موتو جي بي: ماركيز يتحمّل مسؤولية حادثه مع بيندر في سباق موجيللو

عانى ماركيز من نهاية أسبوع صعبة على حلبة موجيللو حيث صارع الألم في كتفه الأيمن بينما يواصل عودته إلى البطولة بعد غيابه لتسعة أشهر جرّاء إصابته العنيفة العام الماضي.

منطلقًا من المركز الـ 11، تقدم مركيز إلى المركز العاشر قبل أن يحتلك ببيندر عن منعطف بوغيوسيكو الأيمن في اللفة الثانية من السباق، ليسقط إثر ذلك.

وقد وصف ماركيز الواقعة بحادثة تشابق، لكنّه تقبّل تحمّل اللوم فيها، حيث قال: "احتككت ببيندر، كانت حادثة تسابق، لكن إذا يقع اللوم على أحد، فهو أنا".

وأضاف: "كنت قادمًا من الخلف، حاولت تجاوزه عند المنعطف الثاني، كنا عند ذلك المنعطف المزدوج الذي تعرض فيه العديد من الدراجين لحوادث بذات الطريقة، اقترب أمامي ومن حسن الحظ أنني كنت الوحيد الذي تعرض للسقوط".

وتابع: "لقد كانت تلك اللفة الأولى التي أشعر خلالها للمرة الأولى بأنني في موقع أفضل للهجوم عوض الدفاع. بالطبّع كان السباق ليكون طويلًا أمامي، لكننا حققنا خطوة إلى الأمام نهاية هذا الأسبوع".

وأكمل: "فهمت بعض الأمور، والأمر الجيّد هو أننا سنسابق من جديد الأسبوع المُقبل، وسأكون يقظًا أكثر كوني لم أكمل هذ السباق. علينا مواصلة العمل في خط الحظائر مع الفريق".

في المقابل، أوضح بيندر أنه واجه صعوبة في التنفس على الدراجة خلال اللفة التالية إثر الحادث مع تبدد الهواء.

فقال: "عندما احتك مارك بجانب دراجتي، انفتحت وسادتي الهوائية وواصلت القيادة وهي مفتوحة للفة كاملة. الجميع يعرف أنه ومع وجود الوسادة الهوائية مفتوحة يكون من الصعب للغاية التنفّس، ولا يُمكنك التحرك كثيرًا على الدراجة، وكان ذلك الوضع صعبًا للغاية، لذلك خسرت الكثير من الوقت هنالك أيضاً".