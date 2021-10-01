موتو جي بي: ماركيز يتصدّر التجارب الحرّة الأولى الرطبة في أستون

تهاطلت الأمطار قبل بداية الحصّة وهو ما زاد من العبء المسلّط على السائقين بالنظر إلى صعوبة الحلبة في الأجواء الجافة أصلًا.

وتداول العديد من الدرّاجين على الصدارة إلى أن تقدّم جاك ميلر إلى المركز الأوّل مع انتصاف الحصّة مُسجّلًا 2:16.612 دقيقة.

في المقابل اختبر ماركيز النسخة الجديدة من هيكل درّاجة هوندا وتواجد في المركز الثاني خلفه بـ 0.189 ثانية.

ومع توقّع تهاطل الأمطار في بقيّة الحصص هذا اليوم وصباح الغد السبت، فقد عاد الجميع في الدقائق الأخيرة لمحاولة تسجيل أسرع الأزمنة من أجل ضمان مقعدٍ مبكّرٍ في القسم الثاني من التصفيات.

وعاد ماركيز في النهاية للتقدّم إلى المركز الأوّل مُسجّلًا 2:15.872 دقيقة ليضمن صدارة الحصّة وسط غياب المتنافسين على اللقب.

وفي حين أنّ ميلر حسّن زمنه، إلّا أنّه اكتفى بالمركز الثاني على بُعد 0.167 ثانية عن الإسباني.

وذهب المركز الثالث إلى يوهان زاركو، لكنّه كان بعيدًا بقرابة ستّة أعشارٍ من الثانية عن الصدارة.

وكان بول إسبارغارو في المركز الخامس على متن درّاجة هوندا الثانية، وتقدّم على أليكس ماركيز الذي حلّ سادسًا.

وتواجد أليكس رينز في المركز السابع لصالح سوزوكي، بينما كان فرانشيسكو بانيايا ثامنًا كأفضل الدرّاجين المتنافسين على اللقب.

وحلّ براد بيندر تاسعًا، في حين أكمل إيكر ليكونا ترتيب العشرة الأوائل، في حين انتهى المطاف بفابيو كوارتارارو متصدّر الترتيب العام في المركز الـ 15.

نتيجة الحصّة: