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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: ماركيز يتفوق على مارتن ليحرز الفوز في سباق أستراليا الجنوني

ردّ مارك ماركيز بقوة ليحقق فوزاً مثيراً متفوقاً على خورخي مارتن متصدر الترتيب العام.

تم التحديث:
مارك ماركيز، غريزني
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Honda Bike Detail
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Luca Marini, Repsol Honda Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Girls
Alberto Puig, Team Principal Repsol Honda Team, Romano Albesiano, Aprilia Racing Manager
Luca Marini, Repsol Honda Team
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Alberto Puig, Team Principal Repsol Honda Team, Romano Albesiano, Aprilia Racing Manager
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Honda Bike Detail
Joan Mir, Repsol Honda Team
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Honda Bike Detail
KTM Spotter
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Franco Morbidelli, Pramac Racing
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Massimo Meregalli, Team Director Yamaha Factory Racing
Daniel Sanders, Rally Rider
Lorenzo Savadori, Trackhouse Racing Team
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Race Start
Marc Marquez, Gresini Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Race Start
Alex Marquez, Gresini Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Joan Mir, Repsol Honda Team
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Joan Mir, Repsol Honda Team crash
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Augusto Fernandez, Red Bull GASGAS Tech3
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Fans
Fans
Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fans
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fans
Fans
Marc Marquez, Gresini Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
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شق ماركيز دراج غريزني طريقه بعد انطلاقة سيئة ليحرز الفوز متقدماً على خورخي مارتن في سباق جائزة أستراليا الكبرى من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

فرانشيسكو بانيايا احتل المركز الثالث على متن دوكاتي، ولم ينجح بالاقتراب من الثنائي الإسباني اللذين تبادلا الصدارة على حلبة فيليب آيلاند.

وهذه النتيجة تعني أن دراج براماك دوكاتي عزز موقعه في الترتيب العام أمام بانيايا إلى 20 نقطة، بينما تقدم ماركيز لمركز ثالث صريح.

في سباق الأحد، واجه مارك ماركيز لحظة صعبة بعد انطلاقة السباق عندما فقد عدة مراكز، تماماً كما حدث في سباق يوم السبت القصير حيث فقد السيطرة على دراجته بعد انزلاق العجلة الخلفية، بسبب قطعة بلاستيكية ألقاها قبل لحظات وعلقت تحت العجلة الخلفية.

هذا الموقف سمح للفائز بسباق السبرينت، خورخي مارتن، بالدخول إلى المنعطف الأول دون أية منافسة، متقدماً على ماركو بيزيتشي (فريق في.آر46 دوكاتي) وفرانشيسكو بانيايا. 

في الوقت ذاته، بدأ ماركيز مباشرة باستعادة مراكزه بسرعة أكبر مما فعل يوم السبت، حيث تمكن من تجاوز بانيايا في اللفة السادسة.

في هذه المرحلة، كان بيزيتشي قد نفذ عقوبة اللفة الطويلة التي حصل عليها بسبب تسببه في تصادم مع مافيريك فيناليس في سباق السبت القصير لكنه سقط في اللفة التالية. 

وفي اللفة العاشرة، كان كل من مارتن، ماركيز، وبانيايا متقاربين بزمن قدره ثانية واحدة فقط، مما كان ينبئ بمعركة ثلاثية على اللقب.

وفي اللفة الثانية عشرة، تصدر بانيايا السباق لفترة وجيزة ولكنه لم يستطع الحفاظ على المركز، واستغل ماركيز الفرصة ليتقدم إلى المركز الثاني. ومن ثم، لم يتمكن بانيايا من مواكبة وتيرة الإسبانيين، ، مما جعله يتراجع إلى المركز الثالث.

ماركيز، بطل العالم ثماني مرات، خطط لحركته على مارتن بعناية، وكانت محاولته الأولى في اللفة 24 من 27، لكن مارتن استعاد الصدارة بسرعة عند منعطف دوهان في اللفة التالية. 

بعد عدة منعطفات، عند منعطف ميلر، استطاع ماركيز تجاوز مارتن مرة أخرى، واستمر في القيادة على خط التسابق المثالي وعزز تقدمه قليلاً عند المرور بمنعطف سيبيريا.

حاول مارتن مرة أخرى الدخول في منعطف دوهان في اللفة ما قبل الأخيرة لكنه تراجع عن الفكرة. وفي المنعطف الأخير، خسر مارتن الوقت الحاسم مع سرعة ماركيز العالية في المقطع الثاني، مما أدى إلى إنهاء السباق لصالح ماركيز بفارق يقارب الثانية.

في معركة أخرى، فاز فابيو دي جيانانتونيو (في.آر46) بالمركز الرابع بعد مواجهة حماسية مع إينيا باستيانيني (دوكاتي)، فرانكو موربيديلي (براماك دوكاتي)، براد بيندر (كيه تي إم)، ومافريك فيناليس (أبريليا). 

بينما أنهى فابيو كوارتارارو السباق بفارق ثوانٍ قليلة عن فيناليس بعد التغلب على راول فرنانديز (أبريليا تراكهاوس)، جاك ميلر (كيه تي إم)، ويوهان زاركو (إل سي آر هوندا).

أحرز النقاط الأخيرة في السباق كل من أليكس رينز (ياماها)، لوكا ماريني (هوندا)، وأليكس ماركيز (غريزيني دوكاتي). ولم يشارك الصاعد الواعد بيدرو أكوستا في السباق بسبب إصابة تعرض لها في سباق السبت القصير.

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نتيجة السباق:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 27

39:47.702

   181.0   25
2 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 27

+0.997

39:48.699

 0.997 180.9   20
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 27

+10.100

39:57.802

 9.103 180.3   16
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 27

+12.997

40:00.699

 2.897 180.0   13
5 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 27

+13.310

40:01.012

 0.313 180.0   11
6 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 27

+15.434

40:03.136

 2.124 179.9   10
7 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 27

+15.450

40:03.152

 0.016 179.9   9
8 Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 27

+16.636

40:04.338

 1.186 179.8   8
9 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 27

+18.757

40:06.459

 2.121 179.6   7
10 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 27

+19.345

40:07.047

 0.588 179.6   6
11 Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 27

+19.932

40:07.634

 0.587 179.5   5
12 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 0

+27 Laps

40:07.997

 27 Laps 179.5   4
13 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 0

+27 Laps

40:09.912

 1.915 179.4   3
14 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 0

+27 Laps

40:11.941

 2.029 179.2   2
15 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 0

+27 Laps

40:12.293

 0.352 179.2   1
16 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 27

+30.499

40:18.201

 5.908 178.7    
17 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 27

+30.533

40:18.235

 0.034 178.7    
18 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 27

+30.765

40:18.467

 0.232 178.7    
19 Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 27

+45.393

40:33.095

 14.628 177.6    
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 25

+2 Laps

37:19.687

 2 Laps 178.7 الحادث  
dnf Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 17

+10 Laps

25:50.864

 8 Laps 175.5 الانسحاب  
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