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موتو جي بي: ماركيز "معجبٌ" بتقدّمه من المركز العشرين في سباق أسين

قال مارك ماركيز أنّه "معجبٌ" بتقدّمه من المركز الـ 20 إلى السابع في جائزة هولندا الكبرى للموتو جي بي وشعر بأنّ هوندا تمتّعت بالقدرة على تحقيق منصّة التتويج في أسين.

موتو جي بي: ماركيز "معجبٌ" بتقدّمه من المركز العشرين في سباق أسين

سقط بطل العالم ستّ مرّات في التصفيات يوم السبت وأُجبر على الانطلاق من المركز الـ 20.

وكان الإسباني واحدًا من ثلاثة درّاجين فقط استخدموا تركيبة "سوفت" في الخلف، وسمح له ذلك بالقفز إلى المركز الـ 12 في اللفّة الأولى قبل أن يُواصل تقدّمه ويحلّ سابعًا في النهاية.

وقال الفائز بسباق ألمانيا: "لم تكن مقاربة اليوم سهلة بالنظر إلى انطلاقي من الصفّ الأخير على شبكة الانطلاق، لكنّني ضغطت كثيرًا في البداية واستخدمت كلّ طاقتي"ّ.

وأضاف: "كنت معجبًا بأدائي طوال السباق وأنا فخورٌ لأنّ هذا سباقي الأوّل على حلبة يمينيّة أكملته بشكلٍ جيّد تقريبًا منذ عودتي من الإصابة".

وأردف: "بالطبع عانيت من انتفاخ يدي وكنت أعاني، لكنّ هذه الحلبة متطلّبة جسديًا كذلك".

وواصل شرحه بالقول: "تمتّعت الدرّاجة اليوم بأداء يسمح لها بالتواجد على منصّة التتويج وذلك يجعلني سعيدًا".

واعترف ماركيز بأنّه كان غاضبًا بعد حادثه القويّ في التجارب الحرّة الثانية بسبب مشكلة الأنظمة الإلكترونيّة، قبل أن تتمكّن هوندا من تصليحها ليوم السبت ما جعله يشعر بـ "أمان أكبر" على الدرّاجة.

وقال الإسباني: "بالطبع لم تكن عطلة نهاية أسبوع سهلة بعد الحادث القويّ يوم الجمعة".

وأضاف: "لكنّ أوّل ما قلته حالما عدت إلى مرآب فريقي هو شكر كامل الفريق والمهندسين لأنّني كنت غاضبًا يوم الجمعة حيال ما حدث، لكنّهم قاموا بعملٍ رائع في غضون يومٍ واحد، وقاموا بتغيير بعض المدخلات على الصعيد الإلكتروني".

وأردف: "ذلك أسهل على الصعيد الذهني للتحلّي بالثقة مجدّدًا، لذا ساعدني ذلك كثيرًا".

واختتم حديثه بالقول: "كما أنّ الدرّاجة عملت بشكلٍ جيّد وشعرت بأمان أكبر. صحيحٌ أنّ ما حدث في التصفيات كان خطئي أكثر من الدرّاجة، لكنّه كان نتيجة لما حدث يوم الجمعة".

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