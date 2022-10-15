موتو جي بي: مارتين يسجل زمنًا قياسيًا لينطلق أولًا في أستراليا

كان خورخي لورينزو بطل العالم 3 مرات هو صاحب الزمن القياسي على حلبة فيبليب آيلاند منذ 2013، لكن ذلك تغيّر اليوم عندما سجل مارتين دقيقة و27.767 ثانية ليحصد قطب الانطلاق الثالث له هذا الموسم.

وتواجد مارتين على بعد 0.013 ثانية أمام ماركيز، فيما أكمل فرانشيسكو بانيايا مراكز الانطلاق الثلاثة الأولى أمام أليكس إسبارغارو دراج أبريليا ومتصدر الترتيب فابيو كوارتارارو.

وبالعودة لمجريات التصفيات، فقد شهد القسم الثاني الجاف تناوب 3 دراجين لدوكاتي على الصدارة، مع تسجيل بانيايا الدراج المصنعي لزمن بلغ دقيقة و28.206 ثانية، قبل أن يطيح به ماركو بيزيتشي مع دقيقة و28.185 ثانية.

ولكن سرعان ما أتى مارتين ليتقدم إلى قمة الأزمنة مع دقيقة و28.112 ثانية قبل أن يعود بانيايا ويستعيد زمام المبادرة.

وقبل دقيقتين من نهاية التصفيات، باغت مارتين الجميع بتسجيله دقيقة و27.767 ثانية متقدمًا على أقرب ملاحقيه ماركيز بفارق 0.013 ثانية.

مركز الانطلاق السادس كان من نصيب يوهان زاركو أمام لوكا ماريني والبطل المحلي جاك ميلر وبيزيتشي وأليكس رينز الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

فيما حل أليكس ماركيز في المركز الـ 11 أمام دراج أبريليا الثاني مافيريك فينياليس.

شبكة الانطلاق: