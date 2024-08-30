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تقرير التجارب
موتو جي بي جائزة أراغون الكبرى

موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في أراغون

تجارب حرة أولى لا تعبّر بشكل كبير عن ترتيب المنافسة شهدت تصدّر ماركيز لجدول الأزمنة في الوقت الذي حل فيه بانيايا بالمركز الـ 21.

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ

الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات

سجّل مارك ماركيز – المتمرس بلا شك في استغلال أجواء التماسك المنخفض أو المتقلب – الزمن الأسرع على متن دراجة غريسيني جي بي23 ضمن التجارب الحرة الأولى لجائزة أراغون الكبرى، لكنه كان بعيدًا بأكثر من ثانيتين عن الزمن القياسي المسجل قبل عامين.

وكان زمن ماركيز أسرع بحوالي نصف ثانية من خورخي مارتن دراج براماك الذي تقدم جهود راكبي دراجة دوكاتي المصنعية بمواصفات 2024 في الوقت الذي عانى فيه بطل العالم فرانشيسكو بانيايا وزميله في الفريق المصنعي إينيا باستيانيني.

حيث خرج هذا الثنائي الإيطالي عن المسار عدة مرات، ليكتفي بانيايا بالمركز الـ 21 وهو أسوأ نتيجة له في التجارب الحرة الأولى لهذا الموسم، بفارق 1.9 ثانية عن زميله المستقبلي ماركيز.

في المقابل، أكمل باستيانيني أكبر عدد من اللفات مع 20 لفة، وتمكن من الدخول بصعوبة إلى العشرة الأوائل محرزًا المركز التاسع.

المركز الثالث ذهب إلى بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس بفارق 0.6 ثانية خلف ماركيز وأمام براد بيندر وفابيو دي جيانانتونيو وأليكس ماركيز.

بينما حل ميغيل أوليفيرا سابعًا أمام جاك ميلر دراج كاي تي ام، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى وكان الدراج الأخير ضمن فارق الثانية الواحدة خلف ماركيز.

وضمن معسكر أبريليا فقد اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز الـ 12 ولكن بفارق كبير عن زميله أليكس إسبارغارو الذي حل بالمركز الـ 22 والأخير بحوالي 3 ثوان عن الصدارة.

نتائج التجارب الحرة الأولى:

المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 13

1:48.289

   168.814
2 خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 18

+0.483

1:48.772

 0.483 168.065
3 ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 18

+0.613

1:48.902

 0.130 167.864
4 ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 19

+0.663

1:48.952

 0.050 167.787
5 ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+0.665

1:48.954

 0.002 167.784
6 أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 18

+0.755

1:49.044

 0.090 167.646
7 م. أوليفيرا فريق تراك هوس 88 Aprilia 18

+0.797

1:49.086

 0.042 167.581
8 ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 19

+0.826

1:49.115

 0.029 167.537
9 إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 20

+0.931

1:49.220

 0.105 167.375
10 ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 16

+0.972

1:49.261

 0.041 167.313
11 م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 17

+1.082

1:49.371

 0.110 167.144
12 م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 16

+1.160

1:49.449

 0.078 167.025
13 ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 16

+1.276

1:49.565

 0.116 166.848
14 أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 18

+1.359

1:49.648

 0.083 166.722
15 ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 18

+1.366

1:49.655

 0.007 166.711
16 ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 19

+1.380

1:49.669

 0.014 166.690
17 ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 18

+1.477

1:49.766

 0.097 166.543
18 ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 19

+1.722

1:50.011

 0.245 166.172
19 ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 17

+1.756

1:50.045

 0.034 166.121
20 ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 16

+1.844

1:50.133

 0.088 165.988
21 ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 14

+1.927

1:50.216

 0.083 165.863
22 أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 14

+3.174

1:51.463

 1.247 164.007

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