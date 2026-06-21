موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة
أحرز مارك ماركيز فوزًا مستحقًا في سباق جائزة التشيك الكبرى على حلبة برنو بعد معارك حامية مع زميله فرانشيسكو بانيايا وأياو أوغورا.
مارك ماركيز، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
رغم أنّه كاد ينزلق في اللحظات الأخيرة، إلّا أنّ ماركيز أحرز الفوز الثاني له على التوالي بعد عودته من الجراحة التي خضع لها.
وكان آياو أوغورا قريبًا للغاية من تحقيق انتصار اليابان الأوّل في الموتو جي بي، لكنّه حلّ ثانيًا على مقربة من الإسباني بعد سباقٍ مثيرٍ منه.
وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حافظ أوغورا على الصدارة عند الانطلاقة، بينما عرفت المعركة على المركز الثاني تقلّبات كبيرة بين دي جيانانطونيو وثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي، قبل أن يحسمها بانيايا مع نهاية اللفّة الأولى.
وأقدم الإيطالي على هجومٍ على أوغورا في بداية اللفّة الثانية لكنّ الياباني استعاد الصدارة، وبعد عدّة منعطفات أخرى، عاد بانيايا للهجوم مجدّدًا ونجح في حسم الصدارة هذه المرّة.
وعمّق مارك ماركيز جراح أوغورا عندما سلبه المركز الثاني في ذات اللفّة.
وبشكلٍ مفاجئ فقد تمكّن أوغورا من قبل تأخّره النسبي في اللفّات التالية، ليعود للاقتراب من ثنائيّ دوكاتي مع تجاوز نقطة منتصف السباق.
لكنّ المعركة اشتعلت بين ثنائيّ دوكاتي مع تبقي 6 لفات على النهاية عندما أقدم ماركيز على تجاوز جريء منتزعًا الصدارة.
ولم يُضع أوغورا الكثير من الوقت قبل أن يتمكّن من الإطاحة ببانيايا في المنعطف الـ 10 ويجد نفسه على بُعد 0.8 ثانية عن ماركيز مع تبقي 4 لفّات على النهاية.
لكنّ وتيرة ماركيز كانت كافية للحفاظ على المركز الأوّل بالرغم من انزلاقه في المنعطف ما قبل الأخير من السباق ما سمح له بتحقيق الفوز بالرغم من اقتراب أوغورا.
وبعد تراجعه في اللفّات الختاميّة، كاد بانيايا أن يخسر المركز الثالث الأخير، لكنّه صمد أمام دي جيانانطونيو ليظفر بمنصّة تتويجٍ جديدة.
وحلّ جوان مير خامسًا بعد فجوة كبيرة عن رباعيّ الصدارة، وتقدّم الإسباني على فيرمين ألديغير وراؤول فيرنانديز الذي كان بعيدًا عن وتيرة زميله أوغورا نهاية هذا الأسبوع، بينما أكمل لوكا ماريني، وخورخي مارتين وإينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.
وبذلك أصبح ماركيز على بُعد 40 نقطة فقط عن الصدارة بعد عدم مشاركة المتصدّر ماركو بيزيكي في سباق الأحد بعد معاقبته إثر صفعه لأحد المارشلز إثر سقوطه في سباق السبت القصير.
السباق
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|21
|
39:51.297
|25
|2
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|21
|
+0.421
39:51.718
|0.421
|20
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|21
|
+2.255
39:53.552
|1.834
|16
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|21
|
+2.424
39:53.721
|0.169
|13
|5
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|21
|
+12.810
40:04.107
|10.386
|11
|6
|ف. ألديغير غريسيني موتو2
|54
|Ducati
|21
|
+14.874
40:06.171
|2.064
|10
|7
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|21
|
+18.657
40:09.954
|3.783
|9
|8
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|21
|
+21.265
40:12.562
|2.608
|8
|9
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|21
|
+21.401
40:12.698
|0.136
|7
|10
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|21
|
+22.273
40:13.570
|0.872
|6
|11
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|21
|
+22.881
40:14.178
|0.608
|5
|12
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|21
|
+22.942
40:14.239
|0.061
|4
|13
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|21
|
+25.003
40:16.300
|2.061
|3
|14
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|21
|
+25.806
40:17.103
|0.803
|2
|15
|م. فينياليس تيك 3
|12
|KTM
|21
|
+26.360
40:17.657
|0.554
|1
|16
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|21
|
+33.121
40:24.418
|6.761
|17
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|21
|
+44.784
40:36.081
|11.663
|dnf
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|20
|
+1 اللفة
38:28.095
|1 اللفة
|الانسحاب
|dnf
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|17
|
+4 عدد اللفات
33:04.025
|3 عدد اللفات
|الانسحاب
|dnf
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|1
|
+20 عدد اللفات
2:59.130
|16 عدد اللفات
|الحادث
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موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة
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