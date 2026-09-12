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موتو جي بي: ماركيز يتفوق على بيزيكي ويحقق فوزًا آخر في السباق القصير في ميزانو

تفوق ماركيز مجددًا على بيزيكي في مواجهة السباق القصير ليعزز مساعيه نحو لقب 2026.

تم التحرير:
مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حقق مارك ماركيز فوزه السادس في السباق القصير خلال موسم 2026 من بطولة الموتو جي بي، وذلك في جائزة سان مارينو الكبرى، ليقلص الفارق مع خورخي مارتين في ترتيب بطولة العالم.

وتجاوز نجم دوكاتي صاحب قطب الانطلاق الأول ماركو بيزيكي عند البداية في السباق المؤلف من 13 لفة، قبل أن يتصدى لمحاولة متأخرة من منافسه على متن أبريليا، ليعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 1.068 ثانية. وأكمل مارتين مراكز منصة التتويج في المركز الثالث على متن دراجة أبريليا الأخرى، لكنه لم يتمكن من تحدي الثنائي المتصدر.

ومع انطلاقة السباق، حصل ماركيز على أفضلية الانطلاقة من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، متجاوزًا صاحب قطب الانطلاق الأول بيزيكي عند المنعطف الأول، في تكرار لما حدث في السباق القصير بجائزة أراغون الكبرى قبل أسبوعين.

وفي الوقت نفسه، تجاوز دي جانانتونيو ألدغير بقوة عند المنعطف الرابع، ما سمح لمارتين بالمرور أيضًا وانتزاع المركز الرابع.

وتمكن بيزيكي في البداية من مجاراة وتيرة ماركيز على متن أبريلّيا المزودة بالإطارات اللينة، لكن درّاج دوكاتي بدأ سريعًا في توسيع الفارق، ليبلغ ثانية واحدة بحلول اللفة الخامسة.

وبعد تجاوز منتصف السباق، بدأ بيزيكي في تقليص تقدم ماركيز، إذ خفض الفارق إلى النصف في اللفة الثامنة.

لكن بطل العالم الحالي رد سريعًا على وتيرة منافسه، مسجلًا أسرع لفة في السباق ليعيد الفارق إلى 0.8 ثانية.

وظل الدرّاجان متقاربين للغاية خلال اللفتين الأخيرتين، لكن ماركيز حافظ على تقدمه ليعزز مكانته باعتباره الدرّاج الأفضل أداءً في الموتو جي بي خلال أيام السبت.

وخلف الثنائي المتصدر، احتل مارتين المركز الثالث الأخير على منصة التتويج، بعدما تجاوز دي جيانانتونيو في اللفة السابعة قبل أن يبتعد عن درّاج "في.آر46".

واستغل أليكس ماركيز صراعًا متقاربًا بين بيدرو أكوستا وألدغير لينتزع المركز الخامس، معوضًا بذلك عن التجارب التأهيلية الصعبة التي تعرض خلالها لحادثين.

واكتفى أكوستا بالمركز السادس على متن دراجة كيه تي إم المصنعية، أمام راؤول فرنانديز درّاج تراكهاوس وألدغير، الذي تعافى ليحتل المركز الثامن بعدما تراجع في وقت سابق إلى المركز العاشر.

وذهبت النقطة الأخيرة في البطولة إلى درّاج هوندا لوكا ماريني، الذي نجا من اصطدام في منتصف السباق تسبب فيه فابيو كوارتارارو على متن ياماها، ليحتل المركز التاسع في سباقه على أرضه.

وأكمل يوهان زاركو المراكز العشرة الأولى لصالح إل سي آر.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 13

19:48.519

   166.4   12
2 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 13

+1.068

19:49.587

 1.068 166.2   9
3 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 13

+3.538

19:52.057

 2.470 165.9   7
4 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+3.968

19:52.487

 0.430 165.8   6
5 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 13

+4.348

19:52.867

 0.380 165.7   5
6 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 13

+6.944

19:55.463

 2.596 165.4   4
7 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 13

+7.707

19:56.226

 0.763 165.3   3
8 Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 13

+8.832

19:57.351

 1.125 165.1   2
9 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 13

+11.712

20:00.231

 2.880 164.7   1
10 France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 13

+14.534

20:03.053

 2.822 164.3    
11 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 13

+17.043

20:05.562

 2.509 164.0    
12 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 13

+17.405

20:05.924

 0.362 164.0    
13 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 13

+17.763

20:06.282

 0.358 163.9    
14 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 13

+18.181

20:06.700

 0.418 163.8    
15 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 13

+18.476

20:06.995

 0.295 163.8    
16 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 13

+18.752

20:07.271

 0.276 163.8    
17 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 13

+21.113

20:09.632

 2.361 163.5    
18 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 13

+20.698

20:09.217

   163.5    
19 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+21.740

20:10.259

 1.042 163.4    
20 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 13

+22.054

20:10.573

 0.314 163.3    
21 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+24.419

20:12.938

 2.365 163.0    
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