موتو جي بي: ماركيز يُسيطر على السباق القصير في أراغون مع انهيار بانيايا
استمرّ مارك ماركيز في السيطرة على مجريات جائزة أراغون الكبرى ليُحقّق فوزًا سهلًا في السباق القصير وهو الأوّل له، في الوقت الذي ارتكب فيه حامل اللقب والمتصدّر السابق فرانشيسكو بانيايا الكثير من الأخطاء.
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
قدّم مارك ماركيز انطلاقة قويّة وحافظ على الصدارة بينما قفز خورخي مارتن إلى المركز الثاني في المنعطف الأوّل. أمّا فرانشيسكو بانيايا المنطلق على الجانب المتّسخ فقد خسر مركزين ليُصبح خامسًا.
وفي حين بدا أنّ ماركيز حلّق سريعًا في الأمام، إلّا أنّه ارتكب خطأ طفيفًا وعبر منعطفًا بشكلٍ واسع ما سمح للبقيّة باللحاق به.
وفي حين استعاد بانيايا مركزًا في اللفّة الثانية، ليجد نفسه على بُعد حوالي ثانية ونصف عن الثلاثي أمامه، فإنّه عاد في اللفّة الرابعة ليرتكب خطأً عند المنعطف الخامس ويخرج عن المسار وبالتالي خسارته لمركزين.
بالعودة إلى الأمام فقد واصل ماركيز ابتعاده ورفع الفارق إلى ثانيتين مع انتصاف السباق.
بالتزامن مع ذلك استمرّ تقهقر بانيايا ومعها أخطاؤه، ليجد نفسه ثامنًا مع تبقي 4 لفّات على النهاية.
واستمرّ ماركيز في الابتعاد في الأمام ملهبًا حماس الجماهير الإسبانيّة إلى أن عبر خطّ النهاية متقدّمًا بثلاث ثوانٍ ونصف عن أقرب ملاحقيه خورخي مارتن، ويُحقّق فوزه الأوّل في سباقٍ قصير.
أمّا بيدرو أكوستا فقد وضع نفسه ودرّاجة كاي تي ام على آخر عتبات منصّة التتويج.
وحلّ أليكس ماركيز رابعًا في سباقٍ وحيد، بينما أكمل ميغيل أوليفيرا ترتيب الخمسة الأوائل.
وذهب المركز السادس إلى براد بيندر الذي تمكّن من الصمود أمام هجمات إينيا باستيانيني في اللحظات الأخيرة.
ونجح فابيو كوارتارارو في اقتناص آخر مراكز النقاط من فرانشيسكو بانيايا الذي بالكاد حلّ تاسعًا أمام ماركو بيزيكي.
وخسر بذلك بانيايا صدارة ترتيب البطولة من جديد لصالح غريمه مارتن.
نتيجة السباق
|المركز
|الدراج
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|النقاط
|1
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|11
|
-
|12
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|11
|
+2.961
2.961
|2.961
|9
|3
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|11
|
+6.694
6.694
|3.733
|7
|4
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|11
|
+9.950
9.950
|3.256
|6
|5
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|11
|
+11.749
11.749
|1.799
|5
|6
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|11
|
+14.144
14.144
|2.395
|4
|7
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|11
|
+14.291
14.291
|0.147
|3
|8
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|11
|
+18.836
18.836
|4.545
|2
|9
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|11
|
+20.298
20.298
|1.462
|1
|10
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|11
|
+20.448
20.448
|0.150
|11
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|11
|
+20.678
20.678
|0.230
|12
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|11
|
+21.429
21.429
|0.751
|13
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|11
|
+22.110
22.110
|0.681
|14
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|11
|
+22.440
22.440
|0.330
|15
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|11
|
+23.468
23.468
|1.028
|16
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|11
|
+26.822
26.822
|3.354
|17
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|11
|
+26.910
26.910
|0.088
|18
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|11
|
+31.147
31.147
|4.237
|19
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|11
|
+37.642
37.642
|6.495
|انسحب
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|4
|
7 لفّة
|انسحب
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|1
|
10 لفّة
|انسحب
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|0
|
11 لفّة
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