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موتو جي بي / جائزة الأمريكيّتين الكبرى أخبار

موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021

وصف مارك ماركيز فوزه بعد سيطرة كاملة على سباق الأمريكيتين في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، بأنه "مثاليّ"، لكنه اعترف بإدراكه أن الجولة كانت آخر فرصة له لتحقيق في موسم 2021 الجاري.

موتو جي بي: ماركيز أدرك أن حلبة الأمريكيتين "آخر فرصة له" لتحقيق فوزٍ في 2021

نجح دراج هوندا بتحقيق فوزه السابع على حلبة الأمريكيتين متقدماً على فابيو كوارتارارو متصدر الترتيب العام بفارق قارب الخمس ثوانٍ بعد أن تصدر جميع لفات السباق.

وهذا هو ثاني فوز يحققه ماركيز هذا الموسم على حلبة بعكس عقارب الساعة، والتي تخفف من الضغط على كتفه الأيمن الذي يتعافى من الإصابات السابقة.

وصرح ماركيز أن سباقه "كان بمثابة الحلم" لكنه اعترف بأنه كان آخر فرصة له لتحقيق الفوز هذا الموسم.

فقال: "لقد كان سباقاً مثالياً، إنه السباق الذي كنت أحلم به حقاً".

وأكمل: "في البداية كان هدفي تصدر السباق لأن اللفات الأولى كانت نقطة ضعفي، من ثم حاولت إبطاء وتيرتي بدءاً من اللفة الرابعة أو الخامسة، ومن ثم كان شعوري جيداً على متن الدراجة وبدأت بالضغط".

وتابع: "لكنها كانت فرصتي، منذ اللفة الأولى، أسرع بنصف ثانية، وهذا ما كان السبب الأساسي وراء قدرتي على بناء فارق".

واسترسل: "أنا مسرور حقاً، لأنه كان موسماً صعباً جداً وفي بعض الأحيان، تعرضت لحوادث لا أفهمها، وفي أحيان أخرى أكون سريعاً لأسباب لا أفهمها كذلك، وفي بعض الأحيان أكون بطيئاً".

واستكمل: "لكن الفوز هنا كنت أتطلع إليه لأنني أدرك أنها آخر حلبة تناسبني للفوز، لكن هدفي كان العودة بقوة".

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بالمقابل أشار ماركيز إلى أنه بدا "غبياً" في اللفات الأخيرة عندما خفف من وتيرته لأن دراجته هوندا باتت صعبة في التحكم على المطبات، كاشفاً أنه كاد يتعرض لحادثة قبل ثلاث لفات من النهاية.

فقال: "لقد كانت صعبة جداً، خاصة على المطبات. المشكلة أنك وحين تُبطئ تبدأ الدراجة بالاهتزاز أكثر وأكثر، كنت أبدو غبياً حين حاولت القيادة ببطء، لكن الدراجة كانت تهتز كثيراً".

واختتم: "من الصعب جداً الحفاظ على التركيز، مع بقاء ثلاث لفات على النهاية كدتُ أتعرض لحادثة، كدت أفقد السيطرة".

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موتو جي بي: ماركيز يثأر لحادثه في 2019 ويُحقّق الفوز في أوستن

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