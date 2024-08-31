موتو جي بي: ماركيز يُسيطر على السباق القصير في أراغون مع انهيار بانيايا

قدّم مارك ماركيز انطلاقة قويّة وحافظ على الصدارة بينما قفز خورخي مارتن إلى المركز الثاني في المنعطف الأوّل. أمّا فرانشيسكو بانيايا المنطلق على الجانب المتّسخ فقد خسر مركزين ليُصبح خامسًا.

وفي حين بدا أنّ ماركيز حلّق سريعًا في الأمام، إلّا أنّه ارتكب خطأ طفيفًا وعبر منعطفًا بشكلٍ واسع ما سمح للبقيّة باللحاق به.

وفي حين استعاد بانيايا مركزًا في اللفّة الثانية، ليجد نفسه على بُعد حوالي ثانية ونصف عن الثلاثي أمامه، فإنّه عاد في اللفّة الرابعة ليرتكب خطأً عند المنعطف الخامس ويخرج عن المسار وبالتالي خسارته لمركزين.

بالعودة إلى الأمام فقد واصل ماركيز ابتعاده ورفع الفارق إلى ثانيتين مع انتصاف السباق.

بالتزامن مع ذلك استمرّ تقهقر بانيايا ومعها أخطاؤه، ليجد نفسه ثامنًا مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

واستمرّ ماركيز في الابتعاد في الأمام ملهبًا حماس الجماهير الإسبانيّة إلى أن عبر خطّ النهاية متقدّمًا بثلاث ثوانٍ ونصف عن أقرب ملاحقيه خورخي مارتن، ويُحقّق فوزه الأوّل في سباقٍ قصير.

أمّا بيدرو أكوستا فقد وضع نفسه ودرّاجة كاي تي ام على آخر عتبات منصّة التتويج.

وحلّ أليكس ماركيز رابعًا في سباقٍ وحيد، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الخمسة الأوائل.

وذهب المركز السادس إلى براد بيندر الذي تمكّن من الصمود أمام هجمات إينيا باستيانيني في اللحظات الأخيرة.

ونجح فابيو كوارتارارو في اقتناص آخر مراكز النقاط من فرانشيسكو بانيايا الذي بالكاد حلّ تاسعًا أمام ماركو بيزيكي.

وخسر بذلك بانيايا صدارة ترتيب البطولة من جديد لصالح غريمه مارتن.

نتيجة السباق