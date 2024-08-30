موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في أراغون

سجّل مارك ماركيز – المتمرس بلا شك في استغلال أجواء التماسك المنخفض أو المتقلب – الزمن الأسرع على متن دراجة غريسيني جي بي23 ضمن التجارب الحرة الأولى لجائزة أراغون الكبرى، لكنه كان بعيدًا بأكثر من ثانيتين عن الزمن القياسي المسجل قبل عامين.

وكان زمن ماركيز أسرع بحوالي نصف ثانية من خورخي مارتن دراج براماك الذي تقدم جهود راكبي دراجة دوكاتي المصنعية بمواصفات 2024 في الوقت الذي عانى فيه بطل العالم فرانشيسكو بانيايا وزميله في الفريق المصنعي إينيا باستيانيني.

حيث خرج هذا الثنائي الإيطالي عن المسار عدة مرات، ليكتفي بانيايا بالمركز الـ 21 وهو أسوأ نتيجة له في التجارب الحرة الأولى لهذا الموسم، بفارق 1.9 ثانية عن زميله المستقبلي ماركيز.

في المقابل، أكمل باستيانيني أكبر عدد من اللفات مع 20 لفة، وتمكن من الدخول بصعوبة إلى العشرة الأوائل محرزًا المركز التاسع.

المركز الثالث ذهب إلى بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس بفارق 0.6 ثانية خلف ماركيز وأمام براد بيندر وفابيو دي جيانانتونيو وأليكس ماركيز.

بينما حل ميغيل أوليفيرا سابعًا أمام جاك ميلر دراج كاي تي ام، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى وكان الدراج الأخير ضمن فارق الثانية الواحدة خلف ماركيز.

وضمن معسكر أبريليا فقد اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز الـ 12 ولكن بفارق كبير عن زميله أليكس إسبارغارو الذي حل بالمركز الـ 22 والأخير بحوالي 3 ثوان عن الصدارة.

نتائج التجارب الحرة الأولى: