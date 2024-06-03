موتو جي بي: مارتن يوقّع مع أبريليا وسط اقتراب تأكيد ماركيز مع دوكاتي

كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" نبأ تغيير دوكاتي رأيها فيما يتعلق بترقية مارتن متصدر الترتيب العام الحالي من براماك إلى فريقها المصنعي.

وبعد تصريح ماركيز على هامش جولة إيطاليا بأن الانتقال إلى براماك والقيادة مع دراجة مصنعية "ليس خياراً له"، تغيّرت خطط دوكاتي للإبقاء على الدراجَين.

ولم تكن ردّة الفعل هذه متوقّعة بالنسبة لمدراء دوكاتي الذين كانوا في تواصل معه خلال عطلة نهاية الأسبوع للنظر في الحلول البديلة.

وقال ماركيز أنّه إمّا عليهم ضمّه إلى الفريق المصنعي أو أنّه سيتّجه إلى مُصنّعٍ آخر.

ودخلت دوكاتي في حالة هلع عندما لاحظت إمكانيّة خسارة الدرّاج صاحب الصورة الأبرز في البادوك واستسلمت لمطالبه: سيكون زميل فرانشيسكو بانيايا في 2025.

وفي ظلّ عدم وجود مقعدٍ متبقٍ، فإنّ مارتن يتّجه لمغادرة صفوف الصانع الإيطالي.