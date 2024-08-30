موتو جي بي: ماركيز الأسرع في التجارب الحرة الأولى في أراغون
تجارب حرة أولى لا تعبّر بشكل كبير عن ترتيب المنافسة شهدت تصدّر ماركيز لجدول الأزمنة في الوقت الذي حل فيه بانيايا بالمركز الـ 21.
مارك ماركيز، غريسيني ريسينغ
الصورة من قبل: غولد غوز/ صور لات
سجّل مارك ماركيز – المتمرس بلا شك في استغلال أجواء التماسك المنخفض أو المتقلب – الزمن الأسرع على متن دراجة غريسيني جي بي23 ضمن التجارب الحرة الأولى لجائزة أراغون الكبرى، لكنه كان بعيدًا بأكثر من ثانيتين عن الزمن القياسي المسجل قبل عامين.
وكان زمن ماركيز أسرع بحوالي نصف ثانية من خورخي مارتن دراج براماك الذي تقدم جهود راكبي دراجة دوكاتي المصنعية بمواصفات 2024 في الوقت الذي عانى فيه بطل العالم فرانشيسكو بانيايا وزميله في الفريق المصنعي إينيا باستيانيني.
حيث خرج هذا الثنائي الإيطالي عن المسار عدة مرات، ليكتفي بانيايا بالمركز الـ 21 وهو أسوأ نتيجة له في التجارب الحرة الأولى لهذا الموسم، بفارق 1.9 ثانية عن زميله المستقبلي ماركيز.
في المقابل، أكمل باستيانيني أكبر عدد من اللفات مع 20 لفة، وتمكن من الدخول بصعوبة إلى العشرة الأوائل محرزًا المركز التاسع.
المركز الثالث ذهب إلى بيدرو أكوستا دراج تيك3 غاس غاس بفارق 0.6 ثانية خلف ماركيز وأمام براد بيندر وفابيو دي جيانانتونيو وأليكس ماركيز.
بينما حل ميغيل أوليفيرا سابعًا أمام جاك ميلر دراج كاي تي ام، في الوقت الذي أكمل فيه فرانكو موربيديللي ترتيب المراكز العشرة الأولى وكان الدراج الأخير ضمن فارق الثانية الواحدة خلف ماركيز.
وضمن معسكر أبريليا فقد اكتفى مافيريك فينياليس بالمركز الـ 12 ولكن بفارق كبير عن زميله أليكس إسبارغارو الذي حل بالمركز الـ 22 والأخير بحوالي 3 ثوان عن الصدارة.
نتائج التجارب الحرة الأولى:
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|13
|
1:48.289
|168.814
|2
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|18
|
+0.483
1:48.772
|0.483
|168.065
|3
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|18
|
+0.613
1:48.902
|0.130
|167.864
|4
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|19
|
+0.663
1:48.952
|0.050
|167.787
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|13
|
+0.665
1:48.954
|0.002
|167.784
|6
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|18
|
+0.755
1:49.044
|0.090
|167.646
|7
|م. أوليفيرا فريق تراك هوس
|88
|Aprilia
|18
|
+0.797
1:49.086
|0.042
|167.581
|8
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|19
|
+0.826
1:49.115
|0.029
|167.537
|9
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|20
|
+0.931
1:49.220
|0.105
|167.375
|10
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|16
|
+0.972
1:49.261
|0.041
|167.313
|11
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|17
|
+1.082
1:49.371
|0.110
|167.144
|12
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|16
|
+1.160
1:49.449
|0.078
|167.025
|13
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|16
|
+1.276
1:49.565
|0.116
|166.848
|14
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|18
|
+1.359
1:49.648
|0.083
|166.722
|15
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|18
|
+1.366
1:49.655
|0.007
|166.711
|16
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|19
|
+1.380
1:49.669
|0.014
|166.690
|17
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|18
|
+1.477
1:49.766
|0.097
|166.543
|18
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|19
|
+1.722
1:50.011
|0.245
|166.172
|19
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|17
|
+1.756
1:50.045
|0.034
|166.121
|20
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|16
|
+1.844
1:50.133
|0.088
|165.988
|21
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|14
|
+1.927
1:50.216
|0.083
|165.863
|22
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|14
|
+3.174
1:51.463
|1.247
|164.007
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