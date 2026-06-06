موتو جي بي: ماركيز يسحق الجميع ويُهيمن على السباق القصير في المجر

بعدما استبعد سابقًا إمكانية تكرار ثنائيته التي حققها في موسم 2025، ظهر ماركيز بأداء لا يُضاهى يوم السبت على حلبة بالاتون بارك، حيث نجح في بناء أفضلية بلغت ثانيتين خلال اللفات الأولى.

ومع عجز أقرب ملاحقيه بيدرو أكوستا عن تقليص الفارق في الجزء الأخير من السباق القصير المؤلف من 13 لفة، شقّ ماركيز طريقه بهدوء نحو خط النهاية، محققًا الفوز بفارق 1.5 ثانية.

أما المركز الثالث فكان من نصيب متصدر البطولة ودرّاج أبريليا الرسمي ماركو بيتزيكي.

ومع انطلاق السباق، حافظ ماركيز على الصدارة بعد انطلاقة نظيفة من قطب الانطلاق الأول متقدمًا على أكوستا، فيما قفز بيزيكي من المركز السادس على شبكة الانطلاق إلى المركز الثالث.

ورغم أن أكوستا مارس بعض الضغط في البداية على ماركيز، فإن درّاج دوكاتي الرسمي سرعان ما ابتعد عن المجموعة المطاردة، ليوسع الفارق إلى أكثر من ثانية بحلول اللفة الثالثة.

وسرعان ما تضاعفت تلك الأفضلية إلى ثانيتين، بينما ابتعد أكوستا بدوره عن بيزيكي صاحب المركز الثالث مع تفرق المنافسات خلال المراحل الأولى من السباق القصير.

وكان من المتوقع أن يتراجع ماركيز في اللفات الأخيرة مع تأثير المتطلبات البدنية للسباق، ما قد يفتح الباب أمام عودة أكوستا إلى دائرة المنافسة، إلا أن تلك المخاوف لم تتحقق، إذ واصل توسيع الفارق في المقدمة.

وعبر بطل العالم حامل اللقب خط النهاية في اللفة الثالثة عشرة محققًا فوزًا من الانطلاق حتى الراية الشطرنجية، ومسجلًا انتصاره الثالث في السباقات القصيرة خلال موسم 2026 بعد فوزيه السابقين في غويانيا وخيريز.

وجاءت هذه النتيجة بعد شهر واحد فقط من خضوعه لعمليتين جراحيتين، من بينهما جراحة في كتفه اليمنى التي تعرضت لإصابات متكررة.

واكتفى أكوستا، صاحب أسرع زمن يوم الجمعة، بالمركز الثاني، بينما تمسك بيزيكي بالمركز الثالث رغم الضغوط التي تعرض لها من راؤول فرنانديز.

وكان فيرمين ألديغير، درّاج غريسيني، ينافس بيزيكي على المركز الثالث خلال اللفات الأولى، لكن لحظة خطيرة عند المنعطف الأخير المزدوج دفعته إلى إنهاء السباق في المركز الخامس.

واستعاد خورخي مارتن، درّاج أبريليا، توازنه بعد خطأ في المقطع نفسه من الحلبة لينهي السباق في المركز السادس، بينما قدم دييغو موريرا، المبتدئ مع فريق إل.سي.آر، انطلاقة رائعة من المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق لينتزع المركز السابع.

كما ساعدت انطلاقة قوية للغاية إينيا باستيانيني على الصعود إلى المركز الثامن مع فريق تيك 3، فيما ذهب آخر مركز يمنح النقاط إلى فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي الرسمي.

وتعرض فابيو دي جيانانتونيو، درّاج في.آر46، لبداية سيئة جديدة بعدما انطلق من المركز الرابع، ليتراجع إلى المركز التاسع في اللفة الافتتاحية قبل أن ينهي السباق في المركز العاشر خلف بيتزيكي.

وأنهى آي أوغورا، درّاج تراكهاوس، سباقًا هادئًا في المركز الحادي عشر أمام لوكا ماريني درّاج هوندا، بينما كان توبراك رازغاتلي أوغلو، درّاج براماك، أفضل ممثلي ياماها بحلوله في المركز الثالث عشر.

وتمكن إيكر ليكونا، درّاج غريسيني، من إنهاء سباق عودته إلى فئة موتو جي بي في المركز الثامن عشر، بينما جاء كال كراتشلو في المركز الأخير بعدما شارك بدلًا من يوهان زاركو مع فريق إل.سي.آر.