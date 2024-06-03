موتو جي بي: مارتن يوقّع مع أبريليا وسط اقتراب تأكيد ماركيز مع دوكاتي
سيقود خورخي مارتن مع أبريليا في موسم 2025 من بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" كجزء من عقد لعدة مواسم، وسط اقتراب تأكيد خبر ترقية مارك ماركيز إلى مقعد دوكاتي المصنعي.
الصورة من قبل: أبريليا ريسينغ
كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" نبأ تغيير دوكاتي رأيها فيما يتعلق بترقية مارتن متصدر الترتيب العام الحالي من براماك إلى فريقها المصنعي.
وبعد تصريح ماركيز على هامش جولة إيطاليا بأن الانتقال إلى براماك والقيادة مع دراجة مصنعية "ليس خياراً له"، تغيّرت خطط دوكاتي للإبقاء على الدراجَين.
ولم تكن ردّة الفعل هذه متوقّعة بالنسبة لمدراء دوكاتي الذين كانوا في تواصل معه خلال عطلة نهاية الأسبوع للنظر في الحلول البديلة.
وقال ماركيز أنّه إمّا عليهم ضمّه إلى الفريق المصنعي أو أنّه سيتّجه إلى مُصنّعٍ آخر.
ودخلت دوكاتي في حالة هلع عندما لاحظت إمكانيّة خسارة الدرّاج صاحب الصورة الأبرز في البادوك واستسلمت لمطالبه: سيكون زميل فرانشيسكو بانيايا في 2025.
وفي ظلّ عدم وجود مقعدٍ متبقٍ، فإنّ مارتن يتّجه لمغادرة صفوف الصانع الإيطالي.
وبالفعل، أعلنت أبريليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن مارتن سينافس ضمن صفوفها الموسم المقبل.
وسيقود بديلاً عن أليكس أسبارغارو، الذي أعلن اعتزال موتو جي بي نهاية الموسم الجاري.
ومع انضمام مارتن إلى أبريليا، فإن الأسئلة تحوم حول مستقبل براماك كفريق زبون لـ دوكاتي وقد تتجه للاستعانة بدراجات ياماها.
وفي حال حصل ذلك، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن فريق "في.آر46" سيستعين بدراجتي دوكاتي الحاليتين لدى براماك، في الموسم المقبل.
علاوة على ذلك، فإن مافيريك فينياليس لم يؤكد خططه بعد للموسم المقبل، حيث نفى التكهنات بأن موقعه مع فريقه مؤكد، بينما يمتلك إينيا باستيانيني - الذي تمت تنحيته لضم ماركيز في دوكاتي - خيارات للانضمام إلى كاي تي ام وياماها مع براماك.
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