موتو جي بي: ماركيز "استغرق أكثر من المتوقع" للتعافي بعد سباق اليابان
قال مارك ماركيز دراج هوندا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أنه استغرق "أكثر من المتوقع" للتعافي بعد أول سباق كامل له في اليابان، وذلك بعد رابع جراحة يخضع لها منذ ثلاثة أشهر.
عاد دراج هوندا إلى "موتو جي بي" في جولة أراغون، لكنه لم يصمد أكثر من لفة واحدة فقط بعد حادثتين اثنتين.
وبعد أن تأهل ليحرز قطب الانطلاق الأول في تصفيات اليابان، نجح ماركيز بتحقيق المركز الرابع بعد أن أكمل مسافة سباق كامل للمرة الأولى منذ جولة إيطاليا شهر مايو/أيار الماضي.
وأوضح بعد سباق موتيجي أنها كانت المرة الأولى له منذ أن كُسر ساعده بشكل شديد في خيريز 2020، التي يخوض فيها سباقاً من دون ألم، لكنه اعترف بالمقابل أن استغرق أكثر مما توقع للتعافي بين جولة اليابان وتايلاند.
فقال: "من الواضح أن الظروف الجوية ساعدتنا في موتيجي، حيث لم أضغط كثيراً على جسمي يوم السبت".
وأكمل: "خلال الجولة شعرتُ أنني استغرقت وقتاً أطول من المتوقع للتعافي، لأنني شعرتُ يوم السبت أنني بخير لكن يوم الثلاثاء كانت ذراعي تؤلمني بالفعل، أما اليوم بدأت أشعر أنها أفضل، وفي الغد لن تكون هناك أية مشكلة".
وأردف: "فيما يتعلق بالجولة الحالية، الظروف الجوية غير قابلة للتوقع".
واسترسل: "عندما تكون الظروف الجوية ماطرة، فإن جميع الاحتمالات ممكنة. وتكون كذلك أقل صعوبة من الناحية البدنية".
وأضاف: "الأمر يتعلق بالتماسك على المسار وكمية المياه، لذا سنرى".
أحدث الأخبار
موتو جي بي: ماركيز "استغرق أكثر من المتوقع" للتعافي بعد سباق اليابان
قال مارك ماركيز دراج هوندا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" أنه استغرق "أكثر من المتوقع" للتعافي بعد أول سباق كامل له في اليابان، وذلك بعد رابع جراحة يخضع لها منذ ثلاثة أشهر.
كوارتارارو يتحسّر على سباق موتيغي "المحبط"
قال فابيو كوارتارارو متصدّر بطولة الموتو جي بي أنّ سباق جائزة اليابان الكبرى كان "محبطًا" لأنّه لم يكن قادرًا على التجاوز مطلقًا على متن درّاجته ياماها في طريقه نحو المركز الثامن.
بانيايا سقط في سباق اليابان بسبب "طموحه المفرط"
قال فرانشيسكو بانيايا درّاج دوكاتي أنّه سقط خلال اللفّة الأخيرة من سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي أثناء محاولته تجاوز فابيو كوارتارارو متصدّر الترتيب العام لأنّه كان "طموحًا بشكلٍ مفرط".
موتو جي بي: ميلر يفوز بسباق اليابان وأداء باهتٌ من المتنافسين على اللقب
أحرز جاك ميلر فوزًا مسيطرًا في سباق جائزة اليابان الكبرى للموتو جي بي، في الوقت الذي تواجد فيه المتنافسون على اللقب في مراكز متأخّرة مع سقوط فرانشيسكو بانيايا في اللفّة الأخيرة.