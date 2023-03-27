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موتو جي بي: ماركيز يخضع لعملية جراحية بعد حادثة البرتغال ويتغيب عن جولة الأرجنتين

سيتغيب دراج هوندا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، عن جولة الأرجنتين بعد عملية جراحية لعلاج الكسر الذي تعرض له بسبب الحادثة العنيفة في جولة بورتيماو الافتتاحية لموسم 2023.

موتو جي بي: ماركيز يخضع لعملية جراحية بعد حادثة البرتغال ويتغيب عن جولة الأرجنتين

ضمن بيان نشرته هوندا، أوضحت أنه تم اكتشاف الكسر عندما عاد ماركيز إلى إسبانيا، وتم علاجه على الفور في مستشفى روبر الدولي في مدريد. 

ولن يكون قادراً على المشاركة في الجولة الثانية من الموسم في تيرماس دي ريو هوندو يوم 2 أبريل/نيسان المقبل، ولم يتم تحديد المدة الزمنية لعودته إلى السباق مرة أخرى. 

وخلال الجراحة، تم تثبيت الكسر داخليًا باستخدام مسامير معدنية. 

واختار ماركيز وفريق ريبسول هوندا عدم المشاركة في الجولة القادمة من بطولة العالم للتركيز بشكل كامل على الاستعداد للمشاركة في الجولات القادمة بأفضل حالة ممكنة.

وكان ماركيز ينافس على منصة التتويج حين صدم دراج براماك دوكاتي، خورخي مارتين، قبل الارتطام بدراجة ميغيل أوليفييرا ليخرجا مباشرة من السباق.

وطبق الحكام عقوبة لفتين طويلتين على ماركيز في الأرجنتين، لكن ولأنه سيتغيب عنها فلن يتم تطبيقها في الجولة التالية.

ولن تقوم هوندا باستبدال ماركيز، ما يعني أن جوان مير سيكون الممثل الوحيد للفريق المصنعي في الأرجنتين.

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