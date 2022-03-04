موتو جي بي: ماركيز "ليس جاهزًا" للقتال في قطر

يدخل بطل العالم ستّ مرّات موسم 2022 بعد تعافيه بشكلٍ كاملٍ من مشاكل البصر التي أبعدته عن نهاية موسم 2021.

لكنّ الحالة الجسديّة الحقيقيّة ليده اليمنى التي كُسرت في حادث الجولة الأولى من موسم 2020 وأبعدته عن ذلك العام بأكمله وتواصلت مخلّفاتها في 2021 تبقى مجهولة، واعترف ألبرتو بويغ مدير الفرق الشهر الماضي بأنّ ماركيز من غير المرجّح أن يكون بلياقة كاملة في 2022.

وقبيل انطلاق مجريات عطلة نهاية الأسبوع في قطر، قال ماركيز أنّ التواجد في قطر "أفضل من العام الماضي بالفعل" بالنظر إلى غيابه عن أوّل جولتين آنذاك.

وقال الإسباني: "لم يكن من الواضح إن كنت سأتواجد في قطر، لكنّ تجارب ماليزيا ومن ثمّ مانداليكا كانتا مهمّتين".

وأضاف: "شعرت بأنّني حقّقت خطوة كبيرة على صعيد حالتي الجسديّة بعد تجارب مانداليكا، لذا كان ذلك مهمًا للغاية".

وأكمل: "سنرى كيفيّة بدء السباق الأوّل. سأبقى طوال موسم 0222 وأريد منافسة هؤلاء الشباب على اللقب، لكنّني لن أكون جاهزًا ربّما في السباق الأوّل".

وأردف: "لكنّني سأدرك موقعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وسبق لماركيز الفوز مرّة واحدة في قطر في 2014، وقال أنّ تحقيق فوزٍ ثانٍ هناك نهاية هذا الأسبوع "سيُحقّق حلمه".

وقال: "لديك 21 حلبة مختلفة خلال الموسم، 21 مسارًا مختلفًا، وتصميم حلبة قطر ليس الأفضل لأسلوب قيادتي".

وأكمل: "كذلك لم تكن هوندا قويّة جدًا على هذه الحلبة. أعتقد بأنّ درّاجة هذا العام ستكون قويّة، لكن لا أعلم إن كنت سأكون جاهزًا".

وكانت هوندا قد أدخلت تعديلات جذريّة على درّاجتها خلال الفترة الشتويّة بعد موسمين صعبين.

وعانى ماركيز في البداية للتعوّد على الدرّاجة الجديدة ضمن التجارب الأولى في ماليزيا، واعترف بأنّ الأمر كان "أشبه بالانتقال إلى مصنّع آخر" عندما قادها لأوّل مرّة.

وقال: "حقّقوا خطوة كبيرة على الدرّاجة. شعرت كما لو أنّني غيّرت العلامة، لأنّ الدرّاجة مختلفة بالكامل".

وأكمل: "كانت هناك بعض التحسينات منذ أن وصلت إلى هوندا، لكنّ طابع الدرّاجة وطريقة قيادتها بقيا على حالهما في المجمل".

وأردف: "لكن لدينا الآن تغييرات كبيرة، عانيت في ماليزيا، لكنّني شعرت بإمكانيّات الدرّاجة. حاولت دفع الدرّاجة نحو أسلوب قيادتي في مانداليكا وشعرت بخطوة".