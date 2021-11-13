موتو جي بي: مارتين يخطف قطب الانطلاق الأول في فالنسيا

بدأ مارتين موسم 2021 بتحقيق قطب انطلاق أول مفاجئ في الدوحة، وسينهي موسمه الأول كناشئ بتحقيق قطب الانطلاق الأول للمرة الرابعة بعد التفوق على بانيايا بفارق 0.064 ثانية.

وكانت بداية القسم الثاني للتصفيات حماسية، حيث تقدم ميلر على متن دوكاتي مسجلاً الزمن الأسرع مع دقيقة و30.479 ثانية.

بفارق نصف ثانية تقريباً أمام بانيايا، بينما حسنه لاحقاً إلى دقيقة و30.325 ثانية.

وردّ بانيايا بزمن سريع مقترباً منه بفارق 0.015 ثانية، لكن مارتين سجل زمناً مطابقاً لميلر في نهاية الطلعة الأولى.

وفي اللفة الأولى من الطلعة الثانية، انتزع بانيايا الصدارة ومن ثم حسن زمنه في اللفة التالية.

لكن حصته انتهت قبل 90 ثانية من النهاية حين انزلق عن دراجته دوكاتي.

ودخل ميلر ومارتين في منافسة شرسة على الأزنمة، لينجح الأخير بتحسين زمنه وينتزع الصدارة مع دقيقة و29.936 ثانية.

في هذه الأثناء، تعرض ميلر إلى حادثة ولم يكن بوسعه تحسين زمنه لينهي ثالثاً خلف بانيايا.

جوان مير واصل أداءه القوي ليحقق المركز الرابع أمام يوهان زاركو وأليكس رينز.

براد بيندر لاحق رينز ليتأهل سابعاً أمام فابيو كوارتارارو بطل العالم.

المركز التاسع حققه تاكاكي ناكاغامي، بينما حقق فالنتينو روسي المركز العاشر في آخر مشاركة له قبل اعتزاله.

يشار إلى أن بول أسبارغارو سينطلق من المركز الأخير في حال تمكن من المشاركة في السباق. حيث لم يشارك في التصفيات بعد حادثته التي تعرض لها خلال التجارب الحرة الثالثة.

نتيجة التصفيات