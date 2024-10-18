موتو جي بي: ماركيز يتقدّم إلى الصدارة في حصّة الجمعة الوحيدة

سيطر مارك ماركيز على حصّة تجارب الجمعة المكثّفة ضمن جائزة أستراليا الكبرى، حيث تقدّم على شقيقه أليكس في جدول الأزمنة.

وضمن المتنافسان الرئيسيان على اللقب خورخي مارتن وفرانشيسكو بانيايا عبورهما المباشر إلى القسم الثاني من تصفيات السبت، بالرغم من أنّ بانيايا سجّل زمنه في آخر لحظة ممكنة من عمر الحصّة التي واجه فيها كلٌ منهما لعدّة متاعب.

وسيكون بيدرو أكوستا من بين الأسماء الكبيرة التي سيتعيّن عليها المشاركة في القسم الأوّل من التصفيات، وذلك بعد سقوطه في الدقائق الأخيرة من عمر الحصّة، وكذلك إينيا باستيانيني درّاج الفريق المصنعي لدوكاتي.

ومع تكثّف الغيوم في سماء الجزيرة، حاول الجميع إكمال لفّات مبكّرة عندما كان المسار لا يزال جافًا. وبالنظر إلى تلك كانت لفّات الدرّاجين الأولى في عطلة نهاية الأسبوع بعد إلغاء الحصّة الأولى، فقد مثّل ذلك تحديًا صعبًا.

لكنّ مارك ماركيز بدا حاضرًا مثل المعتاد، وسرعان ما قفز إلى الصدارة قبل أن يُحسّن زمنه مُسجّلًا 1:27.770 دقيقة ليكون بعيدًا بنصف ثانية فقط عن الزمن القياسي للحلبة.

في الأثناء سقط مارتن عند الكبح قبل أن يُسجّل أيّ زمنٍ أصلًا. لكنّه تمكّن من العودة بدرّاجته إلى خطّ الحظائر واضطرّ للانتظار حتّى تجهيز درّاجته الثانية – التي كانت بإعدادات الأجواء الماطرة – للمسار الجاف.

بالتزامن مع ذلك بدا أنّ بانيايا واجه مشكلة تقنيّة مع درّاجته الأولى وكان عالقًا في ذات الوضع مثل مارتن.

وحالما عاد الثنائيّ إلى المسار وشرعا في لفّتين سريعتين، رُفع العلم الأحمر وهذه المرة بسبب دخول اوزة إلى الحلبة.

ولحسن حظّهما لم تتهاطل الأمطار، وتمكّن مارتن من رفع سرعته في غضون لفّات قليلة وتواجد ضمن العشرة الأوائل قبل انتصاف الحصّة.

وتمكّن حامل اللقب لاحقًا من إكمال لفّة قويّة مع تبقي ثلاث دقائق ليتواجد في المركز الرابع.

وبالعودة إلى الترتيب فقد تواجد ماركو بيزيكي في المركز الثالث خلف الشقيقين ماركيز، لتحجز ثلاث درّاجات دوكاتي من 2023 المراكز الثلاثة الأولى أمام مارتن وبانيايا الذين أكملا الحصّة في المركزين الرابع والخامس تباعًا.

وكان المركز السادس من نصيب مافيريك فينياليس الذي تقدّم على براد بيندر وفابيو دي جيانأنطونيو، بينما أكمل فرانكو موربيديللي والعائد من الإصابة أليكس رينز ترتيب العشرة الأوائل.