تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
غاسلي يقول إنّه "حُرم بشكل غير عادل" من منصة تتويج موناكو

خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

موتو جي بي
جائزة المجر
خورخي مارتين ينجو من الإصابة لكنه يتلقى عقوبة بسبب حادثة جائزة المجر الكبرى

مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
مذهل حقًا: وولف يُثني على أنتونيللي بعد الفوز في موناكو

لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"

موتو جي بي
جائزة المجر
لماذا لا يحتفل مارك ماركيز بالعودة الكاملة بعد: "ما زلت بعيدًا عن أفضل مستوى لي"
موتو جي بي جائزة المجر

موتو جي بي: ماركيز يتفوّق على أكوستا وكارثة لأبريليا في سباق المجر

هيمن مارك ماركيز على عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة المجر الكبرى على متن دراجة دوكاتي الرسمية رغم إصابته، بينما يواصل تدريجيًا استعادة مستواه المعهود في تحقيق الانتصارات.

منشور:
مارك ماركيز، فريق دوكاتي

مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: موتو جي بي

تغلّب ماركيز على بيدرو أكوستا في صراعٍ مثير ليُحقّق فوزًا مقنعًا في سباق جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية، بينما اصطدم ثنائي أبريليا خورخي مارتين وماركو بيزيكي ببعضهما عند الانطلاق.

وبعد خسارته صدارة السباق في المراحل الأولى، سجّل ماركيز سلسلة من اللفات السريعة لتقليص الفارق مع أكوستا، قبل أن يتجاوز منافسه على متن كاي تي إم بعد منتصف السباق بقليل ليُحقّق ثنائية الفوز على حلبة بالاتون بارك.

كما شكّل ذلك أول فوز لمتسابق دوكاتي في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026، وذلك بعد شهر واحد فقط من خضوعه لعمليتين جراحيتين لمعالجة إصابة في الكتف والمشاكل المستمرة في كتفه اليمنى.

وانضم فرانشيسكو بانيايا إلى زميله في الفريق على منصة التتويج، بينما كان آي أوغورا متسابق أبريليا الوحيد الذي أحرز نقاطًا في يوم كارثي لمصنع نوالي.

وعند انطلاق السباق، فقد بطل موسم 2024 خورخي مارتين السيطرة على دراجته من أبريليا أثناء الكبح للمنعطف الأول، فاصطدم بزميله بيزيكي، الذي بدوره ارتطم بدراجات فيرمين ألديغير وراؤول فرنانديز وفابيو دي جيانانتونيو.

وكان دي جيانانتونيو الوحيد القادر على العودة إلى السباق، بينما خرجت دراجات أبريليا الثلاث ودراجة ألديغير من المنافسة على الفور.

وكانت هذه المرة الثانية التي يقع فيها حادث مماثل بين دراجتي أبريليا الرسميتين، بعد أن تسبب مارتين بحادث مشابه في سباق السبرينت بموتيغي خلال الموسم الماضي.

ومع خروج عدد من المتصدرين من دائرة المنافسة، انفصل ماركيز وأكوستا سريعًا في المقدمة. واستفاد بانيايا من الوضع للتقدم إلى المركز الثالث، بينما كان من أبرز المستفيدين أيضًا جاك ميلر (براماك) ولوكا ماريني (هوندا)، اللذان وجدا نفسيهما فجأة في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وفي المقدمة، بدأ أكوستا بممارسة الضغط على ماركيز، ساعيًا لمنع تكرار ما حدث في سباق السبرينت يوم السبت عندما ابتعد بطل العالم حامل اللقب في الصدارة خلال اللفات الثلاث الأولى.

وبعد ملاحقته عن قرب في القطاع الأول، أرسل أكوستا دراجته من كاي تي إم إلى داخل المنعطف الخامس، ونجح في إتمام التجاوز لينتزع صدارة السباق.

وبمجرد وصوله إلى المقدمة، وسّع أكوستا الفارق إلى أكثر من ثانية واحدة بحلول اللفة الخامسة من أصل 23، لكن ماركيز أعاد تقليص الفارق إلى ثلاثة أعشار الثانية عند منتصف السباق.

واشتدت المعركة بينهما في اللفة 14 عندما أكمل ماركيز مناورة تجاوز عند منعطفي 9 و10 المتتاليين، لكن أكوستا استعاد المركز عند المنعطف 12.

وحاول ماركيز تنفيذ تجاوز جديد عند المنعطف الأخير، إلا أن الدراجين تلامسا، مع تمسّك أكوستا بالصدارة.

وفي اللفة التالية، كرّر ماركيز التجاوز ذاته عند المنعطفين المتتاليين، لكنه حصل هذه المرة على خروج أفضل من المنعطف، ما ألغى أي فرصة لشن هجوم مضاد.

وفي النهاية، اجتاز بطل العالم تسع مرات خط النهاية متقدمًا بفارق 1.3 ثانية، محققًا أول انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى منذ جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر الماضي.

ولم يجد أكوستا أي إجابة على وتيرة ماركيز، لكنه حصد عددًا مهمًا من النقاط بحلوله ثانيًا، بينما أنهى بانيايا السباق متأخرًا بخمس ثوانٍ في المركز الثالث ليُحقّق ثالث منصة تتويج متتالية له.

وذهب المركز الرابع، كأفضل المتسابقين خلف أصحاب المنصة، إلى متسابق تراكهاوس آي أوغورا، الذي تقدّم من المركز الحادي عشر في اللفة الأولى لينهي السباق رابعًا، بعدما تجاوز متسابق هوندا لوكا ماريني في اللفة قبل الأخيرة.

وحقق دييغو موريرا، مبتدئ فريق إل سي آر، نتيجة قوية بحلوله سادسًا، بينما حافظ جاك ميلر على المركز السابع على متن دراجته ياماها الأقل قوة.

كما واصل إيكر ليكونا عودته الواعدة إلى منافسات موتو جي بي بعدما احتل المركز الثامن مع غريسيني، متقدمًا على دراجتي كاي تي إم الخاصتين بإينيا باستيانيني وبراد بيندر.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 26

42:55.325

       25
2 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 26

+1.343

42:56.668

 1.343     20
3 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 26

+11.632

43:06.957

 10.289     16
4 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 26

+15.539

43:10.864

 3.907     13
5 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 26

+18.669

43:13.994

 3.130     11
6 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 26

+21.794

43:17.119

 3.125     10
7 Spain إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 26

+22.815

43:18.140

 1.021     9
8 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 26

+23.283

43:18.608

 0.468     8
9 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 26

+24.491

43:19.816

 1.208     7
10 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 26

+24.601

43:19.926

 0.110     6
11 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 26

+25.135

43:20.460

 0.534     5
12 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 26

+28.386

43:23.711

 3.251     4
13 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 26

+29.207

43:24.532

 0.821     3
14 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 26

+31.333

43:26.658

 2.126     2
15 Spain م. فينياليس تيك 3 12 KTM 26

+32.536

43:27.861

 1.203     1
16 United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 26

+54.604

43:49.929

 22.068      
dnf France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 22

+4 عدد اللفات

37:33.951

 4 عدد اللفات   الحادث  
dnf Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 14

+12 عدد اللفات

24:15.254

 8 عدد اللفات   الحادث  
dnf Spain ف. ألديغير غريسيني موتو2 54 Ducati 0

+26 عدد اللفات

3.485

 14 عدد اللفات   الحادث  
dnf Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 0

+26 عدد اللفات

3.672

 0.187   الحادث  
dnf Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 0

+26 عدد اللفات

3.740

 0.068   الحادث  
dnf Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 0

+26 عدد اللفات

3.851

 0.111   الحادث  
شاهد كامل النتائج

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مارك ماركيز يشعر بأنه "أقوى مما توقع" ويشرح فوزه في سباق المجر القصير للموتو جي بي

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
هاميلتون يكشف تفاصيل نظام "أديو" مع حصول مرسيدس وفيراري على فرص تطوير للمحرّكات

فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألبين تطلب من "فيا" حق المراجعة بشأن العقوبات التي كلفتها منصة تتويج في موناكو

راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
راسل "يتجاوز حدود الإحباط" بعد سباق موناكو الكارثي خالي الوفاض