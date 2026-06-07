موتو جي بي: ماركيز يتفوّق على أكوستا وكارثة لأبريليا في سباق المجر
هيمن مارك ماركيز على عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بجائزة المجر الكبرى على متن دراجة دوكاتي الرسمية رغم إصابته، بينما يواصل تدريجيًا استعادة مستواه المعهود في تحقيق الانتصارات.
مارك ماركيز، فريق دوكاتي
الصورة من قبل: موتو جي بي
تغلّب ماركيز على بيدرو أكوستا في صراعٍ مثير ليُحقّق فوزًا مقنعًا في سباق جائزة المجر الكبرى للدراجات النارية، بينما اصطدم ثنائي أبريليا خورخي مارتين وماركو بيزيكي ببعضهما عند الانطلاق.
وبعد خسارته صدارة السباق في المراحل الأولى، سجّل ماركيز سلسلة من اللفات السريعة لتقليص الفارق مع أكوستا، قبل أن يتجاوز منافسه على متن كاي تي إم بعد منتصف السباق بقليل ليُحقّق ثنائية الفوز على حلبة بالاتون بارك.
كما شكّل ذلك أول فوز لمتسابق دوكاتي في سباقات الجائزة الكبرى خلال موسم 2026، وذلك بعد شهر واحد فقط من خضوعه لعمليتين جراحيتين لمعالجة إصابة في الكتف والمشاكل المستمرة في كتفه اليمنى.
وانضم فرانشيسكو بانيايا إلى زميله في الفريق على منصة التتويج، بينما كان آي أوغورا متسابق أبريليا الوحيد الذي أحرز نقاطًا في يوم كارثي لمصنع نوالي.
وعند انطلاق السباق، فقد بطل موسم 2024 خورخي مارتين السيطرة على دراجته من أبريليا أثناء الكبح للمنعطف الأول، فاصطدم بزميله بيزيكي، الذي بدوره ارتطم بدراجات فيرمين ألديغير وراؤول فرنانديز وفابيو دي جيانانتونيو.
وكان دي جيانانتونيو الوحيد القادر على العودة إلى السباق، بينما خرجت دراجات أبريليا الثلاث ودراجة ألديغير من المنافسة على الفور.
وكانت هذه المرة الثانية التي يقع فيها حادث مماثل بين دراجتي أبريليا الرسميتين، بعد أن تسبب مارتين بحادث مشابه في سباق السبرينت بموتيغي خلال الموسم الماضي.
ومع خروج عدد من المتصدرين من دائرة المنافسة، انفصل ماركيز وأكوستا سريعًا في المقدمة. واستفاد بانيايا من الوضع للتقدم إلى المركز الثالث، بينما كان من أبرز المستفيدين أيضًا جاك ميلر (براماك) ولوكا ماريني (هوندا)، اللذان وجدا نفسيهما فجأة في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وفي المقدمة، بدأ أكوستا بممارسة الضغط على ماركيز، ساعيًا لمنع تكرار ما حدث في سباق السبرينت يوم السبت عندما ابتعد بطل العالم حامل اللقب في الصدارة خلال اللفات الثلاث الأولى.
وبعد ملاحقته عن قرب في القطاع الأول، أرسل أكوستا دراجته من كاي تي إم إلى داخل المنعطف الخامس، ونجح في إتمام التجاوز لينتزع صدارة السباق.
وبمجرد وصوله إلى المقدمة، وسّع أكوستا الفارق إلى أكثر من ثانية واحدة بحلول اللفة الخامسة من أصل 23، لكن ماركيز أعاد تقليص الفارق إلى ثلاثة أعشار الثانية عند منتصف السباق.
واشتدت المعركة بينهما في اللفة 14 عندما أكمل ماركيز مناورة تجاوز عند منعطفي 9 و10 المتتاليين، لكن أكوستا استعاد المركز عند المنعطف 12.
وحاول ماركيز تنفيذ تجاوز جديد عند المنعطف الأخير، إلا أن الدراجين تلامسا، مع تمسّك أكوستا بالصدارة.
وفي اللفة التالية، كرّر ماركيز التجاوز ذاته عند المنعطفين المتتاليين، لكنه حصل هذه المرة على خروج أفضل من المنعطف، ما ألغى أي فرصة لشن هجوم مضاد.
وفي النهاية، اجتاز بطل العالم تسع مرات خط النهاية متقدمًا بفارق 1.3 ثانية، محققًا أول انتصار له في سباقات الجائزة الكبرى منذ جائزة سان مارينو الكبرى في سبتمبر الماضي.
ولم يجد أكوستا أي إجابة على وتيرة ماركيز، لكنه حصد عددًا مهمًا من النقاط بحلوله ثانيًا، بينما أنهى بانيايا السباق متأخرًا بخمس ثوانٍ في المركز الثالث ليُحقّق ثالث منصة تتويج متتالية له.
وذهب المركز الرابع، كأفضل المتسابقين خلف أصحاب المنصة، إلى متسابق تراكهاوس آي أوغورا، الذي تقدّم من المركز الحادي عشر في اللفة الأولى لينهي السباق رابعًا، بعدما تجاوز متسابق هوندا لوكا ماريني في اللفة قبل الأخيرة.
وحقق دييغو موريرا، مبتدئ فريق إل سي آر، نتيجة قوية بحلوله سادسًا، بينما حافظ جاك ميلر على المركز السابع على متن دراجته ياماها الأقل قوة.
كما واصل إيكر ليكونا عودته الواعدة إلى منافسات موتو جي بي بعدما احتل المركز الثامن مع غريسيني، متقدمًا على دراجتي كاي تي إم الخاصتين بإينيا باستيانيني وبراد بيندر.
السباق
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|26
|
42:55.325
|25
|2
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|26
|
+1.343
42:56.668
|1.343
|20
|3
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|26
|
+11.632
43:06.957
|10.289
|16
|4
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|26
|
+15.539
43:10.864
|3.907
|13
|5
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|26
|
+18.669
43:13.994
|3.130
|11
|6
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|26
|
+21.794
43:17.119
|3.125
|10
|7
|إ. ليكونا غريسيني موتو2
|27
|Ducati
|26
|
+22.815
43:18.140
|1.021
|9
|8
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|26
|
+23.283
43:18.608
|0.468
|8
|9
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|26
|
+24.491
43:19.816
|1.208
|7
|10
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|26
|
+24.601
43:19.926
|0.110
|6
|11
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|26
|
+25.135
43:20.460
|0.534
|5
|12
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|26
|
+28.386
43:23.711
|3.251
|4
|13
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|26
|
+29.207
43:24.532
|0.821
|3
|14
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|26
|
+31.333
43:26.658
|2.126
|2
|15
|م. فينياليس تيك 3
|12
|KTM
|26
|
+32.536
43:27.861
|1.203
|1
|16
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|26
|
+54.604
43:49.929
|22.068
|dnf
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|22
|
+4 عدد اللفات
37:33.951
|4 عدد اللفات
|الحادث
|dnf
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|14
|
+12 عدد اللفات
24:15.254
|8 عدد اللفات
|الحادث
|dnf
|ف. ألديغير غريسيني موتو2
|54
|Ducati
|0
|
+26 عدد اللفات
3.485
|14 عدد اللفات
|الحادث
|dnf
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|0
|
+26 عدد اللفات
3.672
|0.187
|الحادث
|dnf
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|0
|
+26 عدد اللفات
3.740
|0.068
|الحادث
|dnf
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|0
|
+26 عدد اللفات
3.851
|0.111
|الحادث
|شاهد كامل النتائج
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