موتو جي بي: ماركيز ما زال "يفتقد لأمر ما" كي ينافس على لقب 2024
اعترف مارك ماركيز أنه "ما زال يفتقد لأمر ما" الآن على متن دراجته غريزني دوكاتي، كي ينافس على لقب موسم 2024 في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، رغم تقدمه للمركز الثالث في الترتيب العام.
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
بعد خمس جولات على متن دراجة دوكاتي أقدم بعام، أحرز ماركيز منصتي تتويج في السباقات الرئيسية وثلاثاً في السباقات القصيرة.
وجاءت آخر منصات تتويجه في جولة فرنسا، حيث شق طريقه من المركز 13 لينهي ثانياً، ويتقدم حتى المركز الثالث ضمن الترتيب العام.
لكن رغم ذلك، يرى ماركيز أن هناك شيئاً ما ينقصه، حيث لم يصل إلى مستواه المطلوب بعد.
فقال: "أنا أستمتع بوقتي، وذلك واضح على وجهي. جو العمل مريح للغاية".
وأكمل: "انطلقنا من المركز 13 من دون أي توتر. أعلم أن المنافسة على اللقب تتطلب مستوى مماثلاً لما يقدمه مارتن وبيكو".
مارك ماركيز، غريزني
الصورة من قبل: مارك فلوري
وأردف: "جميعهم مخضرمون في مراكز المقدمة. ما زال ينقصنا على سبيل المثال بعض الأمور، خاصة لناحية الإعدادات".
وتابع: "علينا أن نفهم أنه ما زال ينقصنا أمر ما للمنافسة على اللقب".
واسترسل: "بالنسبة لي، أنا مسرور جداً بالمنافسة مع دراجين من دوكاتي".
ويأتي أداء ماركيز هذا، وسط اقتراب دوكاتي من اتخاذ قرار حيال هوية الدراج الذي سيقود دراجتها المصنعية الثانية في 2025.
وكان ماركيز قد ألمح لقناة "سكاي إيطاليا" أنه يريد قيادة دراجة مصنعية لموسم 2025.
مارك ماركيز، غريزني
الصورة من قبل: مارك فلوري
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