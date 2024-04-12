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الشرق الأوسط
موتو جي بي جولة الأمريكيتين
تقرير التجارب

موتو جي بي: مارتن يواصل معركته الشرسة مع فينياليس ويتصدّر التجارب الثانية في أمريكا

واصل خورخي مارتن المعركة المثيرة التي تجمعه بمواطنه مافيريك فينياليس نهاية هذا الأسبوع ضمن كاسرًا الزمن القياسي لحلبة الأمريكيّتين في أوستن ضمن بطولة العالم للموتو جي بي.

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خورخي مارتن، براماك

غولد غوز/ صور لات

لم يُضع مارتن أيّ وقتٍ وسُرعان ما قفز إلى صدارة الأزمنة عبر التوقيت الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع حتى الآن مُواصلًا معركته مع مافيريك فينياليس.

ومع اقتراب منتصف الحصّة فقد شرع الدرّاجون في استخدام إطارات متوسّطة والضغط أكثر، وهو ما انعكس عبر سلسلة من التحسينات اللافتة وتمكّن الدرّاجين من كسر حاجز الدقيقتين وثلاث ثوانٍ.

لكنّ حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا كان هادئًا وبعيدًا عن الأضواء في النصف الأوّل.

في الأثناء وبالرغم من أنّ أليكس رينز قال بأنّ ياماها ستختبر إعدادات جديدة هذا اليوم، إلّا أنّها لم تبدُ أفضل حالًا في ظلّ استمرار معاناته هو وزميله فابيو كوارتارارو.

ومع تبقي رُبع ساعة على نهاية الحصّة فقد انتقل الجميع إلى الإطار الليّن، ليشتعل حينها جدول الأزمنة بتحسينات مستمرة، قبل أن يسحق مارتن منافسيه كاسرًا الزمن القياسي للحلبة.

إذ سجّل الإسباني 2:01.397 دقيقة، ليكون أسرع بنصف ثانية من الزمن القياسي السابق.

وفي حين أنّ فينياليس في البداية كان أقرب ملاحقيه على بُعد ستّة أعشار، إلّا أنّه فقد زمنه بسبب تجاوزه حدود المسار.

لكنّ الإسباني عاد في الدقائق الأخيرة ليُحسّن زمنه بشكلٍ لافتٍ ويتواجد على بُعد أقلّ من عُشرٍ من الثانية عن مواطنه.

وفصلت فجوة كبيرة بينهما وبين أقرب ملاحقيهما مارك ماركيز الذي وضع درّاجته في المركز الثالث، بينما حلّ بانيايا رابًا.

أمّا المركز الخامس فقد كان من نصيب بيدرو أكوستا، في حين حلّ إسبارغارو سادسًا أمام فرانكو موربيديللي الذي واصل تأقلمه مع درّاجة دوكاتي، بينما أكمل إينيا باستيانيني وفابيو دي جيانأنطونيو وماركو بيزيكي ترتيب العشرة الأوائل العابرين بشكلٍ مباشرٍ إلى القسم الثاني من التصفيات.

 

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