موتو جي بي: مارتين يتصدر ثنائية أبريليا في الصف الأول خلال التجارب التأهيلية في سيلفرستون

بدا فرنانديز دراج فريق تراكهوس وكأنه يتّجه لتحقيق أول قطب انطلاق أول في مسيرته ضمن بطولة العالم للدراجات النارية، بعدما حطم الرقم القياسي للحلبة الذي كان بحوزة ماركو بيزيكي في محاولته الأخيرة.

لكن دراج أبريليا المصنعي مارتين كان لا يزال يملك المزيد، إذ تفوق على مواطنه في القسم الثاني من التجارب التأهيلية ليحصد قطب الانطلاق الأول الثاني له هذا الموسم.

وفي بداية القسم الثاني من التجارب التأهيلية، أصبح أليكس ماركيز أول دراج يكسر حاجز الدقيقة و57 ثانية، قبل أن يتصدر راؤول فرنانديز الترتيب بزمن بلغ دقيقة واحدة و56.593 ثانية.

وتمكن أليكس ماركيز من تسجيل زمن أسرع بفارق ضئيل في اللفة التالية، لكن تصدره لم يدم طويلًا مجددًا، إذ سجل شقيقه مارك ماركيز زمنًا قدره دقيقة واحدة و56.527 ثانية لينهي المحاولات الأولى في الصدارة.

ومع تركيب السائقين مجموعة جديدة من الإطارات اللينة، بدأت الأزمنة بالانخفاض سريعًا، إذ تفوق بيزيكي، متصدر التجارب الحرة يوم الجمعة، على زمن ماركيز قبل أن يحطم فرنانديز الرقم القياسي للحلبة وينتزع الصدارة.

ودخل فرنانديز الدقائق الأخيرة بأفضلية مريحة، لكن مارتين تمكن من تسجيل زمن مذهل بلغ دقيقة واحدة و56.160 ثانية لينتزع الصدارة.

واكتفى فرنانديز بالمركز الثاني، بينما أنهى زميله في الفريق آي أوغورا الحصة في المركز الثالث، ليحقق فريق أبريليا ثنائية جديدة في الصف الأول.

وكان فابيو دي جانانتونيو، دراج فريق في آر46، أفضل دراجي دوكاتي في التجارب التأهيلية بعدما احتل المركز الرابع، بينما أدت محاولته الأخيرة إلى تراجع بيزيكي، الفائز بجائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، إلى المركز الخامس.

وكان الأخير لا يزال بعيدًا عن استعادة لياقته الكاملة بعد إصاباته في ساكسنرينغ، كما فقد جزءًا من هيكل دراجته في المرحلة الأخيرة من التجارب التأهيلية ولم يتمكن من تحسين زمنه.

ولم يتمكن الشقيقان ماركيز من الحفاظ على وتيرة المقدمة في المحاولة الثانية، إذ أنهى مارك حامل اللقب الحصة في المركز السادس، بينما حل شقيقه أليكس دراج غريسيني سابعًا، بفارق تجاوز ثلاثة أعشار الثانية عن قطب الانطلاق الأول.

وفي المقابل، تمكن فرانكو موربيديللي من العبور عبر القسم الأول من التجارب التأهيلية، ليقود دراجته دوكاتي التابعة لفريق في آر46 إلى المركز الثامن، متفوقًا على دراج كيه تي إم بيدرو أكوستا.

وواصل إيكر ليكوونا تقديم أداء لافت مجددًا بصفته بديلًا للفرنسي المصاب فرانكو موربيديللي، إذ أكمل المراكز العشرة الأولى على متن دراجة غريزيني دوكاتي، بعدما تأهل إلى القسم الثاني من التجارب التأهيلية عبر القسم الأول.