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موتو جي بي / جائزة فرنسا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في فرنسا

سجّل الإسباني مارك ماركيز درّاج هوندا الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الثالثة لجائزة فرنسا الكبرى.

موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الثالثة الممطرة في فرنسا

بقيت حلبة لومان مبلّلة بعد الأمطار التي تهاطلت الليلة الماضية، وهو ما كان يعني أنّ مجموعتَي التجارب الحرّة لفترة ما بعد ظهر هذا اليوم تحدّدتا بنتائج الجمعة.

وكان أليكس رينز درّاج سوزوكي من وضع المعيار في بداية الحصّة على إطارات الأمطار، لكنّ الصدارة تغيّرت بشكلٍ متواتر على مدار ربع الساعة الأولى.

لكنّ جاك ميلر ابتعد عن بقيّة الركب بعد ذلك بقليل بتسجيله 1:43.857 دقيقة، لكنّه تعرّض لحادث بعد ذلك بوقتٍ قصير.

وفي ظلّ غياب ميلر فقد قفز مارك ماركيز إلى الصدارة بفارق حوالَي ثانية عندما سجّل 1:42.894 دقيقة في مرحلة أولى قبل أن يُحسّنها إلى دقيقة واحدة و42.704 ثانية.

ودخل الإسباني في سجالٍ مع ميغيل أوليفيرا إثر ذلك وتبادلا الصدارة، إلى أن سجّل درّاج هوندا الزمن الأسرع البالغ 1:40.736 دقيقة ويتصدّر حصّة للمرّة الأولى منذ جائزة إسبانيا الكبرى 2020.

وكان بطل العالم ستّ مرّات قد ضمن عبوره المباشر إلى القسم الثاني أمسٍ الجمعة، بينما سيضطرّ صاحب المركز الثاني في هذه الحصّة لورينزو سافادوري للعبور بالقسم الأوّل.

وذهب المركز الثالث إلى فرانشيسكو بانيايا أمام أوليفيرا الذي لم يعد لتحسين زمنه في الدقائق الأخيرة، بينما أكمل بول إسبارغارو ترتيب الخمسة الأوائل.

وحلّ يوهان زاركو سادسًا لصالح براماك دوكاتي، وتقدّم على ثنائيّ سوزوكي جوان مير ورينز اللذين سيتعيّن عليهما العبور بالقسم الأوّل من التصفيات.

أمّا صاحب المركز التاسع إيكر ليكونا فقد تعرّض لحادث في المراحل الأخيرة، لكنّه تقدّم على الناشئ لوكا ماريني.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 19 1:40.736     158.743 304
2 32 Italy لورينزو سافادوري أبريليا 19 1:41.349 0.613 0.613 157.783 293
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 21 1:41.452 0.716 0.103 157.623 312
4 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 20 1:41.457 0.721 0.005 157.615 303
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 18 1:41.671 0.935 0.214 157.283 311
6 5 France يوهان زاركو دوكاتي 20 1:41.775 1.039 0.104 157.123 310
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 20 1:41.817 1.081 0.042 157.058 308
8 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 18 1:42.055 1.319 0.238 156.691 307
9 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 19 1:42.136 1.400 0.081 156.567 304
10 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 18 1:42.323 1.587 0.187 156.281 295
11 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:42.516 1.780 0.193 155.987 309
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 20 1:42.520 1.784 0.004 155.981 310
13 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 1:42.532 1.796 0.012 155.963 304
14 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 21 1:43.213 2.477 0.681 154.933 302
15 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 20 1:43.462 2.726 0.249 154.561 303
16 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 16 1:43.546 2.810 0.084 154.435 301
17 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 20 1:43.700 2.964 0.154 154.206 296
18 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 19 1:43.740 3.004 0.040 154.146 291
19 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 21 1:43.759 3.023 0.019 154.118 303
20 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 5 1:43.857 3.121 0.098 153.973 307
21 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 21 1:44.016 3.280 0.159 153.737 299
22 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 20 1:44.123 3.387 0.107 153.579 303
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