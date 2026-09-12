موتو جي بي: ماركيز يتفوق على بيزيكي ويحقق فوزًا آخر في السباق القصير في ميزانو
تفوق ماركيز مجددًا على بيزيكي في مواجهة السباق القصير ليعزز مساعيه نحو لقب 2026.
مارك ماركيز، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
حقق مارك ماركيز فوزه السادس في السباق القصير خلال موسم 2026 من بطولة الموتو جي بي، وذلك في جائزة سان مارينو الكبرى، ليقلص الفارق مع خورخي مارتين في ترتيب بطولة العالم.
وتجاوز نجم دوكاتي صاحب قطب الانطلاق الأول ماركو بيزيكي عند البداية في السباق المؤلف من 13 لفة، قبل أن يتصدى لمحاولة متأخرة من منافسه على متن أبريليا، ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 1.068 ثانية. وأكمل مارتين مراكز منصة التتويج في المركز الثالث على متن دراجة أبريليا الأخرى، لكنه لم يتمكن من تحدي الثنائي المتصدر.
ومع انطلاقة السباق، حصل ماركيز على أفضلية الانطلاقة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول بيزيكي عند المنعطف الأول، في تكرار لما حدث في السباق القصير بجائزة أراغون الكبرى قبل أسبوعين.
وفي الوقت نفسه، تجاوز دي جانانتونيو ألدغير بقوة عند المنعطف الرابع، ما سمح لمارتين بالمرور أيضًا وانتزاع المركز الرابع.
وتمكن بيزيكي في البداية من مجاراة وتيرة ماركيز على متن أبريلّيا المزودة بالإطارات اللينة، لكن درّاج دوكاتي بدأ سريعًا في توسيع الفارق، ليبلغ ثانية واحدة بحلول اللفة الخامسة.
وبعد تجاوز منتصف السباق، بدأ بيزيكي في تقليص تقدم ماركيز، إذ خفض الفارق إلى النصف في اللفة الثامنة.
لكن بطل العالم الحالي رد سريعًا على وتيرة منافسه، مسجلًا أسرع لفة في السباق ليعيد الفارق إلى 0.8 ثانية.
وظل الدرّاجان متقاربين للغاية خلال اللفتين الأخيرتين، لكن ماركيز حافظ على تقدمه ليعزز مكانته باعتباره الدرّاج الأفضل أداءً في الموتو جي بي خلال أيام السبت.
وخلف الثنائي المتصدر، احتل مارتين المركز الثالث الأخير على منصة التتويج، بعدما تجاوز دي جيانانتونيو في اللفة السابعة قبل أن يبتعد عن درّاج "في.آر46".
واستغل أليكس ماركيز صراعًا متقاربًا بين بيدرو أكوستا وألدغير لينتزع المركز الخامس، معوضًا بذلك عن التجارب التأهيلية الصعبة التي تعرض خلالها لحادثين.
واكتفى أكوستا بالمركز السادس على متن دراجة كيه تي إم المصنعية، أمام راؤول فرنانديز درّاج تراكهاوس وألدغير، الذي تعافى ليحتل المركز الثامن بعدما تراجع في وقت سابق إلى المركز العاشر.
وذهبت النقطة الأخيرة في البطولة إلى درّاج هوندا لوكا ماريني، الذي نجا من اصطدام في منتصف السباق تسبب فيه فابيو كوارتارارو على متن ياماها، ليحتل المركز التاسع في سباقه على أرضه.
وأكمل يوهان زاركو المراكز العشرة الأولى لصالح إل سي آر.
سباق قصير
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|13
|
19:48.519
|166.4
|12
|2
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|13
|
+1.068
19:49.587
|1.068
|166.2
|9
|3
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|13
|
+3.538
19:52.057
|2.470
|165.9
|7
|4
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|13
|
+3.968
19:52.487
|0.430
|165.8
|6
|5
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|13
|
+4.348
19:52.867
|0.380
|165.7
|5
|6
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|13
|
+6.944
19:55.463
|2.596
|165.4
|4
|7
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|13
|
+7.707
19:56.226
|0.763
|165.3
|3
|8
|ف. ألديغير غريسيني موتو2
|54
|Ducati
|13
|
+8.832
19:57.351
|1.125
|165.1
|2
|9
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|13
|
+11.712
20:00.231
|2.880
|164.7
|1
|10
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|13
|
+14.534
20:03.053
|2.822
|164.3
|11
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|13
|
+17.043
20:05.562
|2.509
|164.0
|12
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|13
|
+17.405
20:05.924
|0.362
|164.0
|13
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|13
|
+17.763
20:06.282
|0.358
|163.9
|14
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|13
|
+18.181
20:06.700
|0.418
|163.8
|15
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|13
|
+18.476
20:06.995
|0.295
|163.8
|16
|ب. إسبارغارو تيك 3
|44
|KTM
|13
|
+18.752
20:07.271
|0.276
|163.8
|17
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|13
|
+21.113
20:09.632
|2.361
|163.5
|18
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|13
|
+20.698
20:09.217
|163.5
|19
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|13
|
+21.740
20:10.259
|1.042
|163.4
|20
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|13
|
+22.054
20:10.573
|0.314
|163.3
|21
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|13
|
+24.419
20:12.938
|2.365
|163.0
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