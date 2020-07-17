موتو جي بي: ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في خيريز

بعد أشهر من الانتظار، عاد زئير محرّكات الموتو جي بي أخيرًا بشكلٍ رسمي مع انطلاق التجارب الحرّة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى.

ونجح جاك ميلر في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بتوقيت وقدره دقيقة واحدة و37.942 ثانية.

في أثناء ذلك حُرم فابيو كوارتارارو من المشاركة في الـ 20 دقيقة الأولى كعقوبة له بعد اختباره درّاجة طرقات مزوّدة ببعض مكوّنات الأداء الخاصة بدرّاجة السباق على حلبة بول ريكار الشهر الماضي.

وتناوب عددٌ من الدرّاجين إثر ذلك على الصدارة، قبل أن تعود الكلمة الأخيرة إلى ماركيز بتوقيت وقدره 1:37.350 دقيقة.

لكنّ الأداء كان متقاربًا للغاية وذلك في ظلّ تواجد فينياليس خلفه مباشرة بفارق 0.024 ثانية فقط.

من جانبه بدا أنّ كال كراتشلو أراد إثبات أنّ هوندا ربّما كانت مخطئة بتفضيل بول إسبارغارو عليه في الفريق المصنعيّ للموسم المقبل، حيث حلّ البريطاني في المركز الثالث بفارق 0.088 ثانية.

ويُمكن القول بأنّ الحصّة اتّسمت بالتقارب في جميع الأحوال وذلك كون أندريا دوفيزيوزو وجوان مير وميلر تواجدوا ضمن حدود 0.137 ثانية عن الصدارة كذلك.

وذهب المركز السابع إلى إليكس رينز درّاج سوزوكي الآخر، بينما وضع بول إسبارغارو درّاجة كاي تي ام في المركز الثامن أمام الوافد الجديد إيكر ليكونا وبراد بيندر درّاجَي "كاي تي ام" الآخرين، وهو ما يُشير إلى أنّ الصانع النمساوي قد حقّق خطوة إلى الأمام.

نتائج الحصّة: