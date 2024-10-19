موتو جي بي: مارتن يهيمن على السباق القصير وبانيايا رابعاً في أستراليا
هيمن دراج دوكاتي على السباق القصير بعد انطلاقة مثالية من قطب الانطلاق الأول في جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2024 الجاري في بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي".
نجح خورخي مارتن بتحويل قطب الانطلاق الأول إلى فوز ساحق في أستراليا يوم السبت.
وتمكن متصدر الترتيب من التفوق بسهولة على مارك ماركيز دراج غريزني، وإينيا باستيانيني دراج دوكاتي، بعد أن تصدر السباق مباشرة عقب انطفاء أضواء الانطلاقة.
وبالتالي توسع فارق صدارة مارتن أمام فرانشيسكو بانيايا من 10 إلى 16 نقطة بعد أن أكمل دراج دوكاتي السباق رابعاً.
وفي المركز الخامس، أكمل فابيو دي جيانتونيو سباقه خامساً لصالح فريق في.آر46 متقدماً على فرانكو موربيديللي على متن براماك.
أما راول فيرنانديز فتمكن من وضع دراجة فريقه تراك هاوس بالمركز السابع ليتفوق بذلك على أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.
بينما أكمل لوكا ماريني وأوغوستو فيرنانديز ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح تيك3 وريبسول هوندا على التوالي.
يشار إلى أن 15 دراجاً فقط أكملوا السباق، بينما سقط الكثيرون من بينهم البطل المحلي جاك ميلر (كاي تي ام)، وبيدرو آكوستا دراج "تيك3 كاي تي ام"، ويوهان زاركو دراج "ال سي آر".
نتيجة سباق السبت القصير:
|
1-
2
|المركز
|الدراج
|#
|الدراجة
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|الانسحاب
|النقاط
|1
|خ. مارتن براماك ريسينغ
|89
|Ducati
|13
|
19:13.301
|180.4
|12
|2
|م. ماركيز غريسيني موتو2
|93
|Ducati
|13
|
+1.520
19:14.821
|1.520
|180.2
|9
|3
|إ. باستيانيني فريق دوكاتي
|23
|Ducati
|13
|
+4.368
19:17.669
|2.848
|179.8
|7
|4
|ف. بانيايا فريق دوكاتي
|1
|Ducati
|13
|
+6.879
19:20.180
|2.511
|179.4
|6
|5
|ف. دي جيانانتونيو فريق في آر46
|49
|Ducati
|13
|
+7.905
19:21.206
|1.026
|179.2
|5
|6
|ف. موربيديلي براماك ريسينغ
|21
|Ducati
|13
|
+9.623
19:22.924
|1.718
|179.0
|4
|7
|ر. فيرنانديز فريق تراك هوس
|25
|Aprilia
|13
|
+15.249
19:28.550
|5.626
|178.1
|3
|8
|أ. إسبارغارو فريق أبريليا ريسينغ
|41
|Aprilia
|13
|
+19.280
19:32.581
|4.031
|177.5
|2
|9
|ا. فيرنانديز تيك 3
|37
|KTM
|13
|
+21.126
19:34.427
|1.846
|177.2
|1
|10
|ل. ماريني فريق ريبسول هوندا
|10
|Honda
|13
|
+21.194
19:34.495
|0.068
|177.2
|11
|ف. كوارتارارو ياماها فاكتوري ريسينغ
|20
|Yamaha
|13
|
+21.379
19:34.680
|0.185
|177.2
|12
|أ. رينز ياماها فاكتوري ريسينغ
|42
|Yamaha
|13
|
+21.483
19:34.784
|0.104
|177.1
|13
|ج. مير فريق ريبسول هوندا
|36
|Honda
|13
|
+23.528
19:36.829
|2.045
|176.8
|14
|ت. ناكاغامي فريق إل سي آر
|30
|Honda
|13
|
+34.055
19:47.356
|10.527
|175.3
|15
|ل. سافادوري فريق تراك هوس
|32
|Aprilia
|13
|
+38.324
19:51.625
|4.269
|174.6
|dnf
|م. بيزيتشي فريق في آر46
|72
|Ducati
|11
|
+2 Laps
16:22.616
|2 Laps
|179.2
|الحادث
|dnf
|م. فينياليس فريق أبريليا ريسينغ
|12
|Aprilia
|11
|
+2 Laps
16:22.659
|0.043
|179.2
|الحادث
|dnf
|ب. بيندر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|33
|KTM
|11
|
+2 Laps
16:24.411
|1.752
|178.9
|الحادث
|dnf
|ب. أكوستا تيك 3
|31
|KTM
|10
|
+3 Laps
15:00.676
|1 Lap
|177.7
|الحادث
|dnf
|ج. ميلر ريد بُل كاي تي ام فاكتوري ريسينغ
|43
|KTM
|7
|
+6 Laps
10:29.771
|3 Laps
|177.9
|الحادث
|dnf
|أ. ماركيز غريسيني موتو2
|73
|Ducati
|5
|
+8 Laps
7:33.697
|2 Laps
|176.4
|الحادث
|dnf
|ي. زاركو فريق إل سي آر
|5
|Honda
|4
|
+9 Laps
6:06.719
|1 Lap
|174.6
|الحادث
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