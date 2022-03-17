موتو جي بي: ماركيز ما يزال لا يعلم "نقطة الحد الأقصى قبل السقوط" على دراجته هوندا

شهدت دراجة هوندا تعديلات كبيرة لموسم 2022، وذلك بعد أعوام عديدة من المشاكل التي واجهتها العلامة اليابانية، حيث باتت الدراجة الجديدة معتمدة أكثر على القسم الخلفي لمعالجة مشاكل الجرّ.

وقد لفتت دراجة "آر.سي213.في" الانتباه في الجولة الافتتاحية لهذا الموسم في قطر، بعد أن نافس بول إسبارغارو على الفوز قبل الاكتفاء بآخر مراكز منصة التتويج.

لكن التغيير على دراجة هوندا كان يعني أن ماركيز - الذي حل خامسًا في قطر - ما يزال يعاني من أجل الاستفادة بأسلوب قيادته الأساسي المعتمد على القسم الأمامي من الدراجة.

وضمن معرض حديثه قُبيل جائزة إندونيسيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة مانداليكا الدولية، اعترف ماركيز أن أكبر مشكلة تواجهه الآن هي أنه لا يشعر بالحد الأقصى على الدراجة قبل السقوط.

فقال: "منذ أن قدت هذه الدراجة للمرة الأولى وأنا أعلم بأن لديها إمكانيات عالية جدًا، لكنني بحاجة لشعور خاص مع القسم الأمامي إذا ما أردت أن أكون سريعًا".

وأضاف: "وهذا ما أفتقده بالفعل في الوقت الحالي وهو ما نبحث عنه الآن. على سبيل المثال، أنا أقود ذات الدراجة مثل زميلي، وهو يقود بأسلوب آخر، وبوسعه أن يكون سريعًا، بمقدورنا أن نكون سريعين على هذه الدراجة".

وتابع: "لكنّ ذلك الشعور الخاص هو ما أحتاجه بالفعل لأكون أسرع. لذلك فإن المشكلة في الوقت الحالي هي أنني لا أعرف بعد متى سأسقط أو متى سأفقد السيطرة على القسم الأمامي".

وأكمل: "على أيّة حال، فإن القيادة على ذلك الأساس تعد بداية جيّدة للمنافسة على الفوز. لكنني أريد المزيد وأرغب بتحقيق خطوة إلى الأمام".