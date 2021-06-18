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موتو جي بي: ماركيز الأسرع أمام كوارتارارو في التجارب الحرة الأولى في ألمانيا

تصدّر مارك ماركيز جدول أزمنة التجارب الافتتاحية لجائزة ألمانيا الكبرى في "الموتو جي بي" على متن دراجته هوندا، فيما احتل متصدر الترتيب فابيو كوارتارارو المركز الثاني رغم سقوطه.

موتو جي بي: ماركيز الأسرع أمام كوارتارارو في التجارب الحرة الأولى في ألمانيا

سجّل جاك ميلر دراج دوكاتي الزمن الأسرع المؤقت مع دقيقة و23.367 ثانية، في الوقت الذي تنافس فيه العلامة الإيطالية على حلبة لم تفز عليها منذ 2008، ولم تصعد إلى منصة تتويجها منذ 2016.

حيث هيمنت هوندا على الجائزة في الأعوام العشرة الأخيرة، كما سجّل مارك ماركيز الفوز على حلبة ساكسينرينغ في كل الفئات منذ العام 2010.

وقد توقّع بطل العالم ست مرات أن تكون تلك هي الجولة الأولى التي لا يواجه فيها قيودًا جسدية بعد إصابته، ليؤكّد على ذلك بتقدمه إلى صدارة التجارب الحرة الأولى في وقت مبكر مع دقيقة و22.348 ثانية.

فيما واصل الإسباني تحسين زمنه مسجلًا دقيقة و21.660 ثانية، وفي مرحلة ما تقدم ماركيز ثلاثية لهوندا أمام تاكاكي ناكاغامي درّاج "ال سي آر" وزميله في الفريق المصنعي بول إسبارغارو، قبل أن يفصل كوارتارارو بينهم بالتواجد في المركز الثاني في مرحلة لاحقة.

وقد واجه متصدر الترتيب سقوطًا بعد مرور 10 دقائق عند المنعطف الـ 12، لكنه كان قادرًا على العودة إلى المنافسة سريعًا.

هذا ولم يواجه زمن ماركيز أي تهديد حتى نهاية الحصة، ليكملها في الصدارة بفارق 0.168 ثانية أمام كوارتارارو.

وقد أكمل ناكاغامي ترتيب المراكز الثلاثة الأولى أمام الأخوين إسبارغارو - بول - الذي تعرض لسقوط هو الآخر عند المنعطف الثاني - وأليكس الذي يقود دراجة أبريليا.

أفضل درّاجي دوكاتي كان ميلر بحلوله سادسًا، بفارق 0.391 ثانية عن الصدارة، بينما سجّل أليكس رينز نتيجة مشجعة بتواجده في المركز السابع على درّاجته سوزوكي، وذلك ضمن عودته إلى المنافسات بعد تعرضه لكسر في ذراعه وهو يركب دراجته الهوائية في برشلونة ما تسبب بغيابه عن جائزة كتالونيا الكبرى.

وأكمل كل من يوهان زاركو درّاج براماك دوكاتي، حامل اللقب جوان مير دراج سوزوكي ومافيريك فينياليس دراج ياماها ترتيب المراكز العشرة الأولى أمام فرانشيسكو بانيايا في المركز الـ 11 والفائز بسباق برشلونة ميغيل أوليفيرا درّاج "كاي تي ام".

جديرٌ بالذكر أن فالنتينو روسي أكمل الحصة قابعًا في المركز الـ 20 لصالح بيتروناس اس آر تي، بينما حل زميله فرانكو موربيديللي بالمركز الـ 14.

نتيجة التجارب الحرة الأولى:

المركز # الدراج عدد اللفات التوقيت الفارق
1 93 Spain مارك ماركيز 25 1:21.660  
2 20 France فابيو كوارتارارو 20 1:21.828 0.168
3 30 Japan تاكاكي ناكاغامي 22 1:21.936 0.276
4 44 Spain بول إسبارغارو 19 1:22.010 0.350
5 41 Spain أليكس إسبارغارو 19 1:22.040 0.380
6 43 Australia جاك ميلر 22 1:22.051 0.391
7 42 Spain أليكس رينز 19 1:22.076 0.416
8 5 France يوهان زاركو 22 1:22.148 0.488
9 36 Spain جوان مير 22 1:22.172 0.512
10 12 Spain مافيريك فينياليس 25 1:22.253 0.593
11 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 25 1:22.260 0.600
12 88 Portugal ميغيل أوليفيرا 22 1:22.324 0.664
13 10 Italy لوكا ماريني 22 1:22.364 0.704
14 21 Italy فرانكو موربيديلي 24 1:22.381 0.721
15 23 Italy إنيا باستيانيني 20 1:22.477 0.817
16 73 Spain أليكس ماركيز 24 1:22.537 0.877
17 32 Italy لورينزو سافادوري 21 1:22.612 0.952
18 9 Italy دانيلو بيتروشي 23 1:22.646 0.986
19 89 Spain خورخي مارتن 18 1:22.678 1.018
20 46 Italy فالنتينو روسي 23 1:22.691 1.031
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مارك ماركيز: جائزة ألمانيا الكبرى ستكون الأولى "من دون قيود جسدية"

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