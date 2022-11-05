موتو جي بي: مارتين ينطلق أولًا في السباق الختامي وكوارتارارو أمام بانيايا في فالنسيا

لم يكن كوارتارارو ولا بانيايا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول، حيث ارتكب كلاهما أخطاء مكلفة خلال المحاولات الأخيرة في القسم الثاني للتصفيات.

فيما سجّل مارتين الزمن الأسرع في بداية القسم الثاني الذي استمر لـ 15 دقيقة مع دقيقة و29.621 ثانية، الزمن الذي بقي صامدًا حتى النهاية ليحرز مركز الانطلاق الأول.

ومع نهاية الطلعات الأولى، تواجد كوارتارارو دراج ياماها في المركز الرابع مع اكتفاء بانيايا بالمركز الـ 11.

وضمن المحاولات الثانية، تمكن بانيايا من التقدم إلى المركز السابع، لكنه خرج عن المسار في لفته الأخيرة بعد ثوانٍ من تعرض يوهان زاركو لحادثة عند المنعطف السادس.

في ذات الوقت كان كوارتارارو ضمن لفة سريعة هددتها الأعلام الصفراء، لكن زمنها كان شرعيًا مع دقيقة و29.900 ثانية ليتقدم به إلى المركز الرابع.

وكان هنالك محاولة أخيرة للفرنسي أفسدها بخروجه عن المسار عند المنعطف الأول، بينما لم يتمكن بانيايا كذلك من تحسين زمنه ليحرز مركزًا أفضل من الثامن.

هذا ويجب على كوارتارارو الفوز بسباق الغد والأمل في أن يكمله بانيايا في المركز الـ 15 أو أقل من أجل أن يحسم اللقب لصالحه.

المركز الثاني في التصفيات كان من نصيب مارك ماركيز مع دقيقة و29.826 ثانية متقدمًا على جاك ميلر دراج دوكاتي.

أليكس رينز حل خامسًا خلف كوارتارارو وأمام مافيريك فينياليس دراج أبريليا وبراد بيندر دراج كاي تي ام وبانيايا.

وأكمل أكمل زاركو وأليكس إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى على شبكة انطلاق سباق الغد.

شبكة الانطلاق: