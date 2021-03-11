موتو جي بي: ماركيز لا يحصل على الضوء الأخضر لإكمال تجارب قطر

تعرّض درّاج "ال.سي.آر" هوندا لحادثه الخامس في هذه التجارب عندما سقط على سرعة عالية عند المنعطف التاسع.

وتبيّن أنّ الإسباني تعرّض لكسرٍ بـ 2ملم في ساقه اليمنى وهو ما أبعد عن المنافسات لبقيّة اليوم.

لكنّه قال أنّه سبق له التسابق بإصابة مماثلة ويأمل العودة إلى القيادة غدًا.

وقال حيال ذلك: "كنت أختبر بعض الأشياء المهمّة على الدرّاجة في القسم الأوّل من الحصّ لأنّ الظروف تكون مختلفة فيها، ولن نحظى بتلك الظروف في التجارب أو السباق".

وأكمل: "ركّزت على الكثير من الأشياء ومن ثمّ انتقلت إلى إطارَين جديدين وبدأت بالضغط. تعرّضت لحادث، انزلقت على سرعة عالية عند المنعطف التاسع وأنا بخير لحسن الحظّ".

وأردف: "هناك كسرٌ صغيرٌ في ساقي اليمنى. لم يُسمح لي حاليًا بالمشاركة، لكن لو كانت الأجواء جيّدة غدًا فسأضغط على الطبيب لمنحي الضوء الأخضر لأنّني أشعر أنّني بخير، تسابقت بالفعل بكسرٍ مماثل".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّني لن أواجه مشكلة في التواجد على الدرّاجة. لكن لدينا طبيبٌ مختصٌ هنا في قطر".