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موتو جي بي: مارتين يسجل زمنًا قياسيًا لينطلق أولًا في أستراليا

انتزع خورخي مارتين دراج براماك دوكاتي قطب الانطلاق الأول من براثن مارك ماركيز ضمن منافسات جائزة أستراليا الكبرى في الموتو جي بي، مُسجلًا زمنًا قياسيًا جديدًا.

موتو جي بي: مارتين يسجل زمنًا قياسيًا لينطلق أولًا في أستراليا

كان خورخي لورينزو بطل العالم 3 مرات هو صاحب الزمن القياسي على حلبة فيبليب آيلاند منذ 2013، لكن ذلك تغيّر اليوم عندما سجل مارتين دقيقة و27.767 ثانية ليحصد قطب الانطلاق الثالث له هذا الموسم.

وتواجد مارتين على بعد 0.013 ثانية أمام ماركيز، فيما أكمل فرانشيسكو بانيايا مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا ومتصدر الترتيب فابيو كوارتارارو.

وبالعودة لمجريات التصفيات، فقد شهد القسم الثاني الجاف تناوب 3 دراجين لدوكاتي على الصدارة، مع تسجيل بانيايا الدراج المصنعي لزمن بلغ دقيقة و28.206 ثانية، قبل أن يطيح به ماركو بيزيتشي مع دقيقة و28.185 ثانية.

ولكن سرعان ما أتى مارتين ليتقدم إلى قمة الأزمنة مع دقيقة و28.112 ثانية قبل أن يعود بانيايا ويستعيد زمام المبادرة.

وقبل دقيقتين من نهاية التصفيات، باغت مارتين الجميع بتسجيله دقيقة و27.767 ثانية متقدمًا على أقرب ملاحقيه ماركيز بفارق 0.013 ثانية.

مركز الانطلاق السادس كان من نصيب يوهان زاركو أمام لوكا ماريني والبطل المحلي جاك ميلر وبيزيتشي وأليكس رينز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما حل أليكس ماركيز في المركز الـ 11 أمام دراج أبريليا الثاني مافيريك فينياليس.

شبكة الانطلاق:

المركز # الدراج التوقيت الفارق
1 89 Spain خورخي مارتن 1:27.767  
2 93 Spain مارك ماركيز 1:27.780 0.013
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا 1:27.953 0.186
4 41 Spain أليكس إسبارغارو 1:27.957 0.190
5 20 France فابيو كوارتارارو 1:27.973 0.206
6 5 France يوهان زاركو 1:28.007 0.240
7 10 Italy لوكا ماريني 1:28.029 0.262
8 43 Australia جاك ميلر 1:28.116 0.349
9 72 Italy ماركو بيزيتشي 1:28.185 0.418
10 42 Spain أليكس رينز 1:28.541 0.774
11 73 Spain أليكس ماركيز 1:28.733 0.966
12 12 Spain مافيريك فينياليس 1:28.765 0.998
13 44 Spain بول إسبارغارو 1:28.392 0.625
14 36 Spain جوان مير 1:28.492 0.725
15 23 Italy إنيا باستيانيني 1:28.647 0.880
16 33 South Africa براد بيندر 1:28.652 0.885
17 35 United Kingdom كال كراتشلو 1:28.677 0.910

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