موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الثالثة في أستراليا
سجّل مارك ماركيز الزمن الأسرع في التجارب الحرة الثالثة لجائزة أستراليا الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" على حلبة فيليب آيلاند، بينما كان إينيا باستيانيني الوحيد من المنافسين على اللقب الذي خسر الانتقال التلقائي للقسم الثاني من التصفيات.
سرعان ما تمكن الدراجون من كسر حاجز الدقيقة و30 ثانية بسبب الأجواء المشمسة ضمن الحصة التي امتدت لـ 45 دقيقة.
إذ سجّل البطل المحلي الزمن الأول تحت 90 ثانية بتوقيت وقدره دقيقة29.962 ثانية، وكان ذلك أفضل زمن له في نهاية الأسبوع حتى ذلك الوقت لكنه لم يكن كافيًا ليتواجد ضمن العشرة الأوائل في الأزمنة المجمعة.
لكن سرعان ما أطاح يوهان زاركو بميلر ليحتل الصدارة مع دقيقة و29.719 ثانية، وذلك قبل أن يسجل ميغيل أوليفيرا الزمن الأسرع مع دقيقة و29.658 ثانية.
ومن ثم جاء الدور على فابيو كوارتارارو ليعتلي قمة الأزمنة مع دقيقة و29.620 ثانية، لكن أوليفيرا عاد ليستعيد زمام المبادرة مع دقيقة و29.534 ثانية.
ومع تهاوي الأزمنة في الدقائق الـ 12 الأخيرة، بات العشرة الأوائل ضمن الأزمنة من المجمعة متألفين من دراجي الصدارة في التجارب الثالثة.
وقبل 5 دقائق من النهاية، تناوب على الصدارة كل من جاك ميلر ولوكا ماريني واللذين كسرا حاجز الدقيقة و29 ثانية.
لكن ماركيز أتى ليباغت الجميع ويسجل الزمن الأسرع مع دقيقة و28.462 ثانية، ليتقدم بأكثر من عشر من الثانية على ماريني وخورخي مارتين وأليكس إسبارغارو.
ماركو بيزيتشي سجل خامس أسرع زمن أمام ميلر، فيما حل أليكس ماركيز وفرانشيسكو بانيايا في المركزين السابع والثامن تواليًا.
وقد أكمل مافيريك فينياليس وفابيو كوارتارارو ترتيب المراكز العشرة الأولى.
نتيجة التجارب:
|المركز
|#
|الدراج
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|93
|مارك ماركيز
|20
|1:28.462
|2
|10
|لوكا ماريني
|20
|1:28.592
|0.130
|3
|89
|خورخي مارتن
|20
|1:28.616
|0.154
|4
|41
|أليكس إسبارغارو
|21
|1:28.639
|0.177
|5
|72
|ماركو بيزيتشي
|21
|1:28.690
|0.228
|6
|43
|جاك ميلر
|22
|1:28.721
|0.259
|7
|73
|أليكس ماركيز
|22
|1:28.765
|0.303
|8
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|19
|1:28.768
|0.306
|9
|12
|مافيريك فينياليس
|20
|1:28.777
|0.315
|10
|20
|فابيو كوارتارارو
|23
|1:28.858
|0.396
|11
|5
|يوهان زاركو
|20
|1:28.903
|0.441
|12
|36
|جوان مير
|20
|1:28.920
|0.458
|13
|35
|كال كراتشلو
|20
|1:28.945
|0.483
|14
|23
|إنيا باستيانيني
|20
|1:29.023
|0.561
|15
|44
|بول إسبارغارو
|18
|1:29.095
|0.633
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