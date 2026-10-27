موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: ماركيز "طلب ضمانات" للسفر إلى قطر بينما يلتزم آخرون الصمت

دافع دافيدي تاردوزي عن مارك ماركيز قبيل الزيارة المرتقبة لبطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" إلى قطر، بعدما طالب الدراجون المنظمين بتقديم ضمانات بشأن السباق.

منشور: 27-10-2026

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مارك ماركيز، فريق دوكاتي

الصورة من قبل: كوين روني

تواجه بطولة العالم للدراجات النارية عدة ملفات مفتوحة في المرحلة الأخيرة من موسم 2026، لكن القليل منها يبدو أكثر أهمية من الزيارة المرتقبة للبطولة إلى قطر. فبعد جائزة ماليزيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع، ستتجه قافلة البطولة إلى حلبة لوسيل لخوض سباق بقي مصيره موضع شك حتى اللحظات الأخيرة.

وألقى الوضع مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط، بظلاله على عدد من المنافسات الرياضية المقررة في المنطقة، ولا سيما العديد من الفعاليات المرتبطة برياضة المحركات.

فعلى سبيل المثال، أكدت شركة إيه إس أو، المنظمة لرالي داكار في السعودية، نهاية الأسبوع الماضي ما كان سرًا مكشوفًا، وهو أن نسخة عام 2027 لن تُقام هناك. أما في عالم الدراجات النارية، فقد اضطرت بطولة العالم إلى تأجيل زيارتها إلى قطر، التي كان من المقرر إقامتها في بداية الموسم، لتُقام خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 6 إلى 8 نوفمبر.

ومع اقتراب الموعد، جدّد المنظمون تأكيدهم عزمهم التوجه إلى حلبة لوسيل الدولية، رغم الوضع المتوتر. وهذا هو الموقف نفسه الذي اتخذته ليبرتي ميديا، الشركة المالكة لمجموعة موتو جي بي للترفيه الرياضي، بشأن البطولة الأخرى التي تسيطر عليها، وهي الفورمولا 1، إذ لا تزال الجولة الختامية لموسم 2026، التي تشمل جائزتي قطر الكبرى وأبوظبي الكبرى، مقررة في موعدها رغم الشكوك المحيطة بها.

وبطبيعة الحال، أثار هذا الوضع مخاوف المشاركين في البطولة، وفي هذه الحالة دراجي موتو جي بي. وكما أفاد موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل أيام، أعرب الدراجون بصورة خاصة عن آرائهم بشأن السفر إلى قطر عقب سباق إندونيسيا، حيث عارض ثلاثة أرباع دراجي البطولة هذه الخطوة. ودفع ذلك الدراجين، الموجودين بالفعل في حلبة فيليب آيلاند استعدادًا لجائزة أستراليا الكبرى، إلى الاجتماع مع منظمي البطولة للمطالبة بتوفير جميع الضمانات الممكنة لسباق لوسيل، بهدف أساسي يتمثل في ضمان سلامتهم.

وعلى الرغم من إعلان عدد من الدراجين معارضتهم السفر إلى قطر، فإن كثيرين يتطلعون خصوصًا إلى معرفة موقف مارك ماركيز. فبطل العالم تسع مرات، وحامل اللقب الحالي، والذي لا يزال أكثر الدراجين تأثيرًا في الفئة الأولى، يكتسب موقفه أهمية أكبر في ظل خلافاته الأخيرة مع البطولة، مثل رفضه المشاركة في السباق الاستعراضي للكارتينغ في موتيغي، ومعارضته تغيير صيغة عطلات نهاية الأسبوع للسباقات اعتبارًا من عام 2027.

وكان دافيدي تاردوزي، مدير فريق دوكاتي المصنعي، هو من تحدث يوم الأحد الماضي في أستراليا عن موقف ماركيز من جائزة قطر الكبرى. وكان بطل العالم قد اكتفى بالقول يوم الخميس: "فيما يتعلق بهذه المسألة، أفضّل عدم إبداء رأيي في الوقت الحالي". واغتنم تاردوزي الفرصة، خلال مقابلة مع قناة سكاي سبورت موتو جي بي، للدفاع عن الدراج رقم 93، مؤكدًا أن ماركيز لم يقل أنه لا يريد الذهاب إلى قطر، بل طلب من المنظمين تقديم ضمانات بشأن سباق لوسيل، في حين التزم العديد من الدراجين الآخرين الصمت خلال اجتماعاتهم مع مسؤولي البطولة، رغم أنهم سبق أن أعلنوا أنهم لن يسافروا.

وقال تاردوزي، بنبرة حازمة على نحو غير معتاد بالنسبة إليه: "أما مارك، فهو ببساطة الشخصية الأكثر تأثيرًا في البطولة، وهناك العديد من الدراجين الذين يعبّرون خارج الاجتماعات عن آراء، بعضها أشد حدة بكثير من آراء مارك، بل وأكثر حدة بكثير أحيانًا، لكنهم عندما يحضرون اجتماعًا مع المنظمين يلتزمون الصمت. وهذا ما يحدث تقريبًا، وليس الأمر بهذه الأهمية".

دافيدي تاردوتزي، مدير فريق لينوفو دوكاتي

الصورة من قبل: Gold and Goose Photography / Getty Images

وأضاف: "مع ذلك، يتحمل ماركيز كل اللوم، لأنه الوحيد الذي يتحدث نيابة عن جميع الدراجين الآخرين. إنه الشخص الذي يملك الشجاعة للتعبير عن رأيه، رغم أن دراجين آخرين، كما قلت سابقًا، أدلوا بتصريحات أسوأ بكثير منه. لقد كان ذكيًا بما يكفي ليقول: 'دعونا نحاول التوصل إلى حل وسط بشأن هذه المسألة، واقتراح حلول تضمن الإجلاء، وخطة بديلة، وتوافر جميع الظروف اللازمة حتى نتمكن من التسابق بأمان'. هذا كل ما طلبه، لكنني أكرر أن العديد من الدراجين الآخرين قالوا أمورًا أشد حدة، ثم لم يمتلكوا الشجاعة لتكرارها أمام المنظمين. وهذا ما يزعجني".

ثم سأله الصحفي الذي كان يجري المقابلة عن سبب غضبه المفاجئ، فأجاب تاردوزي: "لأنني قرأت أن مارك أُلقي عليه اللوم في كل شيء، وكأنه الشخص الذي لا يريد الذهاب إلى قطر. وهذا غير صحيح؛ فمارك طلب ببساطة، مثل العديد من الدراجين الآخرين، وضع خطة للسلامة التنظيمية، لا أكثر ولا أقل. لم يقل: 'لا أريد الذهاب'. وأكرر للمرة الثالثة أن هناك دراجين قالوا أنهم لن يذهبوا، لكنهم لم يكرروا ذلك عندما وقفوا أمام المنظمين".

وعندما سُئل مجددًا عن تصريحات ماركيز يوم الخميس، وما إذا كان من الممكن أن تشير إلى عدم ارتياح الدراج القادم من ليدا لفكرة التسابق في قطر، شدد تاردوزي قائلًا: "بالطبع، هناك ظروف قد تجعلك تعتقد أن عدم الذهاب سيكون الخيار الأفضل. لكن متى ما توافرت شروط السلامة، ووُضعت خطة للإجلاء، أو قُدمت ضمانات بأنه لن تكون هناك مشاكل إذا حدث شيء ما، فسنذهب".

وقال أوتشيو سالوتشي، مدير فريق في آر 46، في مقابلة أخرى مع قناة سكاي، أنه مهما كانت حرية الدراجين والميكانيكيين والفنيين في اتخاذ قراراتهم بشأن السفر، فإن مسؤولية حضور الموظف من عدمه تقع على عاتق الفرق والشركات المصنّعة.

وبعد ذلك، حلّل تاردوزي المسألة على النحو التالي، مختتمًا حديثه: "من الواضح أن الفريق هو الطرف الذي يرتبط بعقد مع المنظمين. أما الدراجون، إذا سمحتم لي باستخدام هذا التعبير، فهم موظفون يتقاضون رواتبهم من الفريق، ولذلك فإن المنظم، إلى جانب الاستماع إلى آراء الدراجين، كما هو منطقي، يتعامل مع الفريق مباشرة. ومن الواضح أنه عند اتخاذ القرارات، يجب على المنظمين التشاور مع الفريق"، على حد قوله.

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