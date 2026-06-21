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موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة

أحرز مارك ماركيز فوزًا مستحقًا في سباق جائزة التشيك الكبرى على حلبة برنو بعد معارك حامية مع زميله فرانشيسكو بانيايا وأياو أوغورا.

تم التحرير:
مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

رغم أنّه كاد ينزلق في اللحظات الأخيرة، إلّا أنّ ماركيز أحرز الفوز الثاني له على التوالي بعد عودته من الجراحة التي خضع لها.

وكان آياو أوغورا قريبًا للغاية من تحقيق انتصار اليابان الأوّل في الموتو جي بي، لكنّه حلّ ثانيًا على مقربة من الإسباني بعد سباقٍ مثيرٍ منه.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حافظ أوغورا على الصدارة عند الانطلاقة، بينما عرفت المعركة على المركز الثاني تقلّبات كبيرة بين دي جيانانطونيو وثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي، قبل أن يحسمها بانيايا مع نهاية اللفّة الأولى.

وأقدم الإيطالي على هجومٍ على أوغورا في بداية اللفّة الثانية لكنّ الياباني استعاد الصدارة، وبعد عدّة منعطفات أخرى، عاد بانيايا للهجوم مجدّدًا ونجح في حسم الصدارة هذه المرّة.

وعمّق مارك ماركيز جراح أوغورا عندما سلبه المركز الثاني في ذات اللفّة.

وبشكلٍ مفاجئ فقد تمكّن أوغورا من قبل تأخّره النسبي في اللفّات التالية، ليعود للاقتراب من ثنائيّ دوكاتي مع تجاوز نقطة منتصف السباق.

لكنّ المعركة اشتعلت بين ثنائيّ دوكاتي مع تبقي 6 لفات على النهاية عندما أقدم ماركيز على تجاوز جريء منتزعًا الصدارة.

ولم يُضع أوغورا الكثير من الوقت قبل أن يتمكّن من الإطاحة ببانيايا في المنعطف الـ 10 ويجد نفسه على بُعد 0.8 ثانية عن ماركيز مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

لكنّ وتيرة ماركيز كانت كافية للحفاظ على المركز الأوّل بالرغم من انزلاقه في المنعطف ما قبل الأخير من السباق ما سمح له بتحقيق الفوز بالرغم من اقتراب أوغورا.

وبعد تراجعه في اللفّات الختاميّة، كاد بانيايا أن يخسر المركز الثالث الأخير، لكنّه صمد أمام دي جيانانطونيو ليظفر بمنصّة تتويجٍ جديدة.

وحلّ جوان مير خامسًا بعد فجوة كبيرة عن رباعيّ الصدارة، وتقدّم الإسباني على فيرمين ألديغير وراؤول فيرنانديز الذي كان بعيدًا عن وتيرة زميله أوغورا نهاية هذا الأسبوع، بينما أكمل لوكا ماريني، وخورخي مارتين وإينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

وبذلك أصبح ماركيز على بُعد 40 نقطة فقط عن الصدارة بعد عدم مشاركة المتصدّر ماركو بيزيكي في سباق الأحد بعد معاقبته إثر صفعه لأحد المارشلز إثر سقوطه في سباق السبت القصير.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 21

39:51.297

       25
2 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 21

+0.421

39:51.718

 0.421     20
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 21

+2.255

39:53.552

 1.834     16
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 21

+2.424

39:53.721

 0.169     13
5 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 21

+12.810

40:04.107

 10.386     11
6 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 21

+14.874

40:06.171

 2.064     10
7 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 21

+18.657

40:09.954

 3.783     9
8 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 21

+21.265

40:12.562

 2.608     8
9 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 21

+21.401

40:12.698

 0.136     7
10 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 21

+22.273

40:13.570

 0.872     6
11 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 21

+22.881

40:14.178

 0.608     5
12 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 21

+22.942

40:14.239

 0.061     4
13 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 21

+25.003

40:16.300

 2.061     3
14 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 21

+25.806

40:17.103

 0.803     2
15 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 21

+26.360

40:17.657

 0.554     1
16 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 21

+33.121

40:24.418

 6.761      
17 United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 21

+44.784

40:36.081

 11.663      
dnf Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 20

+1 اللفة

38:28.095

 1 اللفة   الانسحاب  
dnf Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 17

+4 عدد اللفات

33:04.025

 3 عدد اللفات   الانسحاب  
dnf France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 1

+20 عدد اللفات

2:59.130

 16 عدد اللفات   الحادث  
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