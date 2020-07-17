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موتو جي بي: ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في خيريز

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موتو جي بي: ماركيز في صدارة التجارب الحرّة الأولى في خيريز
من قبل:
17-07-2020

بدأ مارك ماركيز بطل العالم للدرّاجات الناريّة "موتو جي بي" حملة الدفاع عن لقبه من خلال تصدّر التجارب الحرّة الأولى لجائزة إسبانيا الكبرى الجولة الافتتاحيّة لموسم 2020، لكنّه واجه منافسة شرسة من مافيريك فينياليس الذي حلّ خلفه بفارق 0.024 ثانية.

بعد أشهر من الانتظار، عاد زئير محرّكات الموتو جي بي أخيرًا بشكلٍ رسمي مع انطلاق التجارب الحرّة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى.

ونجح جاك ميلر في تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى بتوقيت وقدره دقيقة واحدة و37.942 ثانية.

في أثناء ذلك حُرم فابيو كوارتارارو من المشاركة في الـ 20 دقيقة الأولى كعقوبة له بعد اختباره درّاجة طرقات مزوّدة ببعض مكوّنات الأداء الخاصة بدرّاجة السباق على حلبة بول ريكار الشهر الماضي.

وتناوب عددٌ من الدرّاجين إثر ذلك على الصدارة، قبل أن تعود الكلمة الأخيرة إلى ماركيز بتوقيت وقدره 1:37.350 دقيقة.

لكنّ الأداء كان متقاربًا للغاية وذلك في ظلّ تواجد فينياليس خلفه مباشرة بفارق 0.024 ثانية فقط.

من جانبه بدا أنّ كال كراتشلو أراد إثبات أنّ هوندا ربّما كانت مخطئة بتفضيل بول إسبارغارو عليه في الفريق المصنعيّ للموسم المقبل، حيث حلّ البريطاني في المركز الثالث بفارق 0.088 ثانية.

ويُمكن القول بأنّ الحصّة اتّسمت بالتقارب في جميع الأحوال وذلك كون أندريا دوفيزيوزو وجوان مير وميلر تواجدوا ضمن حدود 0.137 ثانية عن الصدارة كذلك.

وذهب المركز السابع إلى إليكس رينز درّاج سوزوكي الآخر، بينما وضع بول إسبارغارو درّاجة كاي تي ام في المركز الثامن أمام الوافد الجديد إيكر ليكونا وبراد بيندر درّاجَي "كاي تي ام" الآخرين، وهو ما يُشير إلى أنّ الصانع النمساوي قد حقّق خطوة إلى الأمام.

نتائج الحصّة:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س السرعة القصوى
1 93 Spain مارك ماركيز هوندا 21 1:37.350     163.562 291
2 12 Spain مافيريك فينياليس ياماها 21 1:37.374 0.024 0.024 163.522 286
3 35 United Kingdom كال كراتشلو هوندا 19 1:37.438 0.088 0.064 163.414 290
4 4 Italy أندريا دوفيزيوزو دوكاتي 19 1:37.471 0.121 0.033 163.359 296
5 36 Spain جوان مير سوزوكي 16 1:37.481 0.131 0.010 163.342 288
6 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 17 1:37.487 0.137 0.006 163.332 292
7 42 Spain أليكس رينز سوزوكي 20 1:37.569 0.219 0.082 163.195 291
8 44 Spain بول إسبارغارو كاي تي ام 18 1:37.712 0.362 0.143 162.956 291
9 27 Spain إيكر ليكونا كاي تي ام 17 1:37.714 0.364 0.002 162.953 288
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 18 1:37.923 0.573 0.209 162.605 288
11 5 France يوهان زاركو دوكاتي 21 1:37.940 0.590 0.017 162.577 291
12 21 Italy فرانكو موربيديلي ياماها 21 1:37.982 0.632 0.042 162.507 287
13 46 Italy فالنتينو روسي ياماها 20 1:38.118 0.768 0.136 162.282 284
14 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 19 1:38.129 0.779 0.011 162.263 288
15 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 16 1:38.209 0.859 0.080 162.131 288
16 73 Spain أليكس ماركيز هوندا 19 1:38.212 0.862 0.003 162.126 288
17 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 13 1:38.245 0.895 0.033 162.072 284
18 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 18 1:38.316 0.966 0.071 161.955 291
19 53 Spain تيتو راباط دوكاتي 19 1:38.337 0.987 0.021 161.920 288
20 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 19 1:38.506 1.156 0.169 161.642 289
21 9 Italy دانيلو بيتروشي دوكاتي 18 1:38.507 1.157 0.001 161.641 289
22 38 United Kingdom برادلي سميث أبريليا 12 1:38.730 1.380 0.223 161.276 287
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السلاسل موتو جي بي
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الأولى
الكاتب مروان الوافي

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