موتو جي بي: ماركيز يُحقّق الفوز بصعوبة أمام أوغورا ويحقّق قفزة في ترتيب البطولة

رغم أنّه كاد ينزلق في اللحظات الأخيرة، إلّا أنّ ماركيز أحرز الفوز الثاني له على التوالي بعد عودته من الجراحة التي خضع لها.

وكان آياو أوغورا قريبًا للغاية من تحقيق انتصار اليابان الأوّل في الموتو جي بي، لكنّه حلّ ثانيًا على مقربة من الإسباني بعد سباقٍ مثيرٍ منه.

وبالتطرّق إلى مجريات السباق فقد حافظ أوغورا على الصدارة عند الانطلاقة، بينما عرفت المعركة على المركز الثاني تقلّبات كبيرة بين دي جيانانطونيو وثنائيّ الفريق المصنعيّ لدوكاتي، قبل أن يحسمها بانيايا مع نهاية اللفّة الأولى.

وأقدم الإيطالي على هجومٍ على أوغورا في بداية اللفّة الثانية لكنّ الياباني استعاد الصدارة، وبعد عدّة منعطفات أخرى، عاد بانيايا للهجوم مجدّدًا ونجح في حسم الصدارة هذه المرّة.

وعمّق مارك ماركيز جراح أوغورا عندما سلبه المركز الثاني في ذات اللفّة.

وبشكلٍ مفاجئ فقد تمكّن أوغورا من قبل تأخّره النسبي في اللفّات التالية، ليعود للاقتراب من ثنائيّ دوكاتي مع تجاوز نقطة منتصف السباق.

لكنّ المعركة اشتعلت بين ثنائيّ دوكاتي مع تبقي 6 لفات على النهاية عندما أقدم ماركيز على تجاوز جريء منتزعًا الصدارة.

ولم يُضع أوغورا الكثير من الوقت قبل أن يتمكّن من الإطاحة ببانيايا في المنعطف الـ 10 ويجد نفسه على بُعد 0.8 ثانية عن ماركيز مع تبقي 4 لفّات على النهاية.

لكنّ وتيرة ماركيز كانت كافية للحفاظ على المركز الأوّل بالرغم من انزلاقه في المنعطف ما قبل الأخير من السباق ما سمح له بتحقيق الفوز بالرغم من اقتراب أوغورا.

وبعد تراجعه في اللفّات الختاميّة، كاد بانيايا أن يخسر المركز الثالث الأخير، لكنّه صمد أمام دي جيانانطونيو ليظفر بمنصّة تتويجٍ جديدة.

وحلّ جوان مير خامسًا بعد فجوة كبيرة عن رباعيّ الصدارة، وتقدّم الإسباني على فيرمين ألديغير وراؤول فيرنانديز الذي كان بعيدًا عن وتيرة زميله أوغورا نهاية هذا الأسبوع، بينما أكمل لوكا ماريني، وخورخي مارتين وإينيا باستيانيني ترتيب العشرة الأوائل.

وبذلك أصبح ماركيز على بُعد 40 نقطة فقط عن الصدارة بعد عدم مشاركة المتصدّر ماركو بيزيكي في سباق الأحد بعد معاقبته إثر صفعه لأحد المارشلز إثر سقوطه في سباق السبت القصير.