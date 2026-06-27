موتو جي بي مارتين يقود اكتساح أبريليا للمراكز الأربعة الأولى في تصفيات هولندا

أحرز خورخي مارتين قطب الانطلاق الأول لجائزة هولندا الكبرى، بعدما قاد نتيجة تاريخية لفريق أبريليا باحتلال المراكز الأربعة الأولى.

وسجل الإسباني أفضل زمن بلغ دقيقة واحدة و30.812 ثانية على متن دراجته الرسمية من أبريليا، متفوقًا بفارق 0.011 ثانية فقط على الياباني آي أوغورا درّاج فريق تراكهاوس.

ولم يتجاوز الفارق بين أصحاب المراكز الستة الأولى 0.143 ثانية في حصة تأهيلية متقاربة للغاية، ضمن الموسم الأخير لحقبة محركات 1000 سي سي.

وانحصر الصراع على قطب الانطلاق الأول بشكل كبير بين دراجتي أبريليا الرسميتين بقيادة مارتين ومتصدر البطولة ماركو بيزيكي.

وكان الإيطالي، الذي غاب عن جائزة التشيك الكبرى بسبب عقوبة الإيقاف إثر صفعه أحد المراقبين، أول من سجل الزمن الأسرع بعدما حقق دقيقة واحدة و30.853 ثانية.

لكن مارتين تمكن من تسجيل زمن أسرع بفارق ضئيل خلال المحاولة نفسها، ليمنح نفسه أفضلية طفيفة قبل الدقائق الأخيرة من الحصة.

وقبل دقائق قليلة من النهاية، انتزع راؤول فرنانديز الصدارة مؤقتًا بزمن بلغ دقيقة واحدة و30.796 ثانية، لكن زمنه أُلغي سريعًا بسبب تجاوزه حدود الحلبة.

ومع فشل بيزيكي في تحسين زمنه خلال محاولته الأخيرة، حافظ مارتين على الصدارة ليحرز أول قطب انطلاق أول له هذا الموسم، معوضًا بذلك عطلتين صعبتين في بالاتون بارك وبرنو.

وكان صاحب قطب الانطلاق الأول في جائزة التشيك الكبرى آي أوغورا من بين القلائل الذين نجحوا في تحسين أزمنتهم في المحاولة الأخيرة، ليتقدم إلى المركز الثاني ويدفع بيزيكي إلى المركز الثالث.

واحتل فرنانديز المركز الرابع رغم إلغاء أفضل لفاته، لكنه ساهم مع زملائه في احتكار أبريليا للمراكز الأربعة الأولى على شبكة الانطلاق.

وكان فرانشيسكو بانيايا أفضل درّاجي دوكاتي في أسين، بعدما احتل المركز الخامس بفارق عُشر ثانية فقط عن الصدارة، بينما أنهى فابيو دي جيانانتونيو درّاج فريق في آر46 الحصة في المركز السادس.

أما بطل العالم مارك ماركيز، فاكتفى بالمركز السابع بعدما خسر عدة لفات سريعة بسبب مخالفات حدود المسار.

وفي الخلف، أنهى بيدرو أكوستا الحصة في المركز الثامن بعدما واجه مشاكل تقنية جديدة على متن دراجته الرسمية من كيه تي إم، واضطر إلى إيقافها خلال الدقائق الأخيرة.

وكان فابيو كوارتارارو وخوان مير الممثلين الوحيدين لياماها وهوندا في القسم الثاني من التجارب التأهيلية، بعدما تأهلا من القسم الأول، لينتهي بهما المطاف في المركزين التاسع والعاشر على التوالي، أمام إينيا باستيانيني درّاج فريق تيك3.