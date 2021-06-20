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موتو جي بي / جائزة ألمانيا الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: ماركيز يُحقّق فوزًا خرافيًا بعد 591 يومًا من الجفاف في سباق ألمانيا

تغلّب مارك ماركيز درّاج هوندا على ميغيل أوليفيرا ضمن سباق حامٍ في جائزة ألمانيا الكبرى ليضمن انتصاره الأوّل المدهش منذ عودته من الإصابة التي هدّدت مسيرته في الموتو جي بي وأطاحت به خارج موسم 2020 بأكمله.

موتو جي بي: ماركيز يُحقّق فوزًا خرافيًا بعد 591 يومًا من الجفاف في سباق ألمانيا

بالرغم من تصريحاته بالأمس حيال عدم قدرته على تمديد سلسلة انتصاراته في ساكسنرينغ التي تعود إلى 2010، نجح ماركيز بعد 581 يومًا من آخر انتصاراته في فالنسيا عام 2019 ليتماسك أمام هجمات ميغيل أوليفيرا درّاج كاي تي ام ويُحقّق الفوز مُنهيًا جفاف انتصارات هوندا في الفئة العليا.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حقّق أليكس إسبارغارو درّاج أبريليا انطلاقة قويّة من الصفّ الأوّل وانتزع الصدارة، في حين انتزع ماركيز المركز الثاني من فابيو كوارتارارو.

وانغمس ماركيز إثر ذلك على الخطّ الداخلي من المنعطف الأخير من اللفّة الأولى لينتزع الصدارة من إسبارغارو، بالرغم من أنّ درّاج أبريليا عاد ليتجاوزه في المنعطف الـ 12 من اللفّة التالية.

لكنّ الأخير لم يتمكّن من البقاء طويلًا في الأمام وسرعان ما استعاد ماركيز الصدارة في المنعطف الأخير وحافظ عليها منذ ذلك الحين إلى أن شقّ خطّ النهاية.

أمّا خلفهما فقد تقدّم جاك ميلر درّاج دوكاتي إلى المركز الثالث بحلول اللفّة الثامنة متجاوزًا يوهان زاركو، وتبعه أوليفيرا سريعًا.

ومن ثمّ تجاوز ميلر وأوليفيرا إسبارغارو ليُطيحا به إلى المركز الرابع خلال اللفّة العاشرة، في الوقت الذي تراجع فيه كوارتارارو إلى المركز السادس.

وتهاطلت بعض زخّات الأمطار على حلبة ساكسنرينغ في تلك المرحلة من السباق، وبدأ ماركيز بالضغط حينها تحسّبًا لاضطراراه للتوقّف لتغيير درّاجته.

بالتوازي مع ذلك تجاوز أوليفيرا منافسة ميلر نحو المركز الثاني في اللفّة الـ 11 وبدأ بتقليص الفارق تدريجيًا مع ماركيز.

في ذات الوقت بدأ كوارتارارو بتعويض تأخّره المبكّر والتقدّم في الترتيب متّجهًا نحو مراكز منصّة التتويج عبر تجاوزه لكلٍ من زاركو، وإسبارغارو وأخيرًا ميلر.

أمّا أوليفيرا فلم يتمكّن من مجاراة وتيرة ماركيز في اللفّات الأخيرة لينتهي السباق على ذلك الترتيب.

وذهب المركز الرابع إلى براد بيندر درّاج كاي تي ام الآخر، الذي تقدّم على فرانيشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي الذي تفوّق على زميله ميلر.

وانتهى المطاف بإسبارغارو سابعًا أمام زاركو وهو نتيجة مخيّبة لكليهما بعد أدائهما القويّ في التصفيات.

أمّا حامل اللقب جوان مير فقد حلّ تاسعًا، في حين أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة كم/س
1   93 Spain مارك ماركيز هوندا 30 41:07.243     160.6
2   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 30 41:08.853 1.610 1.610 160.5
3   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 30 41:14.015 6.772 5.162 160.2
4   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 30 41:15.165 7.922 1.150 160.1
5   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 30 41:15.834 8.591 0.669 160.1
6   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 30 41:16.329 9.086 0.495 160.1
7   41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 30 41:16.614 9.371 0.285 160.0
8   5 France يوهان زاركو دوكاتي 30 41:18.682 11.439 2.068 159.9
9   36 Spain جوان مير سوزوكي 30 41:18.868 11.625 0.186 159.9
10   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 30 41:22.012 14.769 3.144 159.7
11   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 30 41:24.046 16.803 2.034 159.6
12   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 30 41:24.158 16.915 0.112 159.5
13   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 30 41:26.460 19.217 2.302 159.4
14   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 30 41:29.543 22.300 3.083 159.2
15   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 30 41:30.858 23.615 1.315 159.1
16   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 30 41:30.981 23.738 0.123 159.1
17   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 30 41:31.189 23.946 0.208 159.1
18   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 30 41:31.657 24.414 0.468 159.1
19   12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 30 41:31.958 24.715 0.301 159.0
  انسحب 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 5 6:58.990 25 لفّة 25 لفّة 157.7
  انسحب 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 4 5:34.769 26 لفّة 1 لفّة 157.9
  انسحب 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 4 5:34.940 26 لفّة 0.171 157.8
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