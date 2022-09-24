موتو جي بي: ماركيز يتصدر التجارب الحرة الثانية المبللة وسط مخاوف الإعصار في اليابان

دعت الأمطار الغزيرة والرياح المتوقعة بسرعة 100 ميل/س لاجتماع طارئ في موتيغي صباح اليوم السبت بين ممثلي البطولة والفرق لتباحث إمكانية تغيير موعد التصفيات.

وفي ظل ابتعاد الرياح الشديدة عن المجريات حتى الآن، فقد آثرت الفرق الاستمرار مع الجدول الحالي للتصفيات.

ومع تأثير الأمطار الغزيرة على الأزمنة في التجارب الحرة الثانية، فإن التجارب الحرة الأولى التي امتدت لـ 75 دقيقة يوم أمس الجمعة ستكون حاسمة الآن في تحديد من سيتقدم مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات في وقت لاحق من اليوم.

ويتصدر جاك ميلر دراج دوكاتي - الذي سينطلق من المركز الأول إذا ما تم إلغاء التصفيات وتحديد شبكة الانطلاق وفقًا لأزمنة التجارب الحرة - ترتيب الأزمنة المجمعة بفضل زمنه الأسرع البالغ دقيقة و44.509 ثانية في التجارب الأولى.

فيما سيتقدم المتنافسون الثلاثة على اللقب فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي، فابيو كواراتارارو دراج ياماها وأليكس إسبارغارو دراج أبريليا مباشرة إلى القسم الثاني للتصفيات بعدما أنهوا تجارب الجمعة في المراكز من الثاني إلى الرابع تواليًا.

وبالعودة إلى مجريات اليوم، فقد انطلقت التجارب الحرة الثانية على مسار مبلل للغاية، ما تسبب بخروج العديد من الدراجين عن المسار.

وكان يوهان زاركو أول المتصدرين مع دقيقة و58.054 ثانية، قبل أن تبدأ الأزمنة بالتهاوي وبتناوب العديد من الدراجين على الصدارة.

وشهدت الحصة رفع العلم الأحمر قبل 12 دقيقة من النهاية إثر حادثة لبول إسبارغارو، وكان عندها ماركيز في الصدارة مع دقيقة و55.232، الزمن الذي ظل صامدًا حتى بعد استئناف الحصة وبلوغ نهايتها.

خورخي مارتين تواجد في المركز الثاني في الحصة أمام ميلر، ميغيل أوليفيرا، زاركو وفرانكو موربيديللي.

فيما أكمل إينيا باستيانيني، أليكس ماركيز، لوكا ماريني وكوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.

نتيجة التجارب الحرة الثانية: