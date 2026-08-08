موتو جي بي: مارتين يقود أبريليا إلى ثلاثية في السباق القصير مع معاناة ماركيز
تواصل تألق أبريليا على حلبة سيلفرستون بعدما قاد مارتين الفريق إلى احتلال المراكز الثلاثة الأولى، بينما عانت دوكاتي في يوم للنسيان.
خورخي مارتين، أبريليا
الصورة من قبل: غولد آند غوس صور جيتي
حوّل خورخي مارتين قطب الانطلاق الأول إلى فوز مهيمن في السباق القصير لجائزة بريطانيا الكبرى، ليوسع صدارته لترتيب بطولة العالم للدراجات النارية.
وأجاد الإسباني الانطلاق من المركز الأول، ثم تصدر جميع لفات السباق الذي أقيم على نصف مسافة السباق الرئيسي في سيلفرستون، ولم يواجه سوى تهديد قصير من آي أوغورا، دراج تراكهاوس، خلال المراحل الوسطى، قبل أن يبتعد بفارق مريح في اللفات الأخيرة.
ومع إنهاء ماركو بيزيكي السباق في المركز الثالث خلف زميله في الفريق مارتين وأوغورا، حققت أبريليا أول ثلاثية لها على منصة تتويج السباقات القصيرة، رغم خروج راؤول فرنانديز من السباق بحادث مبكر.
وعند انطلاق السباق، انطلق مارتين بشكل نظيف من قطب الانطلاق الأول، بينما قفز أوغورا إلى المركز الثاني، في حين تراجع زميله فرنانديز إلى المركز السادس.
وفي الوقت نفسه، دخل ماركو بيزيكي ومارك ماركيز في معركة متقاربة على المركز الرابع خلف أوغورا وفابيو دي جانانتونيو، وتلامس الثنائي عند المنعطف الرابع، قبل أن يجد دراج دوكاتي المصنعية طريقه لتجاوز منافسه عند ستو.
وفي المقدمة، بدأ مارتين، متصدر السباق، في الابتعاد عن منافسيه، بينما خسر أوغورا ودي جيانانتونيو الوقت أثناء صراعهما على المركز الثاني. وتمكن دي جيانانتونيو من التقدم في بداية اللفة الثانية، لكن أوغورا رد مباشرة ليحافظ على الوضع القائم.
وبحلول نهاية اللفة الخامسة، كان مارتين قد ابتعد بفارق يقارب ثانية عن بقية السائقين، وبدا مسيطرًا على مجريات السباق. لكن أوغورا بدأ في تقليص الفارق خلال اللفة السادسة بعدما ابتعد عن دي جيانانتونيو، ممهدًا الطريق أمام إمكانية شن هجوم في المراحل الأخيرة.
لكن مارتين رد سريعًا على وتيرة أوغورا ليعيد توسيع الفارق، قبل أن يعبر خط النهاية متقدمًا بفارق 1.5 ثانية، محققًا فوزه الثالث في السباقات القصيرة خلال موسم 2026.
ولم يجد أوغورا إجابة على سرعة مارتين، لكن حصوله على المركز الثاني للمرة الثانية ساعده على ترسيخ مركزه الثاني في ترتيب البطولة.
وبعدما تراجع في البداية خلف ماركيز، استعاد بيزيكي مركزه أمام حامل اللقب في اللفة الخامسة، قبل أن يلحق بدي جيانانتونيو، في وقت عانت فيه دراجات دوكاتي للحفاظ على وتيرتها خلال النصف الثاني من السباق القصير.
وتجاوز بيزيكي مواطنه عند كوبس، لينتزع المركز الثالث ويضمن منصة تتويج صعبة في عودته إلى المنافسات.
وكان أليكس ماركيز أفضل دراجي دوكاتي في المركز الرابع، رغم تأخره بفارق سبع ثوانٍ عن مارتين، بعدما تجاوز دي جيانانتونيو في وقت متأخر من السباق.
وقاد بيدرو أكوستا دراجة كيه تي إم المصنعية إلى المركز السادس، متقدمًا على دراجة هوندا بقيادة خوان مير، بينما أنهى فرانكو موربيديللي السباق في المركز الثامن مع فريق في آر46.
وفي المقابل، عانى مارك ماركيز من تراجع حاد في الأداء خلال النصف الثاني من السباق، بالكاد محافظًا على المركز التاسع عند خط النهاية.
وأكمل دراج هوندا ديوغو موريرا المراكز العشرة الأولى، بعدما كاد أن يتجاوز ماركيز في الطريق إلى خط النهاية.
وكان راؤول فرنانديز أبرز المنسحبين من السباق، بعدما فقد السيطرة على مقدمة دراجته أبريليا التابعة لفريق تراكهاوس عند المنعطف الرابع في اللفة الرابعة، أثناء مطاردته لبيزيكي على المركز الخامس حينها.
كما تعرض بطل السباق المحلي كال كراتشلو وإيكر ليكوونا، بديل فيرمين ألدغير، لحادثين في اللفة الأولى من السباق، قبل أن يعودا إلى دراجتيهما ويتوجها إلى منطقة الصيانة، لينضما إلى فرنانديز في قائمة المنسحبين.
سباق قصير
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|خ. مارتن فريق أبريليا ريسينغ
|89
|Aprilia
|10
|
19:49.066
|178.6
|12
|2
|آ. أوغورا فريق تراك هوس
|79
|Aprilia
|10
|
+1.530
19:50.596
|1.530
|178.3
|9
|3
|م. بيزيتشي فريق أبريليا ريسينغ
|72
|Aprilia
|10
|
+3.974
19:53.040
|2.444
|178.0
|7
|4
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|10
|
+6.956
19:56.022
|2.982
|177.5
|6
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|10
|
+8.651
19:57.717
|1.695
|177.3
|5
|6
|ب. أكوستا ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|37
|KTM
|10
|
+10.745
19:59.811
|2.094
|177.0
|4
|7
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|10
|
+10.826
19:59.892
|0.081
|177.0
|3
|8
|ف. موربيديلي فريق في آر46
|21
|Ducati
|10
|
+12.539
20:01.605
|1.713
|176.7
|2
|9
|م. ماركيز فريق دوكاتي
|93
|Ducati
|10
|
+13.965
20:03.031
|1.426
|176.5
|1
|10
|د. موريرا فريق إل سي آر
|11
|Honda
|10
|
+13.992
20:03.058
|0.027
|176.5
|11
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|10
|
+14.142
20:03.208
|0.150
|176.5
|12
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|10
|
+14.344
20:03.410
|0.202
|176.4
|13
|ج. ميلر براماك ريسينغ
|43
|Yamaha
|10
|
+14.540
20:03.606
|0.196
|176.4
|14
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|10
|
+15.213
20:04.279
|0.673
|176.3
|15
|إ. باستيانيني تيك 3
|23
|KTM
|10
|
+16.892
20:05.958
|1.679
|176.1
|16
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|10
|
+20.194
20:09.260
|3.302
|175.6
|17
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|63
|Ducati
|10
|
+23.722
20:12.788
|3.528
|175.1
|18
|ب. إسبارغارو تيك 3
|44
|KTM
|10
|
+24.380
20:13.446
|0.658
|175.0
|19
|ا. فيرنانديز ياماها فاكتوري ريسينغ
|47
|Yamaha
|10
|
+27.593
20:16.659
|3.213
|174.5
|20
|ت. رازغاتلي أوغلو براماك ريسينغ
|7
|Yamaha
|10
|
+34.332
20:23.398
|6.739
|173.6
|dnf
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|5
|
+5 عدد اللفات
10:29.683
|5 عدد اللفات
|168.6
|الانسحاب
|dnf
|ك. كراتشلو فريق إل سي آر
|35
|Honda
|3
|
+7 عدد اللفات
6:43.532
|2 عدد اللفات
|157.9
|الانسحاب
|dnf
|إ. ليكونا غريسيني موتو2
|27
|Ducati
|0
|
+10 عدد اللفات
1:49.275
|3 عدد اللفات
|الحادث
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