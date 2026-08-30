موتو جي بي: ماركيز يتغلب على أكوستا وبيزيكي ويحقق فوزًا حاسمًا في أراغون

تغلب بطل العالم الحالي في الموتو جي بي مارك ماركيز على بيدرو أكوستا وماركو بيزيكي ليحقق فوزًا مهيمنًا في جائزة أراغون الكبرى ويعزز حظوظه في المنافسة على اللقب.

وانطلق دراج دوكاتي من المركز الثاني على شبكة الانطلاق، قبل أن يتجاوز صاحب المركز الأول بيزيكي في اللفة السابعة من أصل 23 لفة، ثم يتصدى لهجوم منافسه على دراجة كيه تي إم أكوستا ليحقق فوزه الرابع هذا الموسم.

ولم يجد بيزيكي دراج أبريليا أي رد أمام الثنائي المتصدر، لكنه حافظ على المركز الثالث ليحصد نقاطًا ثمينة في صراع البطولة.

وعند الانطلاقة، حاول ماركيز تكرار تجاوز الانطلاقة الذي نفذه في السباق القصير على صاحب المركز الأول بيزيكي، فأرسل دراجته دوكاتي من الداخل أثناء الكبح للمنعطف الأول. لكن بيزيكي توقع المحاولة واتخذ خطًا أضيق داخل المنعطف الأيسر، ما سمح له باستعادة الصدارة عند المنعطف الثاني.

وفي الوقت ذاته، استغل خورخي مارتين الموقف ليتقدم من المركز الخامس إلى الثاني، لكن ماركيز تجاوزه مجددًا في مناورة جريئة عند المنعطف 15، ما سمح أيضًا لأكوستا بتجاوز دراج أبريليا.

ومع تراجع مارتين إلى المركز الخامس خلف أليكس ماركيز، بدأ صراع ثلاثي واضح في المقدمة، حيث تصدر بيزيكي أمام مارك ماركيز وأكوستا. وتمكن دراج أبريليا في البداية من الابتعاد عنهما، قبل أن يبدأ الثنائي في تقليص الفارق.

وفي اللفة السابعة، نفذ ماركيز تجاوزًا رائعًا على بيزيكي عند المنعطف 15، ودخل الثنائي جنبًا إلى جنب على الجزء الخلفي من المسار المستقيم بينما حاول دراج أبريليا الرد.

ونجح ماركيز في الحفاظ على الصدارة عند المنعطف 16، بينما تمكن أكوستا من تجاوز بيزيكي بالكبح المتأخر، ليترك الإيطالي في المركز الثالث.

ومع تراجع بيزيكي إلى الخلف، بدأ ماركيز وأكوستا صراعهما الخاص على صدارة السباق، حيث عجز بطل العالم عن التخلص من زميله المستقبلي في الفريق لعام 2027.

ولم يبدأ ماركيز في الابتعاد عن أكوستا إلا بعد تجاوز منتصف السباق، عندما سجل سلسلة من أسرع اللفات في نطاق الدقيقة و46 ثانية، ليبني فارقًا بلغ ثانية واحدة في اللفة 15.

وواصل ماركيز توسيع الفارق عن أكوستا في المراحل الأخيرة، قبل أن يعبر خط النهاية بفارق مريح بلغ 1.7 ثانية.

ورفع هذا الانتصار صاحب الـ33 عامًا إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة، بفارق 19 نقطة فقط خلف المتصدر مارتين.

وحافظ أكوستا على المركز الثاني ليحقق منصته الرابعة يوم الأحد هذا الموسم، بينما أكمل بيزيكي مراكز منصة التتويج رغم معاناته من إصاباته التي تعرض لها في ساكسنرينغ.

وخلف الثلاثي المتصدر، أنهى أليكس ماركيز السباق في المركز الرابع بفارق كبير على متن دوكاتي فريق غريسيني، بينما عجز متصدر البطولة مارتين عن التعافي من أحداث اللفات الأولى ليكتفي بالمركز الخامس.

وقدم فيرمين ألدغير عودة مثيرة بعد تعافيه من الإصابات ليحصد المركز السادس مع غريسيني، متفوقًا على دراجة دوكاتي لفريق في آر 46 التي يقودها فابيو دي جيانانتونيو.

كما تعافى دراجا تيك 3 إينيا باستيانيني وبراد بيندر من تأهلهما الصعب ليحتلا المركزين الثامن والعاشر على التوالي. وفصل بينهما دراج فريق إل سي آر ديوغو موريرا، الذي كان أفضل دراجي هوندا في المركز التاسع.