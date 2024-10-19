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تقرير السباق
موتو جي بي جائزة أستراليا الكبرى

موتو جي بي: مارتن يهيمن على السباق القصير وبانيايا رابعاً في أستراليا

هيمن دراج دوكاتي على السباق القصير بعد انطلاقة مثالية من قطب الانطلاق الأول في جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2024 الجاري في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".

تم التحديث:
خورخي مارتن، براماك ريسينغ
Jorge Martin, Pramac Racing
Enea Bastianini, Ducati Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Honda Bike Detail
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Jorge Martin, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Luca Marini, Repsol Honda Team
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing Team
Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
Jorge Martin, Pramac Racing
Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team
Alex Marquez, Gresini Racing
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco, Team LCR Honda
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Joan Mir, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Gresini Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Frankie Carchedi, Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Luca Marini, Repsol Honda Team
Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team
Enea Bastianini, Ducati Team
Marc Marquez, Gresini Racing
Race Start
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Team
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نجح خورخي مارتن بتحويل قطب الانطلاق الأول إلى فوز ساحق في أستراليا يوم السبت.

وتمكن متصدر الترتيب من التفوق بسهولة على مارك ماركيز دراج غريزني، وإينيا باستيانيني دراج دوكاتي، بعد أن تصدر السباق مباشرة عقب انطفاء أضواء الانطلاقة.

وبالتالي توسع فارق صدارة مارتن أمام فرانشيسكو بانيايا من 10 إلى 16 نقطة بعد أن أكمل دراج دوكاتي السباق رابعاً.

وفي المركز الخامس، أكمل فابيو دي جيانتونيو سباقه خامساً لصالح فريق في.آر46 متقدماً على فرانكو موربيديللي على متن براماك.

أما راول فيرنانديز فتمكن من وضع دراجة فريقه تراك هاوس بالمركز السابع ليتفوق بذلك على أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.

بينما أكمل لوكا ماريني وأوغوستو فيرنانديز ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح تيك3 وريبسول هوندا على التوالي.

يشار إلى أن 15 دراجاً فقط أكملوا السباق، بينما سقط الكثيرون من بينهم البطل المحلي جاك ميلر (كاي تي ام)، وبيدرو آكوستا دراج "تيك3 كاي تي ام"، ويوهان زاركو دراج "ال سي آر".

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نتيجة سباق السبت القصير:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
المركز الدراج # الدراجة عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س الانسحاب النقاط
1 Spain خ. مارتن براماك ريسينغ 89 Ducati 13

19:13.301

   180.4   12
2 Spain م. ماركيز غريسيني موتو2 93 Ducati 13

+1.520

19:14.821

 1.520 180.2   9
3 Italy إ. باستيانيني فريق دوكاتي 23 Ducati 13

+4.368

19:17.669

 2.848 179.8   7
4 Italy ف. بانيايا فريق دوكاتي 1 Ducati 13

+6.879

19:20.180

 2.511 179.4   6
5 Italy ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46 49 Ducati 13

+7.905

19:21.206

 1.026 179.2   5
6 Italy ف. موربيديلي براماك ريسينغ 21 Ducati 13

+9.623

19:22.924

 1.718 179.0   4
7 Spain ر. فيرنانديز فريق تراك هوس 25 Aprilia 13

+15.249

19:28.550

 5.626 178.1   3
8 Spain أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ 41 Aprilia 13

+19.280

19:32.581

 4.031 177.5   2
9 Spain ا. فيرنانديز تيك 3 37 KTM 13

+21.126

19:34.427

 1.846 177.2   1
10 Italy ل. ماريني فريق ريبسول هوندا 10 Honda 13

+21.194

19:34.495

 0.068 177.2    
11 France ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ 20 Yamaha 13

+21.379

19:34.680

 0.185 177.2    
12 Spain أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ 42 Yamaha 13

+21.483

19:34.784

 0.104 177.1    
13 Spain ج. مير فريق ريبسول هوندا 36 Honda 13

+23.528

19:36.829

 2.045 176.8    
14 Japan ت. ناكاغامي فريق إل سي آر 30 Honda 13

+34.055

19:47.356

 10.527 175.3    
15 Italy ل. سافادوري فريق تراك هوس 32 Aprilia 13

+38.324

19:51.625

 4.269 174.6    
dnf Italy م. بيزيتشي فريق في آر46 72 Ducati 11

+2 Laps

16:22.616

 2 Laps 179.2 الحادث  
dnf Spain م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ 12 Aprilia 11

+2 Laps

16:22.659

 0.043 179.2 الحادث  
dnf South Africa ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 33 KTM 11

+2 Laps

16:24.411

 1.752 178.9 الحادث  
dnf Spain ب. أكوستا تيك 3 31 KTM 10

+3 Laps

15:00.676

 1 Lap 177.7 الحادث  
dnf Australia ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ 43 KTM 7

+6 Laps

10:29.771

 3 Laps 177.9 الحادث  
dnf Spain أ. ماركيز غريسيني موتو2 73 Ducati 5

+8 Laps

7:33.697

 2 Laps 176.4 الحادث  
dnf France ي. زاركو فريق إل سي آر 5 Honda 4

+9 Laps

6:06.719

 1 Lap 174.6 الحادث  
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