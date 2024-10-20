موتو جي بي: ماركيز يتفوق على مارتن ليحرز الفوز في سباق أستراليا الجنوني
ردّ مارك ماركيز بقوة ليحقق فوزاً مثيراً متفوقاً على خورخي مارتن متصدر الترتيب العام.
شق ماركيز دراج غريزني طريقه بعد انطلاقة سيئة ليحرز الفوز متقدماً على خورخي مارتن في سباق جائزة أستراليا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
فرانشيسكو بانيايا احتل المركز الثالث على متن دوكاتي، ولم ينجح بالاقتراب من الثنائي الإسباني اللذين تبادلا الصدارة على حلبة فيليب آيلاند.
وهذه النتيجة تعني أن دراج براماك دوكاتي عزز موقعه في الترتيب العام أمام بانيايا إلى 20 نقطة، بينما تقدم ماركيز لمركز ثالث صريح.
في سباق الأحد، واجه مارك ماركيز لحظة صعبة بعد انطلاقة السباق عندما فقد عدة مراكز، تماماً كما حدث في سباق يوم السبت القصير حيث فقد السيطرة على دراجته بعد انزلاق العجلة الخلفية، بسبب قطعة بلاستيكية ألقاها قبل لحظات وعلقت تحت العجلة الخلفية.
هذا الموقف سمح للفائز بسباق السبرينت، خورخي مارتن، بالدخول إلى المنعطف الأول دون أية منافسة، متقدماً على ماركو بيزيتشي (فريق في.آر46 دوكاتي) وفرانشيسكو بانيايا.
في الوقت ذاته، بدأ ماركيز مباشرة باستعادة مراكزه بسرعة أكبر مما فعل يوم السبت، حيث تمكن من تجاوز بانيايا في اللفة السادسة.
في هذه المرحلة، كان بيزيتشي قد نفذ عقوبة اللفة الطويلة التي حصل عليها بسبب تسببه في تصادم مع مافيريك فيناليس في سباق السبت القصير لكنه سقط في اللفة التالية.
وفي اللفة العاشرة، كان كل من مارتن، ماركيز، وبانيايا متقاربين بزمن قدره ثانية واحدة فقط، مما كان ينبئ بمعركة ثلاثية على اللقب.
وفي اللفة الثانية عشرة، تصدر بانيايا السباق لفترة وجيزة ولكنه لم يستطع الحفاظ على المركز، واستغل ماركيز الفرصة ليتقدم إلى المركز الثاني. ومن ثم، لم يتمكن بانيايا من مواكبة وتيرة الإسبانيين، ، مما جعله يتراجع إلى المركز الثالث.
ماركيز، بطل العالم ثماني مرات، خطط لحركته على مارتن بعناية، وكانت محاولته الأولى في اللفة 24 من 27، لكن مارتن استعاد الصدارة بسرعة عند منعطف دوهان في اللفة التالية.
بعد عدة منعطفات، عند منعطف ميلر، استطاع ماركيز تجاوز مارتن مرة أخرى، واستمر في القيادة على خط التسابق المثالي وعزز تقدمه قليلاً عند المرور بمنعطف سيبيريا.
حاول مارتن مرة أخرى الدخول في منعطف دوهان في اللفة ما قبل الأخيرة لكنه تراجع عن الفكرة. وفي المنعطف الأخير، خسر مارتن الوقت الحاسم مع سرعة ماركيز العالية في المقطع الثاني، مما أدى إلى إنهاء السباق لصالح ماركيز بفارق يقارب الثانية.
في معركة أخرى، فاز فابيو دي جيانانتونيو (في.آر46) بالمركز الرابع بعد مواجهة حماسية مع إينيا باستيانيني (دوكاتي)، فرانكو موربيديلي (براماك دوكاتي)، براد بيندر (كيه تي إم)، ومافريك فيناليس (أبريليا).
بينما أنهى فابيو كوارتارارو السباق بفارق ثوانٍ قليلة عن فيناليس بعد التغلب على راول فرنانديز (أبريليا تراكهاوس)، جاك ميلر (كيه تي إم)، ويوهان زاركو (إل سي آر هوندا).
أحرز النقاط الأخيرة في السباق كل من أليكس رينز (ياماها)، لوكا ماريني (هوندا)، وأليكس ماركيز (غريزيني دوكاتي). ولم يشارك الصاعد الواعد بيدرو أكوستا في السباق بسبب إصابة تعرض لها في سباق السبت القصير.
نتيجة السباق:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|27
|
39:47.702
|181.0
|25
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|27
|
+0.997
39:48.699
|0.997
|180.9
|20
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|27
|
+10.100
39:57.802
|9.103
|180.3
|16
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|27
|
+12.997
40:00.699
|2.897
|180.0
|13
|5
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|27
|
+13.310
40:01.012
|0.313
|180.0
|11
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|27
|
+15.434
40:03.136
|2.124
|179.9
|10
|7
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|27
|
+15.450
40:03.152
|0.016
|179.9
|9
|8
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|27
|
+16.636
40:04.338
|1.186
|179.8
|8
|9
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|27
|
+18.757
40:06.459
|2.121
|179.6
|7
|10
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|27
|
+19.345
40:07.047
|0.588
|179.6
|6
|11
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|27
|
+19.932
40:07.634
|0.587
|179.5
|5
|12
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|0
|
+27 Laps
40:07.997
|27 Laps
|179.5
|4
|13
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|0
|
+27 Laps
40:09.912
|1.915
|179.4
|3
|14
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|0
|
+27 Laps
40:11.941
|2.029
|179.2
|2
|15
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|0
|
+27 Laps
40:12.293
|0.352
|179.2
|1
|16
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|27
|
+30.499
40:18.201
|5.908
|178.7
|17
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|27
|
+30.533
40:18.235
|0.034
|178.7
|18
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|27
|
+30.765
40:18.467
|0.232
|178.7
|19
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|27
|
+45.393
40:33.095
|14.628
|177.6
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|25
|
+2 Laps
37:19.687
|2 Laps
|178.7
|الحادث
|dnf
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|17
|
+10 Laps
25:50.864
|8 Laps
|175.5
|الانسحاب
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