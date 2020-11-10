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موتو جي بي: ماركيز لن يشارك على الإطلاق خلال ما تبقى من موسم 2020

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موتو جي بي: ماركيز لن يشارك على الإطلاق خلال ما تبقى من موسم 2020

أكدت هوندا أن مارك ماركيز لن يعود إلى المنافسات طوال بقية موسم 2020 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، وأنه سيواصل عملية تعافيه حتى الموسم المقبل.

أوقفت هوندا التكهنات حيال عودة ماركيز إلى آخر جولتين من موسم 2020، عبر الإعلان أن ستيفان برادل سيواصل كبديل للإسباني في جولتي فالنسيا والبرتغال.

وعانى ماركيز من كسر في ذراعه الأيمن خلال أول سباق من موسم 2020 في خيريز، ومن ثم خضع إلى جراحة وحاول العودة في الجولة التالية مع جولة الأندلس، لكنه انسحب في التجارب بسبب إصابته.

واضطر ماركيز للخضوع إلى عملية جراحية ثانية أوائل شهر آب/أغسطس الماضي، من أجل استبدال صفيحة مكسورة في ذراعه.

وبعدها أعلنت هوندا أن ماركيز سيتغيب من شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما كان يشير إلى أن الإسبانيّ قد يعود في الجولات الأخيرة من الموسم.

لكن لا يبدو أن ذلك سيحصل، إذ لا تودّ هوندا المخاطرة به بل ترغب منه التركيز على التعافي استعداداً للموسم المقبل.

ومع عدم قدرته على العودة، سيقود برادل بديلاً عنه بقية موسم 2020 إلى جانب شقيقه أليكس ماركيز. وكان الألماني قد نجح بالوصول إلى مراكز النقاط ثلاث مرات، حيث كان المركز الثامن أعلى ما وصل إليه حتى الآن.

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