موتو جي بي: ماركيز يُحقّق فوزًا خرافيًا بعد 591 يومًا من الجفاف في سباق ألمانيا

بالرغم من تصريحاته بالأمس حيال عدم قدرته على تمديد سلسلة انتصاراته في ساكسنرينغ التي تعود إلى 2010، نجح ماركيز بعد 581 يومًا من آخر انتصاراته في فالنسيا عام 2019 ليتماسك أمام هجمات ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام ويُحقّق الفوز مُنهيًا جفاف انتصارات هوندا في الفئة العليا.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حقّق أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا انطلاقة قويّة من الصفّ الأوّل وانتزع الصدارة، في حين انتزع ماركيز المركز الثاني من فابيو كوارتارارو.

وانغمس ماركيز إثر ذلك على الخطّ الداخلي من المنعطف الأخير من اللفّة الأولى لينتزع الصدارة من إسبارغارو، بالرغم من أنّ درّاج أبريليا عاد ليتجاوزه في المنعطف الـ 12 من اللفّة التالية.

لكنّ الأخير لم يتمكّن من البقاء طويلًا في الأمام وسرعان ما استعاد ماركيز الصدارة في المنعطف الأخير وحافظ عليها منذ ذلك الحين إلى أن شقّ خطّ النهاية.

أمّا خلفهما فقد تقدّم جاك ميلر درّاج دوكاتي إلى المركز الثالث بحلول اللفّة الثامنة متجاوزًا يوهان زاركو، وتبعه أوليفيرا سريعًا.

ومن ثمّ تجاوز ميلر وأوليفيرا إسبارغارو ليُطيحا به إلى المركز الرابع خلال اللفّة العاشرة، في الوقت الذي تراجع فيه كوارتارارو إلى المركز السادس.

وتهاطلت بعض زخّات الأمطار على حلبة ساكسنرينغ في تلك المرحلة من السباق، وبدأ ماركيز بالضغط حينها تحسّبًا لاضطراراه للتوقّف لتغيير درّاجته.

بالتوازي مع ذلك تجاوز أوليفيرا منافسة ميلر نحو المركز الثاني في اللفّة الـ 11 وبدأ بتقليص الفارق تدريجيًا مع ماركيز.

في ذات الوقت بدأ كوارتارارو بتعويض تأخّره المبكّر والتقدّم في الترتيب متّجهًا نحو مراكز منصّة التتويج عبر تجاوزه لكلٍ من زاركو، وإسبارغارو وأخيرًا ميلر.

أمّا أوليفيرا فلم يتمكّن من مجاراة وتيرة ماركيز في اللفّات الأخيرة لينتهي السباق على ذلك الترتيب.

وذهب المركز الرابع إلى براد بيندر درّاج كاي تي ام الآخر، الذي تقدّم على فرانيشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي الذي تفوّق على زميله ميلر.

وانتهى المطاف بإسبارغارو سابعًا أمام زاركو وهو نتيجة مخيّبة لكليهما بعد أدائهما القويّ في التصفيات.

أمّا حامل اللقب جوان مير فقد حلّ تاسعًا، في حين أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق: