موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في سيلفرستون رُغم حادثته المخيفة

سيطر ماركيز على مجريات الحصة، لكنّه تسبب بنهايتها قبل موعدها عندما تعرض لحادثة عند مدخل منعطف ماغوتس السريع الأيسر، إذ توقفت دراجته المتضررة في وسط الحلبة.

وقد خرج ماركيز من الحادثة سالمًا، لكن ومع بقاء دقيقة و57 ثانية فقط من وقت الحصة، وضرورة إجراء عملية تنظيف الأشلاء على المسار، فلم يتمكن أحد من الإطاحة به من الصدارة مع استئناف الحصة، حيث أكمل الدراجون بعض التدريبات على الانطلاقة.

وقد سجّل ماركيز الزمن الأسرع المبدئي والذي بلغ دقيقتين و05.208 ثانية، لكن سرعان ما أطاح به فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب مع دقيقتين و03.147 ثانية.

ومن ثم حسّن دراج ياماها زمنه مسجلًا دقيقتين و02.646 ثانية، قبل أن يعود ماركيز إلى صدارة جدول الأزمنة بعد 10 دقائق فقط من الحصة مسجلًا دقيقتين و02.281 ثانية.

وواصل كوارتارارو وماركيز التناوب على الصدارة خلال الدقائق الـ 15 التالية، ومع بقاء نصف ساعة على نهاية الحصة، كان الإسباني في الصدارة مع دقيقتين و01.135 ثانية، الزمن الذي حسّنه إلى دقيقتين و01.020 ثانية بعد 15 دقيقة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، كان ماركيز أول من يكسر حاجز الدقيقتين و01 ثانية، حيث سجّل دقيقتين و00.941 ثانية ليعزز أفضليته في الصدارة إلى 0.360 ثانية.

وقد بدأ الدراجون في الهجوم على الصدارة في المراحل الأخيرة من الحصة، لكنّ حادثة ماركيز عند منعطف ماغوتس أوقفت أية تحسينات في التجارب الحرة الأولى.

أليكس إسبارغارو دراج أبريليا حسّن زمنه في وقت متأخر ليحجز المركز الثاني مع دقيقتين و01.191 ثانية أمام كوارتارارو وأخيه بول إسبارغارو دراج هوندا.

المركز الخامس كان من نصيب جاك ميلر دراج دوكاتي أمام تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر" وأليكس رينز دراج سوزوكي.

وقد أكمل فرانشيسكو بانيايا، يوهان زاركو وأليكس ماركيز ترتيب المراكز العشرة الأولى.

كال كراتشلو الذي يشارك مكان مافيريك فينياليس - الذي ترك صفوف ياماها الأسبوع الماضي - حلّ في المركز الـ 12.

أما فالنتينو روسي الذي تواجد ثالثًا في مرحلة ما من الحصة، تراجع إلى المركز الـ 17 لصالح "بيتروناس اس آر تي".

نتيجة التجارب الحرة الأولى: