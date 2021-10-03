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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير السباق

موتو جي بي: ماركيز يثأر لحادثه في 2019 ويُحقّق الفوز في أوستن

أحرز الإسباني مارك ماركيز انتصاره الثاني منذ عودته من الإصابة على إحدى حلباته المفضّلة من بوابة جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي، ليتقدّم على المتنافسين على اللقب فابيو كوارتارارو وفرانشيسكو بانيايا.

موتو جي بي: ماركيز يثأر لحادثه في 2019 ويُحقّق الفوز في أوستن

قدّم ماركيز انطلاقة صاروخيّة ونجح في انتزاع الصدارة قبل الوصول إلى المنعطف الأوّل، بينما تقدّم كوارتارارو على بانيايا صاحب قطب الانطلاق الأوّل، قبل أن يُعمّق أليكس رينز جراحه بالإطاحة به إلى المركز الرابع.

وتواصل تراجع بانيايا الغريب بعد أن تجاوزه خورخي مارتن ومن ثمّ دخل في معركة مع تاكاكي ناكاغامي، لكنّ الأخير سقط عند المنعطف الـ 12.

في الأثناء كان جاك ميلر بصدد التقدّم، فبعد انطلاقه من المركز العاشر، وصل الأسترالي إلى المركز السادس وبدأ بالضغط على زميله بانيايا، كما أنّ الأسترالي كان على الإطار الخلفي القاسي على خلاف الجميع في محاولة للتمتّع بالأفضليّة عند نهاية السباق.

وفي حين أنّه بدا أنّ ركب الصدارة بقي متقاربًا للغاية للوهلة الأولى، شرع ماركيز في الابتعاد بدءًا من اللفّة السادسة، في حين تقدّم مارتن إلى المركز الثالث، بينما تجاوز ميلر زميله بانيايا وكذلك رينز ليصل إلى المركز الرابع.

وواصل ماركيز ابتعاده في الأمام بنسقٍ سريع ليصل الفارق إلى ثلاث ثوانٍ مع انتصاف السباق.

بالتوازي مع ذلك استعاد بانيايا وتيرته القويّة التي أظهرها في المراحل السابقة من عطلة نهاية الأسبوع وتمكّن من تجاوز رينز في مرحلة أولى، وبدأ بالضغط على زميله ميلر قبل أن يسمح له الأخير بتجاوزه بسهولة مع بقاء 8 لفّات على النهاية.

وهدأ الوضع إثر ذلك قليلًا إلى أن بدأ بانيايا بتقليص الفارق مع مارتن ووصل إليه مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية.

لكنّ مهمّته أصبحت أسهل بعد توجيه إدارة السباق عقوبة اللفّة الطويلة على مارتن لاختصاره المسار عند المنعطفين الرابع والخامس، ليحصل بذلك بانيايا على مركزٍ ثالث يحدّ به الضرر على صعيد البطولة.

وبقي الوضع على ذلك النحو منذ ذلك الحين إلى أن عبر ماركيز خطّ النهاية مُحقّقًا فوزه السابع على حلبة الأمريكيّتين من أصل ثماني محاولات، ويثأر لسقوطه في نسخة 2019 أثناء تواجده في الصدارة.

وقدّم كوارتارارو سباقًا قويًا ليحلّ ثانيًا على بُعد أربع ثوانٍ ونصف، وتفوّق الفرنسي الشاب بذات الفارق على غريمه على لقب هذا الموسم بانيايا الذي أكمل مراكز منصّة التتويج.

وسيتوجّه كوارتارارو إلى الجولة المقبلة في ميزانو متمتّعًا بأفضليّة 52 نقطة في صدارة البطولة، وسيحصل بالتالي على فرصته الأولى لحسم اللقب مبكّرًا هناك.

واستفاد رينز من عقوبة مارتن ليُحقّق المركز الرابع أمامه مباشرة، أمّا إينيا باستيانيني فقد تجاوز جوان مير في اللحظات الأخيرة ليخطف المركز السادس.

وانتهى سباق ميلر بشكلٍ مخيّبٍ ليحلّ ثامنًا في النهاية أمام براد بيندر، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب العشرة الأوائل.

نتيجة السباق:

المركز   # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل
1   93 Spain مارك ماركيز هوندا 20 -  
2   20 France فابيو كوارتارارو ياماها 20 4.679 4.679
3   63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 20 8.547 3.868
4   42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 11.098 2.551
5   89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 20 11.752 0.654
6   23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 20 13.269 1.517
7   36 Spain جوان مير سوزوكي 20 13.406 0.137
8   43 Australia جاك ميلر دوكاتي 20 14.722 1.316
9   33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 15.832 1.110
10   44 Spain بول إسبارغارو هوندا 20 20.265 4.433
11   88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 23.055 2.790
12   73 Spain أليكس ماركيز هوندا 20 24.743 1.688
13   4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 20 25.307 0.564
14   10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 20 26.853 1.546
15   46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 28.055 1.202
16   27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 20 30.989 2.934
17   30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 35.251 4.262
18   9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 20 42.239 6.988
19   21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 49.854 7.615
  انسحب 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 8    
  انسحب 5 France يوهان زاركو دوكاتي 5    
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روسي: مرّ وقتٌ طويلٌ منذ قيادة درّاجة دوكاتي بالشكل الذي يفعله بانيايا

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