركزًا في اللفّة الثانية، ليجد نفسه على بُعد حوالي ثانية ونصف عن الثلاثي أمامه، فإنّه عاد في اللفّة الرابعة ليرتكب خطأً عند المنعطف الخامس ويخرج عن المسار وبالتالي خسارته لمركزين.

بالعودة إلى الأمام فقد واصل ماركيز ابتعاده ورفع الفارق إلى ثانيتين مع انتصاف السباق.

بالتزامن مع ذلك استمرّ تقهقر بانيايا ومعها أخطاؤه، ليجد نفسه ثامنًا مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

واستمرّ ماركيز في الابتعاد في الأمام ملهبًا حماس الجماهير الإسبانيّة إلى أن عبر خطّ النهاية متقدّمًا بثلاث ثوانٍ ونصف عن أقرب ملاحقيه خورخي مارتن، ويُحقّق فوزه الأوّل في سباقٍ قصير.

أمّا بيدرو أكوستا فقد وضع نفسه ودرّاجة كاي تي ام على آخر عتبات منصّة التتويج.

وحلّ أليكس ماركيز رابعًا في سباقٍ وحيد، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الخمسة الأوائل.

وذهب المركز السادس إلى براد بيندر الذي تمكّن من الصمود أمام هجمات إينيا باستيانيني في اللحظات الأخيرة.

ونجح فابيو كوارتارارو في اقتناص آخر مراكز النقاط من فرانشيسكو بانيايا الذي بالكاد حلّ تاسعًا أمام ماركو بيزيكي.

وخسر بذلك بانيايا صدارة ترتيب البطولة من جديد لصالح غريمه مارتن.

نتيجة السباق

المركز الدراج # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س النقاط
1 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 11

-

     12
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 11

+2.961

2.961

 2.961   9
3 ب. أكوستا تيك 3 31 11

+6.694

6.694

 3.733   7
4 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 11

+9.950

9.950

 3.256   6
5 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 11

+11.749

11.749

 1.799   5
6 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 11

+14.144

14.144

 2.395   4
7 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 11

+14.291

14.291

 0.147   3
8 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 11

+18.836

18.836

 4.545   2
9 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 11

+20.298

20.298

 1.462   1
10 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 11

+20.448

20.448

 0.150    
11 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 11

+20.678

20.678

 0.230    
12 ا. فيرنانديز تيك 3 37 11

+21.429

21.429

 0.751    
13 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 11

+22.110

22.110

 0.681    
14 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 11

+22.440

22.440

 0.330    
15 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 11

+23.468

23.468

 1.028    
16 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 11

+26.822

26.822

 3.354    
17 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 11

+26.910

26.910

 0.088    
18 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 11

+31.147

31.147

 4.237    
19 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 11

+37.642

37.642

 6.495    
انسحب ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 4

7 لفّة

      
انسحب ي. زاركو فريق إل سي آر 5 1

10 لفّة

      
انسحب أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 0

11 لفّة

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