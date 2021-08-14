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موتو جي بي / جائزة النمسا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

موتو جي بي: مارتين يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في النمسا

نجح خورخي مارتين ناشئ براماك دوكاتي بتحقيق قطب الانطلاق الأول لجولة النمسا في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" بفارق 0.034 ثانية مع زمن لفة قياسي.

موتو جي بي: مارتين يحقق قطب الانطلاق الأول للمرة الثانية على التوالي في النمسا

بعد أن حقق قطب الانطلاق الأول له في جولة ستيريا، تغير حظّ مارتين بعد حادثته في التجارب الحرة الثالثة يوم السبت واضطر للبقاء ضمن القسم الأول للتصفيات.

ونجح بشق طريقه خلال القسم الأول للتصفيات، حيث حرم فابيو كوارتارارو من قطب الانطلاق الأول، بعد تسجيله الزمن الأسرع.

وكان يوهان زاركو زميله في براماك دوكاتي يقدم أداءً قوياً حتى الآن، قبل أن يتقدم عليه مارك ماركيز دراج هوندا، الذي تفوق عليه لاحقاً جورج مارتين مع دقيقة و23.037 ثانية بعد أن تقدم من القسم الأول للتصفيات.

 لكن كوارتارارو كانت له كلمة أخرى حين سجل زمن لفة قياسي مع دقيقة و22.677 ثانية على متن دراجته ياماها.

وكان يسير على طريق تحسين منه في اللفة التالية لكنه لم يفلح في ذلك.

ومع اقتراب الحصة على الانتهاء بدا أن زمن الفرنسي سيبقى صامداً، لكن مارتين وجد نفسه خلف زاركو في لفته الأخيرة.

ونجح مارتين بتحقيق زمن لفة قياسي مع دقيقة و22.643 ثانية خاطفاً قطب الانطلاق الأول من براثن كوارتارارو.

فرانشيسكو بانيايا دراج دوكاتي نجح بتسجيل ثالث أسرع الأزمنة، بينما اكتفى زاركو بالمركز الرابع بفارق قارب نصف ثانية تقريباً عن زميله، أما ماركيز وجاك ميلر فأكملا ترتيب المراكز الستة الأولى.

وسينطلق جوان مير سابعاً على متن سوزوكي أمام أليكس أسبارغارو، بينما أكمل ميغيل مولينا، براد بيندر وبول أسبارغارو وكذلك تاكاكي ناكاغامي ترتيب المراكز الـ 12 الأولى.

يشار إلى أن فالنتينو روسي سجل أسوأ تصفيات له منذ موجيللو، بالمركز 18.

نتيجة التصفيات:

المركز # الدراج الدراجة عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل
1 89 Spain خورخي مارتن دوكاتي 7 1:22.643    
2 20 France فابيو كوارتارارو ياماها 8 1:22.677 0.034 0.034
3 63 Italy فرانشيسكو بانيايا دوكاتي 9 1:23.063 0.420 0.386
4 5 France يوهان زاركو دوكاتي 7 1:23.120 0.477 0.057
5 93 Spain مارك ماركيز هوندا 7 1:23.227 0.584 0.107
6 43 Australia جاك ميلر دوكاتي 8 1:23.320 0.677 0.093
7 36 Spain جوان مير سوزوكي 10 1:23.378 0.735 0.058
8 41 Spain أليكس إسبارغارو أبريليا 7 1:23.423 0.780 0.045
9 88 Portugal ميغيل أوليفيرا كاي تي ام 8 1:23.499 0.856 0.076
10 33 South Africa براد بيندر كاي تي ام 8 1:23.568 0.925 0.069
11 44 Spain بول إسبارغارو هوندا 7 1:23.738 1.095 0.170
12 30 Japan تاكاكي ناكاغامي هوندا 7 1:23.990 1.347 0.252
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موتو جي بي: بانيايا يتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام كوارتارارو في النمسا

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