موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في فرنسا

بقيت حلبة لومان مبلّلة بعد الأمطار التي تهاطلت الليلة الماضية، وهو ما كان يعني أنّ مجموعتَي التجارب الحرّة لفترة ما بعد ظهر هذا اليوم تحدّدتا بنتائج الجمعة.

وكان أليكس رينز درّاج سوزوكي من وضع المعيار في بداية الحصّة على إطارات الأمطار، لكنّ الصدارة تغيّرت بشكلٍ متواتر على مدار ربع الساعة الأولى.

لكنّ جاك ميلر ابتعد عن بقيّة الركب بعد ذلك بقليل بتسجيله 1:43.857 دقيقة، لكنّه تعرّض لحادث بعد ذلك بوقتٍ قصير.

وفي ظلّ غياب ميلر فقد قفز مارك ماركيز إلى الصدارة بفارق حوالَي ثانية عندما سجّل 1:42.894 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّنها إلى دقيقة واحدة و42.704 ثانية.

ودخل الإسباني في سجالٍ مع ميغيل أوليفيرا إثر ذلك وتبادلا الصدارة، إلى أن سجّل درّاج هوندا الزمن الأسرع البالغ 1:40.736 دقيقة ويتصدّر حصّة للمرّة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى 2020.

وكان بطل العالم ستّ مرّات قد ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني أمسٍ الجمعة، بينما سيضطرّ صاحب المركز الثاني في هذه الحصّة لورينزو سافادوري للعبور بالقسم الأوّل.

وذهب المركز الثالث إلى فرانشيسكو بانيايا أمام أوليفيرا الذي لم يعد لتحسين زمنه في الدقائق الأخيرة، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل.

وحلّ يوهان زاركو سادسًا لصالح براماك دوكاتي، وتقدّم على ثنائيّ سوزوكي جوان مير ورينز اللذين سيتعيّن عليهما العبور بالقسم الأوّل من التصفيات.

أمّا صاحب المركز التاسع إيكر ليكونا فقد تعرّض لحادث في المراحل الأخيرة، لكنّه تقدّم على الناشئ لوكا ماريني.

نتيجة الحصّة: