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موتو جي بي: ماركيز ليس له هدفٌ واضحٌ لجولة خيريز

اعترف مارك ماركيز درّاج هوندا بأنّه ليس لديه هدفٌ واضحٌ لجائزة إسبانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري في خيريز في ظلّ مواصلته عودته إلى دائرة المنافسة بعد فترة الإصابة.

موتو جي بي: ماركيز ليس له هدفٌ واضحٌ لجولة خيريز

كسر بطل العالم ستّ مرّات في الموتو جي بي يده اليمنى في خيريز العام الماضي وهو ما أجبره عن الابتعاد عن المنافسات طوال موسم 2020 وعودته فقط قبل أسبوعين ضمن جائزة البرتغال الكبرى.

وتأهّل ماركيز سادسًا كأفضل درّاجي هوندا بالرغم من غيابه لـ 265 يومًا عن الموتو جي بي، ويتوقّع منافسوه أن يكون أقوى نهاية هذا الأسبوع في خيريز.

وقال الإسباني: "أجل بالطبع كانت عطلة نهاية أسبوع سباق بورتيماو مميّزة على جميع الأصعدة. لكنّني أشعر كما لو أنّ كلّ شيء أكثر هدوءًا هنا وذلك مهم".

وأضاف: "أشعر كما لو أنّها عطلة نهاية أسبوع طبيعيّة. لا أشعر بأنّ حالتي الجسديّة مختلفة للغاية، بل مشابهة جدًا".

وأكمل: "آمل أن أقود بشكلٍ أفضل في التجارب الحرّة الأولى، هدفي هو أن أكون أكثر استقرارًا على الصعيد الجسديّ طوال عطلة نهاية الأسبوع على حلبة أعرفها وحلبة لديّ عليها ذكريات جيّدة وأخرى سيّئة".

ثمّ تابع: "لكنّ الذكريات الجيّدة أكثر من السيّئة وذلك مهم. ليست لديّ أهدافٌ واضحة، فقط مجرّد قيادة الدرّاجة وقطع المسافات ومحاولة تحسين شعوري وموضعي على الدرّاجة".

وواصل شرحه بالقول: "نعرف حدودنا أكثر الآن، وليست حدود الدرّاجة ولا الإطارات، بل حدودي أنا".

وأردف: "نعلم أين نحتاج للتحسّن، لكنّنا نحتاج للوقت والأيّام والكيلومترات على الدرّاجة لفعل ذلك".

وأُمر ماركيز من قبل أطبّائه بتفادي التدريبات المجهدة بين السباقات، لكنّ الإسباني قال أنّ المشكلة الكبرى على صعيد لياقته هي مواصلته علاج المضادات الحيويّة.

وقال حيال ذلك: "بالطبع تدرّبت قليلًا في النادي منذ سباق بورتيماو، فقط بعض تدريبات الدرّاجة الهوائيّة. لكنّني لا أفرط في التدريب لأنّ جسدي كان يُطالب ببعض الراحة بعد السباق".

وأكمل: "كما أنّني أتناول الكثير من المضادات الحيويّة ويتطلّب الأمر الكثير من الوقت للتعافي".

وأردف: "صحيحٌ أنّه من الصعب الشعور بذلك وأنا بسنّ الـ 28، لكنّني أعلم أنّنا سنتخلّى عن المضادات الحيويّة قريبًا وسيُصبح كلّ شيء أسهل. بقيت في منزلي وارتحت".

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