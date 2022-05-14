موتو جي بي: ماركيز "ليس هنا للمنافسة على اللقب" في موسم 2022

كان من المتوقع أن يكون بطل العالم 6 مرات ماركيز ضمن المنافسة لقب 2022، وذلك بعد تعافيه الكامل تقريبًا من إصابة ذراعه الأيمن والتي أبعدته عن المنافسة في موسم 2020 والسباقات الافتتاحية من موسم 2021.

لكن التغيير الجذري الذي أدخلته هوندا على دراجتها "آر.سي213.في"، إلى جانب إصابة العين التي أجبرته على التغيب عن جولة الأرجنتين تركا ماركيز متأخرًا بـ 45 نقطة عن صدارة البطولة بالتوجه إلى جائزة فرنسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

وبعد معاناته خلال مجريات الجمعة في فرنسا، وحلوله بالمركز الـ 14 ضمن قائمة الأزمنة المجمعة، اعترف ماركيز بأنه لا يستهدف المنافسة على اللقب هذا العام.

فقال: "تعمل قبل بداية الموسم من أجل المنافسة على اللقب، بعد ذلك وعندما تبدأ السباقات الأولى، المنافسون يضعونك في موقعك الحقيقي وبالتالي يحدد ذلك أهدافك".

وأضاف: "عندها يتعين عليك أن تدرك ما يمكن أن تطمح إليه. وقد حاولت. تعرضت لإصابة العين تلك. وخلال السباقات الثلاثة الأخيرة في أوستن، بورتيماو وخيريز رأيت أننا غير مستعدين للمنافسة على البطولة. وبقدر ما أريد ذلك، لكننا لسنا هنا للمنافسة على اللقب".

وتابع: "عليك أن تضع لنفسك أهدافًا واقعية، لا يمكن التفكير في الفوز بسباق وأنت تعاني للدخول ضمن العشرة الأوائل، سيكون ذلك إحباطًا تلو الآخر".