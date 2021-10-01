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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الرطبة في أستون

سجّل الإسباني مارك ماركيز الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الأولى من جائزة الأمريكيّتين الكبرى للموتو جي بي والتي جرت في أجواء رطبة على حلبة أوستن في ظلّ غياب المتصدّرين.

موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الرطبة في أستون

تهاطلت الأمطار قبل بداية الحصّة وهو ما زاد من العبء المسلّط على السائقين بالنظر إلى صعوبة الحلبة في الأجواء الجافة أصلًا.

وتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة إلى أن تقدّم جاك ميلر إلى المركز الأوّل مع انتصاف الحصّة مُسجّلًا 2:16.612 دقيقة.

في المقابل اختبر ماركيز النسخة الجديدة من هيكل درّاجة هوندا وتواجد في المركز الثاني خلفه بـ 0.189 ثانية.

ومع توقّع تهاطل الأمطار في بقيّة الحصص هذا اليوم وصباح الغد السبت، فقد عاد الجميع في الدقائق الأخيرة لمحاولة تسجيل أسرع الأزمنة من أجل ضمان مقعدٍ مبكّرٍ في القسم الثاني من التصفيات.

وعاد ماركيز في النهاية للتقدّم إلى المركز الأوّل مُسجّلًا 2:15.872 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة وسط غياب المتنافسين على اللقب.

وفي حين أنّ ميلر حسّن زمنه، إلّا أنّه اكتفى بالمركز الثاني على بُعد 0.167 ثانية عن الإسباني.

وذهب المركز الثالث إلى يوهان زاركو، لكنّه كان بعيدًا بقرابة ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وكان بول إسبارغارو في المركز الخامس على متن درّاجة هوندا الثانية، وتقدّم على أليكس ماركيز الذي حلّ سادسًا.

وتواجد أليكس رينز في المركز السابع لصالح سوزوكي، بينما كان فرانشيسكو بانيايا ثامنًا كأفضل الدرّاجين المتنافسين على اللقب.

وحلّ براد بيندر تاسعًا، في حين أكمل إيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل، في حين انتهى المطاف بفابيو كوارتارارو متصدّر الترتيب العام في المركز الـ 15.

نتيجة الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدّل السرعة كم/س السرعة القصوى
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 15 2:15.872     146.069 337
2 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 15 2:16.039 0.167 0.167 145.890 338
3 5 France يوهان زاركو دوكاتي 16 2:16.471 0.599 0.432 145.428 337
4 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 15 2:16.655 0.783 0.184 145.232 334
5 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 15 2:16.822 0.950 0.167 145.055 338
6 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 16 2:16.964 1.092 0.142 144.905 333
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 15 2:17.027 1.155 0.063 144.838 334
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 16 2:17.328 1.456 0.301 144.521 337
9 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 14 2:17.596 1.724 0.268 144.239 336
10 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 16 2:17.596 1.724 0.000 144.239 328
11 10 Italy لوكا ماريني دوكاتي 13 2:17.755 1.883 0.159 144.073 335
12 36 Spain جوان مير سوزوكي 14 2:17.903 2.031 0.148 143.918 333
13 9 Italy دانيلو بيتروشي كاي تي ام 14 2:18.083 2.211 0.180 143.730 332
14 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 14 2:18.087 2.215 0.004 143.726 333
15 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 16 2:18.165 2.293 0.078 143.645 334
16 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 15 2:18.292 2.420 0.127 143.513 337
17 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 14 2:18.530 2.658 0.238 143.267 329
18 23 Italy إنيا باستيانيني دوكاتي 14 2:18.648 2.776 0.118 143.145 335
19 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 14 2:18.832 2.960 0.184 142.955 332
20 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 14 2:19.668 3.796 0.836 142.099 333
21 4 Italy أندريا دوفيزيوزو ياماها 12 2:20.556 4.684 0.888 141.202 329
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