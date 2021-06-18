موتو جي بي: ماركيز الأسرع أمام كوارتارارو في التجارب الحرة الأولى في ألمانيا

سجّل جاك ميلر دراج دوكاتي الزمن الأسرع المؤقت مع دقيقة و23.367 ثانية، في الوقت الذي تنافس فيه العلامة الإيطالية على حلبة لم تفز عليها منذ 2008، ولم تصعد إلى منصة تتويجها منذ 2016.

حيث هيمنت هوندا على الجائزة في الأعوام العشرة الأخيرة، كما سجّل مارك ماركيز الفوز على حلبة ساكسينرينغ في كل الفئات منذ العام 2010.

وقد توقّع بطل العالم ست مرات أن تكون تلك هي الجولة الأولى التي لا يواجه فيها قيودًا جسدية بعد إصابته، ليؤكّد على ذلك بتقدمه إلى صدارة التجارب الحرة الأولى في وقت مبكر مع دقيقة و22.348 ثانية.

فيما واصل الإسباني تحسين زمنه مسجلًا دقيقة و21.660 ثانية، وفي مرحلة ما تقدم ماركيز ثلاثية لهوندا أمام تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر" وزميله في الفريق المصنعي بول إسبارغارو، قبل أن يفصل كوارتارارو بينهم بالتواجد في المركز الثاني في مرحلة لاحقة.

وقد واجه متصدر الترتيب سقوطًا بعد مرور 10 دقائق عند المنعطف الـ 12، لكنه كان قادرًا على العودة إلى المنافسة سريعًا.

هذا ولم يواجه زمن ماركيز أي تهديد حتى نهاية الحصة، ليكملها في الصدارة بفارق 0.168 ثانية أمام كوارتارارو.

وقد أكمل ناكاغامي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام الأخوين إسبارغارو - بول - الذي تعرض لسقوط هو الآخر عند المنعطف الثاني - وأليكس الذي يقود دراجة أبريليا.

أفضل درّاجي دوكاتي كان ميلر بحلوله سادسًا، بفارق 0.391 ثانية عن الصدارة، بينما سجّل أليكس رينز نتيجة مشجعة بتواجده في المركز السابع على درّاجته سوزوكي، وذلك ضمن عودته إلى المنافسات بعد تعرضه لكسر في ذراعه وهو يركب دراجته الهوائية في برشلونة ما تسبب بغيابه عن جائزة كتالونيا الكبرى.

وأكمل كل من يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي، حامل اللقب جوان مير دراج سوزوكي ومافيريك فينياليس دراج ياماها ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فرانشيسكو بانيايا في المركز الـ 11 والفائز بسباق برشلونة ميغيل أوليفيرا درّاج "كاي تي ام".

جديرٌ بالذكر أن فالنتينو روسي أكمل الحصة قابعًا في المركز الـ 20 لصالح بيتروناس اس آر تي، بينما حل زميله فرانكو موربيديللي بالمركز الـ 14.

نتيجة التجارب الحرة الأولى: