موتو جي بي: ماركيز يتفوق على مارتن ليحرز الفوز في سباق أستراليا الجنوني

شق ماركيز دراج غريزني طريقه بعد انطلاقة سيئة ليحرز الفوز متقدماً على خورخي مارتن في سباق جائزة أستراليا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

فرانشيسكو بانيايا احتل المركز الثالث على متن دوكاتي، ولم ينجح بالاقتراب من الثنائي الإسباني اللذين تبادلا الصدارة على حلبة فيليب آيلاند.

وهذه النتيجة تعني أن دراج براماك دوكاتي عزز موقعه في الترتيب العام أمام بانيايا إلى 20 نقطة، بينما تقدم ماركيز لمركز ثالث صريح.

في سباق الأحد، واجه مارك ماركيز لحظة صعبة بعد انطلاقة السباق عندما فقد عدة مراكز، تماماً كما حدث في سباق يوم السبت القصير حيث فقد السيطرة على دراجته بعد انزلاق العجلة الخلفية، بسبب قطعة بلاستيكية ألقاها قبل لحظات وعلقت تحت العجلة الخلفية.

هذا الموقف سمح للفائز بسباق السبرينت، خورخي مارتن، بالدخول إلى المنعطف الأول دون أية منافسة، متقدماً على ماركو بيزيتشي (فريق في.آر46 دوكاتي) وفرانشيسكو بانيايا.

في الوقت ذاته، بدأ ماركيز مباشرة باستعادة مراكزه بسرعة أكبر مما فعل يوم السبت، حيث تمكن من تجاوز بانيايا في اللفة السادسة.

في هذه المرحلة، كان بيزيتشي قد نفذ عقوبة اللفة الطويلة التي حصل عليها بسبب تسببه في تصادم مع مافيريك فيناليس في سباق السبت القصير لكنه سقط في اللفة التالية.

وفي اللفة العاشرة، كان كل من مارتن، ماركيز، وبانيايا متقاربين بزمن قدره ثانية واحدة فقط، مما كان ينبئ بمعركة ثلاثية على اللقب.

وفي اللفة الثانية عشرة، تصدر بانيايا السباق لفترة وجيزة ولكنه لم يستطع الحفاظ على المركز، واستغل ماركيز الفرصة ليتقدم إلى المركز الثاني. ومن ثم، لم يتمكن بانيايا من مواكبة وتيرة الإسبانيين، ، مما جعله يتراجع إلى المركز الثالث.

ماركيز، بطل العالم ثماني مرات، خطط لحركته على مارتن بعناية، وكانت محاولته الأولى في اللفة 24 من 27، لكن مارتن استعاد الصدارة بسرعة عند منعطف دوهان في اللفة التالية.

بعد عدة منعطفات، عند منعطف ميلر، استطاع ماركيز تجاوز مارتن مرة أخرى، واستمر في القيادة على خط التسابق المثالي وعزز تقدمه قليلاً عند المرور بمنعطف سيبيريا.

حاول مارتن مرة أخرى الدخول في منعطف دوهان في اللفة ما قبل الأخيرة لكنه تراجع عن الفكرة. وفي المنعطف الأخير، خسر مارتن الوقت الحاسم مع سرعة ماركيز العالية في المقطع الثاني، مما أدى إلى إنهاء السباق لصالح ماركيز بفارق يقارب الثانية.

في معركة أخرى، فاز فابيو دي جيانانتونيو (في.آر46) بالمركز الرابع بعد مواجهة حماسية مع إينيا باستيانيني (دوكاتي)، فرانكو موربيديلي (براماك دوكاتي)، براد بيندر (كيه تي إم)، ومافريك فيناليس (أبريليا).

بينما أنهى فابيو كوارتارارو السباق بفارق ثوانٍ قليلة عن فيناليس بعد التغلب على راول فرنانديز (أبريليا تراكهاوس)، جاك ميلر (كيه تي إم)، ويوهان زاركو (إل سي آر هوندا).

أحرز النقاط الأخيرة في السباق كل من أليكس رينز (ياماها)، لوكا ماريني (هوندا)، وأليكس ماركيز (غريزيني دوكاتي). ولم يشارك الصاعد الواعد بيدرو أكوستا في السباق بسبب إصابة تعرض لها في سباق السبت القصير.

نتيجة السباق: