موتو جي بي: مارتين ينطلق أولًا في السباق الختامي وكوارتارارو أمام بانيايا في فالنسيا
أحرز خورخي مارتين دراج براماك قطب الانطلاق الأول لجائزة فالنسيا الكبرى الختامية، في الوقت الذي تأهّل فيه فابيو كوارتارارو أمام منافسه على اللقب ومتصدر الترتيب فرانشيسكو بانيايا.
لم يكن كوارتارارو ولا بانيايا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول، حيث ارتكب كلاهما أخطاء مكلفة خلال المحاولات الأخيرة في القسم الثاني للتصفيات.
فيما سجّل مارتين الزمن الأسرع في بداية القسم الثاني الذي استمر لـ 15 دقيقة مع دقيقة و29.621 ثانية، الزمن الذي بقي صامدًا حتى النهاية ليحرز مركز الانطلاق الأول.
ومع نهاية الطلعات الأولى، تواجد كوارتارارو دراج ياماها في المركز الرابع مع اكتفاء بانيايا بالمركز الـ 11.
وضمن المحاولات الثانية، تمكن بانيايا من التقدم إلى المركز السابع، لكنه خرج عن المسار في لفته الأخيرة بعد ثوانٍ من تعرض يوهان زاركو لحادثة عند المنعطف السادس.
في ذات الوقت كان كوارتارارو ضمن لفة سريعة هددتها الأعلام الصفراء، لكن زمنها كان شرعيًا مع دقيقة و29.900 ثانية ليتقدم به إلى المركز الرابع.
وكان هنالك محاولة أخيرة للفرنسي أفسدها بخروجه عن المسار عند المنعطف الأول، بينما لم يتمكن بانيايا كذلك من تحسين زمنه ليحرز مركزًا أفضل من الثامن.
هذا ويجب على كوارتارارو الفوز بسباق الغد والأمل في أن يكمله بانيايا في المركز الـ 15 أو أقل من أجل أن يحسم اللقب لصالحه.
المركز الثاني في التصفيات كان من نصيب مارك ماركيز مع دقيقة و29.826 ثانية متقدمًا على جاك ميلر دراج دوكاتي.
أليكس رينز حل خامسًا خلف كوارتارارو وأمام مافيريك فينياليس دراج أبريليا وبراد بيندر دراج كاي تي ام وبانيايا.
وأكمل أكمل زاركو وأليكس إسبارغارو ترتيب المراكز العشرة الأولى على شبكة انطلاق سباق الغد.
شبكة الانطلاق:
|المركز
|#
|الدراج
|الدراجة
|التوقيت
|الفارق
|1
|89
|خورخي مارتن
|Ducati
|1:29.621
|2
|93
|مارك ماركيز
|Honda
|1:29.826
|0.205
|3
|43
|جاك ميلر
|Ducati
|1:29.834
|0.213
|4
|20
|فابيو كوارتارارو
|Yamaha
|1:29.900
|0.279
|5
|42
|أليكس رينز
|Suzuki
|1:29.940
|0.319
|6
|12
|مافيريك فينياليس
|Aprilia
|1:29.955
|0.334
|7
|33
|براد بيندر
|KTM
|1:30.039
|0.418
|8
|63
|فرانشيسكو بانيايا
|Ducati
|1:30.049
|0.428
|9
|5
|يوهان زاركو
|Ducati
|1:30.102
|0.481
|10
|41
|أليكس إسبارغارو
|Aprilia
|1:30.124
|0.503
|11
|10
|لوكا ماريني
|Ducati
|1:30.143
|0.522
|12
|36
|جوان مير
|Suzuki
|1:30.241
|0.620
|13
|23
|إنيا باستيانيني
|Ducati
|1:30.193
|0.572
|14
|88
|ميغيل أوليفيرا
|KTM
|1:30.236
|0.615
|15
|73
|أليكس ماركيز
|Honda
|1:30.453
|0.832
|16
|21
|فرانكو موربيديلي
|Yamaha
|1:30.504
|0.883
|17
|35
|كال كراتشلو
|Yamaha
|1:30.548
|0.927
موتو جي بي: ميلر الأسرع في التجارب الحرة الثالثة واشتعال النيران في دراجة بيزيتشي في فالنسيا
كوارتارارو فخور بدفاعه عن اللقب هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة سباق فالنسيا الحاسم
أحدث الأخبار
فرانشيسكو بانيايا يحسم لقب الموتو جي بي لموسم 2022 ورينز يفوز في سباق فالنسيا الختامي
نجح فرانشيسكو بانيايا بحسم لقب بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" لموسم 2022 عبر حلوله تاسعًا في سباق فالنسيا الختامي الذي فاز به أليكس رينز لصالح سوزوكي ضمن سباقها الأخير في البطولة.
فالنتينو روسي: بانيايا "ليس في حالته المعتادة" قُبيل السباق الحاسم للقب في فالنسيا
اعترف فالنتينو روسي أسطورة الموتو جي بي بأن متصدر الترتيب وناشئه السابق فرانشيسكو بانيايا لا يبدو ضمن "وضعه المعتاد" على المسار في جائزة فالنسيا الكبرى الحاسمة للقب.
هورنر: ريد بُل تحدّثت إلى نوريس "بضع مرات" حيال ضمّه إلى الفريق
قال كريستيان هورنر أن فريقه ريد بُل قد تحدّث إلى لاندو نوريس "بضع مرات" حيال منحه مقعدًا ضمن صفوف العلامة النمساوية قبل تجديد عقده مع مكلارين.
كوارتارارو فخور بدفاعه عن اللقب هذا الموسم بغض النظر عن نتيجة سباق فالنسيا الحاسم
قال فابيو كوارتارارو دراج ياماها أنه فخور بدفاعه عن لقب الموتو جي بي في 2022 بغض النظر عما سيحدث في سباق فالنسيا الختامي الحاسم، وذلك بعد تأهّله اليوم أمام فرانشيسكو بانيايا متصدر الترتيب.