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موتو جي بي / جائزة بريطانيا الكبرى تقرير التجارب

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

سجّل مارك ماركيز الزمن الأسرع في حصة التجارب الحرة الأولى التي شهدت رفع العلم الأحمر ضمن جائزة بريطانيا الكبرى في "الموتو جي بي" على حلبة سيلفرستون، وذلك بالرُغم من تعرضه لحادثة مخيفة على سرعة 274 كلم/س على متن دراجته هوندا.

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

سيطر ماركيز على مجريات الحصة، لكنّه تسبب بنهايتها قبل موعدها عندما تعرض لحادثة عند مدخل منعطف ماغوتس السريع الأيسر، إذ توقفت دراجته المتضررة في وسط الحلبة.

وقد خرج ماركيز من الحادثة سالمًا، لكن ومع بقاء دقيقة و57 ثانية فقط من وقت الحصة، وضرورة إجراء عملية تنظيف الأشلاء على المسار، فلم يتمكن أحد من الإطاحة به من الصدارة مع استئناف الحصة، حيث أكمل الدراجون بعض التدريبات على الانطلاقة.

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وقد سجّل ماركيز الزمن الأسرع المبدئي والذي بلغ دقيقتين و05.208 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب مع دقيقتين و03.147 ثانية.

ومن ثم حسّن دراج ياماها زمنه مسجلًا دقيقتين و02.646 ثانية، قبل أن يعود ماركيز إلى صدارة جدول الأزمنة بعد 10 دقائق فقط من الحصة مسجلًا دقيقتين و02.281 ثانية.

وواصل كوارتارارو وماركيز التناوب على الصدارة خلال الدقائق الـ 15 التالية، ومع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصة، كان الإسباني في الصدارة مع دقيقتين و01.135 ثانية، الزمن الذي حسّنه إلى دقيقتين و01.020 ثانية بعد 15 دقيقة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، كان ماركيز أول من يكسر حاجز الدقيقتين و01 ثانية، حيث سجّل دقيقتين و00.941 ثانية ليعزز أفضليته في الصدارة إلى 0.360 ثانية.

وقد بدأ الدراجون في الهجوم على الصدارة في المراحل الأخيرة من الحصة، لكنّ حادثة ماركيز عند منعطف ماغوتس أوقفت أية تحسينات في التجارب الحرة الأولى.

أليكس إسبارغارو دراج أبريليا حسّن زمنه في وقت متأخر ليحجز المركز الثاني مع دقيقتين و01.191 ثانية أمام كوارتارارو وأخيه بول إسبارغارو دراج هوندا.

المركز الخامس كان من نصيب جاك ميلر دراج دوكاتي أمام تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر" وأليكس رينز دراج سوزوكي.

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وقد أكمل فرانشيسكو بانيايا، يوهان زاركو وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

كال كراتشلو الذي يشارك مكان مافيريك فينياليس - الذي ترك صفوف ياماها الأسبوع الماضي - حلّ في المركز الـ 12.

أما فالنتينو روسي الذي تواجد ثالثًا في مرحلة ما من الحصة، تراجع إلى المركز الـ 17 لصالح "بيتروناس اس آر تي".

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 93 Spain مارك ماركيز 16 2:00.941  
2 41 Spain أليكس إسبارغارو 15 2:01.191 0.250
3 20 France فابيو كوارتارارو 18 2:01.301 0.360
4 44 Spain بول إسبارغارو 19 2:01.336 0.395
5 43 Australia جاك ميلر 15 2:01.409 0.468
6 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 17 2:01.422 0.481
7 42 Spain أليكس رينز 17 2:01.596 0.655
8 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 18 2:01.783 0.842
9 5 France يوهان زاركو 15 2:01.795 0.854
10 73 Spain أليكس ماركيز 15 2:01.870 0.929
11 9 Italy دانيلو بيتروشي 16 2:01.956 1.015
12 35 United Kingdom كال كراتشلو 17 2:01.966 1.025
13 89 Spain خورخي مارتن 14 2:02.102 1.161
14 33 South Africa براد بيندر 18 2:02.111 1.170
15 36 Spain جوان مير 16 2:02.219 1.278
16 46 Italy فالنتينو روسي 17 2:02.334 1.393
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