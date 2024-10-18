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موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يتقدّم إلى الصدارة في حصّة الجمعة الوحيدة

تمكّن المتنافسون على اللقب من ضمان العبور المباشر إلى القسم الثاني من التصفيات في الوقت الذي نجى فيه خورخي مارتن من حادث سقوط.

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فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

فرانشيسكو بانيايا، دوكاتي

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

سيطر مارك ماركيز على حصّة تجارب الجمعة المكثّفة ضمن جائزة أستراليا الكبرى، حيث تقدّم على شقيقه أليكس في جدول الأزمنة.

وضمن المتنافسان الرئيسيان على اللقب خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا عبورهما المباشر إلى القسم الثاني من تصفيات السبت، بالرغم من أنّ بانيايا سجّل زمنه في آخر لحظة ممكنة من عمر الحصّة التي واجه فيها كلٌ منهما لعدّة متاعب.

وسيكون بيدرو أكوستا من بين الأسماء الكبيرة التي سيتعيّن عليها المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، وذلك بعد سقوطه في الدقائق الأخيرة من عمر الحصّة، وكذلك إينيا باستيانيني درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي.

ومع تكثّف الغيوم في سماء الجزيرة، حاول الجميع إكمال لفّات مبكّرة عندما كان المسار لا يزال جافًا. وبالنظر إلى تلك كانت لفّات الدرّاجين الأولى في عطلة نهاية الأسبوع بعد إلغاء الحصّة الأولى، فقد مثّل ذلك تحديًا صعبًا.

لكنّ مارك ماركيز بدا حاضرًا مثل المعتاد، وسرعان ما قفز إلى الصدارة قبل أن يُحسّن زمنه مُسجّلًا 1:27.770 دقيقة ليكون بعيدًا بنصف ثانية فقط عن الزمن القياسي للحلبة.

في الأثناء سقط مارتن عند الكبح قبل أن يُسجّل أيّ زمنٍ أصلًا. لكنّه تمكّن من العودة بدرّاجته إلى خطّ الحظائر واضطرّ للانتظار حتّى تجهيز درّاجته الثانية – التي كانت بإعدادات الأجواء الماطرة – للمسار الجاف.

بالتزامن مع ذلك بدا أنّ بانيايا واجه مشكلة تقنيّة مع درّاجته الأولى وكان عالقًا في ذات الوضع مثل مارتن.

وحالما عاد الثنائيّ إلى المسار وشرعا في لفّتين سريعتين، رُفع العلم الأحمر وهذه المرة بسبب دخول اوزة إلى الحلبة.

ولحسن حظّهما لم تتهاطل الأمطار، وتمكّن مارتن من رفع سرعته في غضون لفّات قليلة وتواجد ضمن العشرة الأوائل قبل انتصاف الحصّة.

وتمكّن حامل اللقب لاحقًا من إكمال لفّة قويّة مع تبقي ثلاث دقائق ليتواجد في المركز الرابع.

وبالعودة إلى الترتيب فقد تواجد ماركو بيزيكي في المركز الثالث خلف الشقيقين ماركيز، لتحجز ثلاث درّاجات دوكاتي من 2023 المراكز الثلاثة الأولى أمام مارتن وبانيايا الذين أكملا الحصّة في المركزين الرابع والخامس تباعًا.

وكان المركز السادس من نصيب مافيريك فينياليس الذي تقدّم على براد بيندر وفابيو دي جيانأنطونيو، بينما أكمل فرانكو موربيديللي والعائد من الإصابة أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 دوكاتي 24

1:27.770

   182.440
2 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 دوكاتي 25

+0.102

1:27.872

 0.102 182.228
3 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 دوكاتي 26

+0.188

1:27.958

 0.086 182.050
4 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 دوكاتي 26

+0.197

1:27.967

 0.009 182.031
5 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 دوكاتي 22

+0.243

1:28.013

 0.046 181.936
6 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 أبريليا 27

+0.390

1:28.160

 0.147 181.633
7 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 كاي تي ام 25

+0.495

1:28.265

 0.105 181.417
8 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 دوكاتي 23

+0.542

1:28.312

 0.047 181.320
9 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 دوكاتي 28

+0.550

1:28.320

 0.008 181.304
10 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 ياماها 25

+0.658

1:28.428

 0.108 181.082
11 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 ياماها 25

+0.673

1:28.443

 0.015 181.052
12 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 كاي تي ام 24

+0.699

1:28.469

 0.026 180.998
13 ب. أكوستا تيك 3 31 كاي تي ام 24

+0.758

1:28.528

 0.059 180.878
14 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 هوندا 24

+0.806

1:28.576

 0.048 180.780
15 ا. فيرنانديز تيك 3 37 كاي تي ام 22

+0.858

1:28.628

 0.052 180.674
16 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 دوكاتي 26

+0.989

1:28.759

 0.131 180.407
17 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 هوندا 25

+1.003

1:28.773

 0.014 180.379
18 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 أبريليا 26

+1.012

1:28.782

 0.009 180.360
19 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 هوندا 26

+1.050

1:28.820

 0.038 180.283
20 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 هوندا 27

+1.523

1:29.293

 0.473 179.328
21 ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 أبريليا 21

+2.099

1:29.869

 0.576 178.179
22 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 أبريليا 11

+2.288

1:30.058

 0.189 177.805

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