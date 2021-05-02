موتو جي بي: ماركيز عانى من مشكلة في الذاكرة بعد حادث خيريز

يشارك دراج هوندا في سباقه الثاني منذ عودته بعد تعرضه لإصابة أبعدته عن المنافسات لتسعة أشهر، لكنه تعرض لحادثه الأوّل هذا الموسم خلال التجارب الحرة الثالثة على حلبة خيريز حيث انزلق عند المنعطف السابع السريع قبل أن يصطدم بقوّة بالحصى.

وتمّ نقل ماركيز للمستشفى للقيام بفحوصات احترازية لكنه كان قادراً على العودة والمشاركة في التجارب الحرة الرابعة، قبل أن يتأهل في المركز الرابع عشر على شبكة الانطلاق.

ولكن اعترف ماركيز بأنّه عانى لفترة وجيزة لتذكّر ما حصل خلال الحادث، مما أدى لنقله إلى المستشفى بالرغم من اعترافه بأنّه شعر بتحسّن عند وصوله إلى هناك.

"نعم، كنّا نعلم بأنّه عاجلاً أم آجلاً سنصل للحادث الأوّل في الموسم" قال ماركيز لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عندما سُئِل ما إذا كان قلقاً حيال يده اليمنى التي لا زالت في طور التعافي خلال الحادث.

وأضاف: "ربّما اخترتُ واحدة من أسوأ النقاط على الحلبة ولم أكن أتوقّع ذلك".

وأكمل: "لكن في نهاية المطاف عندما تضغط خلال اللفة فإنّك لا تفكّر بالمخاطر، أنت تضغط وحسب".

ثمّ تابع: "بالأمس كنت متحفظاً أكثر لكنّني حاولت الهجوم اليوم. وللأسف، عندما هاجمت تعرضت لحادث، وكان حادثاً كبيراً، خاصةً أنّ الاصطدام بالجدار الهوائي كان على سرعة عالية".

وأردف: "لكن بفضل الجدار الهوائي أنا متواجد هنا. كنت خائفاً بعض الشيء لأنّني لم أتذكر ما حصل بالضبط، كنت مضطرباً قليلاً وما إلى ذلك".

وعندما سُئِل عن العملية التي أدّت لنقله للمستشفى، أجاب ماركيز: "ذهبت للفحوصات الطبية على الحلبة وتحققوا من كلّ شيء وشعرت بأنّني بخير في تلك اللحظة".

واستطرد: "شعرت بأنّني بخير ثمّ عدت للمقرّ المتنقّل ولشاحنتي، ولكن عندما وصلت إلى الشاحنة وجلست هناك لمدّة 10 دقائق بدأت أفقد ذاكرتي قليلاً".

واستدرك: "لم أعرف أين أنا بالضبط، واتصلت بالطبيب على الفور وأخبرته بأنّه يتملّكني هذا الشعور وقال لي ’’حسناً يجب أن نقوم بالفحوصات في المستشفى‘‘".

واسترسل: "عندما وصلت للمستشفى شعرت بأنّني بخير بالفعل، لذا تحققوا من كلّ شيء وأجروا مسحاً، وعند عودتي للحلبة أعادوا التحقّق من كلّ شيء".

وواصل حديثه: "عندما ذهبت للفحوصات كان الأمر متعلقاً أكثر بالرقبة واختبار الوعي والرأس والظهر".

وأضاف: "كانت متعلقة أكثر بما عانيته خلال الحادث. لا أشعر بأيّ شيء في اليد".

وأكمل: "كما أريد أن أوضّح بأنّني هنا، وأركب الدراجة وأضغط بسبب ما قاله الأطباء وهو أنّه في حالة تعرضي لحادث فهناك فرص متساوية كي أكسر يدي اليسرى أو اليمنى".

وتابع: "لذا، التأمت العظام بشكل كامل".

كما أشار ماركيز إلى أنّ حادثه في التجارب الحرة الثالثة دفعه لاستخدام إطار أمامي ليّن "سوفت" في التصفيات حيث أنّ ذلك كان أمراً غير معتاد بالنسبة لدراج هوندا.

واعترف بأنّه أخطأ في ذلك، لكنّه شعر بأنّه كان الخيار الأكثر أماناً بعد حادثه.

إذ قال: "أثّر عليّ الحادث في التصفيات".

وأردف: "اخترت الإطار الأمامي الليّن بسبب الحادث وليس لأنّني أشعر بالارتياح عليه".

واستطرد: "ربّما كان ذلك لأنّني سأشعر بالمزيد من الأمان على المنعطفات اليُسرى مع إطار سوفت، لكنّنا ارتكبنا خطأً عند إختيارنا الإطار لأنّنا كنّا نفكّر أكثر حول الخطر وليس حول الأداء".

واختتم: "كان ذلك مؤسفاً بعض الشيء لأنّني أشعر بأنّ عطلة نهاية الأسبوع هذه قويّة وكان هذا اليوم الأوّل الذي أشعر فيه بالدراجة وكنت أقودها بشكل جيّد".