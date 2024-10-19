موتو جي بي: مارتن يهيمن على السباق القصير وبانيايا رابعاً في أستراليا

نجح خورخي مارتن بتحويل قطب الانطلاق الأول إلى فوز ساحق في أستراليا يوم السبت.

وتمكن متصدر الترتيب من التفوق بسهولة على مارك ماركيز دراج غريزني، وإينيا باستيانيني دراج دوكاتي، بعد أن تصدر السباق مباشرة عقب انطفاء أضواء الانطلاقة.

وبالتالي توسع فارق صدارة مارتن أمام فرانشيسكو بانيايا من 10 إلى 16 نقطة بعد أن أكمل دراج دوكاتي السباق رابعاً.

وفي المركز الخامس، أكمل فابيو دي جيانتونيو سباقه خامساً لصالح فريق في.آر46 متقدماً على فرانكو موربيديللي على متن براماك.

أما راول فيرنانديز فتمكن من وضع دراجة فريقه تراك هاوس بالمركز السابع ليتفوق بذلك على أليكس إسبارغارو دراج أبريليا.

بينما أكمل لوكا ماريني وأوغوستو فيرنانديز ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح تيك3 وريبسول هوندا على التوالي.

يشار إلى أن 15 دراجاً فقط أكملوا السباق، بينما سقط الكثيرون من بينهم البطل المحلي جاك ميلر (كاي تي ام)، وبيدرو آكوستا دراج "تيك3 كاي تي ام"، ويوهان زاركو دراج "ال سي آر".

نتيجة سباق السبت القصير: