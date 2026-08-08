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موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز

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موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز
موتو جي بي جائزة بريطانيا الكبرى

موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز

تواصل تألق أبريليا على حلبة سيلفرستون بعدما قاد مارتين الفريق إلى احتلال المراكز الثلاثة الأولى، بينما عانت دوكاتي في يوم للنسيان.

تم التحرير:
خورخي مارتين، أبريليا

خورخي مارتين، أبريليا

الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي

حوّل خورخي مارتين قطب الانطلاق الأول إلى فوز مهيمن في السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى، ليوسع صدارته لترتيب بطولة العالم للدراجات النارية.

وأجاد الإسباني الانطلاق من المركز الأول، ثم تصدر جميع لفات السباق الذي أقيم على نصف مسافة السباق الرئيسي في سيلفرستون، ولم يواجه سوى تهديد قصير من آي أوغورا، دراج تراكهاوس، خلال المراحل الوسطى، قبل أن يبتعد بفارق مريح في اللفات الأخيرة.

ومع إنهاء ماركو بيزيكي السباق في المركز الثالث خلف زميله في الفريق مارتين وأوغورا، حققت أبريليا أول ثلاثية لها على منصة تتويج السباقات القصيرة، رغم خروج راؤول فرنانديز من السباق بحادث مبكر.

وعند انطلاق السباق، انطلق مارتين بشكل نظيف من قطب الانطلاق الأول، بينما قفز أوغورا إلى المركز الثاني، في حين تراجع زميله فرنانديز إلى المركز السادس.

وفي الوقت نفسه، دخل ماركو بيزيكي ومارك ماركيز في معركة متقاربة على المركز الرابع خلف أوغورا وفابيو دي جانانتونيو، وتلامس الثنائي عند المنعطف الرابع، قبل أن يجد دراج دوكاتي المصنعية طريقه لتجاوز منافسه عند ستو.

وفي المقدمة، بدأ مارتين، متصدر السباق، في الابتعاد عن منافسيه، بينما خسر أوغورا ودي جيانانتونيو الوقت أثناء صراعهما على المركز الثاني. وتمكن دي جيانانتونيو من التقدم في بداية اللفة الثانية، لكن أوغورا رد مباشرة ليحافظ على الوضع القائم.

وبحلول نهاية اللفة الخامسة، كان مارتين قد ابتعد بفارق يقارب ثانية عن بقية السائقين، وبدا مسيطرًا على مجريات السباق. لكن أوغورا بدأ في تقليص الفارق خلال اللفة السادسة بعدما ابتعد عن دي جيانانتونيو، ممهدًا الطريق أمام إمكانية شن هجوم في المراحل الأخيرة.

لكن مارتين رد سريعًا على وتيرة أوغورا ليعيد توسيع الفارق، قبل أن يعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 1.5 ثانية، محققًا فوزه الثالث في السباقات القصيرة خلال موسم 2026.

ولم يجد أوغورا إجابة على سرعة مارتين، لكن حصوله على المركز الثاني للمرة الثانية ساعده على ترسيخ مركزه الثاني في ترتيب البطولة.

وبعدما تراجع في البداية خلف ماركيز، استعاد بيزيكي مركزه أمام حامل اللقب في اللفة الخامسة، قبل أن يلحق بدي جيانانتونيو، في وقت عانت فيه دراجات دوكاتي للحفاظ على وتيرتها خلال النصف الثاني من السباق القصير.

وتجاوز بيزيكي مواطنه عند كوبس، لينتزع المركز الثالث ويضمن منصة تتويج صعبة في عودته إلى المنافسات.

وكان أليكس ماركيز أفضل دراجي دوكاتي في المركز الرابع، رغم تأخره بفارق سبع ثوانٍ عن مارتين، بعدما تجاوز دي جيانانتونيو في وقت متأخر من السباق.

وقاد بيدرو أكوستا دراجة كيه تي إم المصنعية إلى المركز السادس، متقدمًا على دراجة هوندا بقيادة خوان مير، بينما أنهى فرانكو موربيديللي السباق في المركز الثامن مع فريق في آر46.

وفي المقابل، عانى مارك ماركيز من تراجع حاد في الأداء خلال النصف الثاني من السباق، بالكاد محافظًا على المركز التاسع عند خط النهاية.

وأكمل دراج هوندا ديوغو موريرا المراكز العشرة الأولى، بعدما كاد أن يتجاوز ماركيز في الطريق إلى خط النهاية.

وكان راؤول فرنانديز أبرز المنسحبين من السباق، بعدما فقد السيطرة على مقدمة دراجته أبريليا التابعة لفريق تراكهاوس عند المنعطف الرابع في اللفة الرابعة، أثناء مطاردته لبيزيكي على المركز الخامس حينها.

كما تعرض بطل السباق المحلي كال كراتشلو وإيكر ليكوونا، بديل فيرمين ألدغير، لحادثين في اللفة الأولى من السباق، قبل أن يعودا إلى دراجتيهما ويتوجها إلى منطقة الصيانة، لينضما إلى فرنانديز في قائمة المنسحبين.

سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ 89 Aprilia 10

19:49.066

   178.6   12
2 Japan آ. أوغورا فريق تراك هوس 79 Aprilia 10

+1.530

19:50.596

 1.530 178.3   9
3 Italy م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ 72 Aprilia 10

+3.974

19:53.040

 2.444 178.0   7
4 Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 10

+6.956

19:56.022

 2.982 177.5   6
5 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 10

+8.651

19:57.717

 1.695 177.3   5
6 Spain ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 37 KTM 10

+10.745

19:59.811

 2.094 177.0   4
7 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 10

+10.826

19:59.892

 0.081 177.0   3
8 Italy ف. موربيديلي فريق في آر46 21 Ducati 10

+12.539

20:01.605

 1.713 176.7   2
9 Spain م. ماركيز فريق دوكاتي 93 Ducati 10

+13.965

20:03.031

 1.426 176.5   1
10 Brazil د. موريرا فريق إل سي آر 11 Honda 10

+13.992

20:03.058

 0.027 176.5    
11 South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 10

+14.142

20:03.208

 0.150 176.5    
12 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 10

+14.344

20:03.410

 0.202 176.4    
13 Australia ج. ميلر براماك ريسينغ 43 Yamaha 10

+14.540

20:03.606

 0.196 176.4    
14 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 10

+15.213

20:04.279

 0.673 176.3    
15 Italy إ. باستيانيني تيك 3 23 KTM 10

+16.892

20:05.958

 1.679 176.1    
16 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 10

+20.194

20:09.260

 3.302 175.6    
17 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 63 Ducati 10

+23.722

20:12.788

 3.528 175.1    
18 Spain ب. إسبارغارو تيك 3 44 KTM 10

+24.380

20:13.446

 0.658 175.0    
19 Spain ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ 47 Yamaha 10

+27.593

20:16.659

 3.213 174.5    
20 Turkey ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ 7 Yamaha 10

+34.332

20:23.398

 6.739 173.6    
dnf Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 5

+5 عدد اللفات

10:29.683

 5 عدد اللفات 168.6 الانسحاب  
dnf United Kingdom ك. كراتشلو فريق إل سي آر 35 Honda 3

+7 عدد اللفات

6:43.532

 2 عدد اللفات 157.9 الانسحاب  
dnf Spain إ. ليكونا غريسيني موتو2 27 Ducati 0

+10 عدد اللفات

1:49.275

 3 عدد اللفات   الحادث  
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