موتو جي بي: مارتن يكسر الزمن القياسي ويتغلّب على بانيايا ليضمن قطب الانطلاق الأوّل في النمسا

كسر مارتن الزمن القياسي لحلبة ريد بُل رينغ ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لجائزة النمسا الكبرى، متغلّبًا على فرانشيسكو بانيايا غريمه على اللقب.

متعاملًا مع جرحٍ في إبهامه الأيسر بعد حادثة غريبة في أثناء استحمامه ليلة السبت، نجح مارتن في تسجيل 1:27.748 دقيقة في الحصّة ليحرم بانيايا الفائز مرّتين في ريد بُل رينغ من قطب الانطلاق.

وكان بانيايا قد وضع المعيار مبكّرًا عبر تسجيله 1:28.605 دقيقة في لفّته الأولى قبل أن يُعزّزه لاحقًا مُسجّلًا 1:28.142 دقيقة على متن درّاجة جي.بي24.

ووضعه ذلك على بُعد عُشرٍ من الثانية عن مارتن متصدّر البطولة مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى، بينما كان مارك ماركيز على بُعد حوالي رُبع ثانية في المركز الثالث على متن درّاجة دوكاتي من العام الماضي.

لكنّ المدّ تغيّر بين الثنائيّ عند العودة إلى الحلبة لسلسلة المحاولات الثانية في الدقائق الستّ الأخيرة، حيث ساعده في ذلك فقدان بانيايا للفّة بعد عبوره المنعطف الأوّل بشكلٍ واسع.

ولم يُواجه مارتن أيّ عناء وأصبح أوّل من يكسر عتبة الـ 88 ثانية على متن درّاجة موتو جي بي، ولم يكن بانيايا قادرًا على مجاراته خلال لفّته الوحيدة المتبقية.

ووضع ذلك الإسباني في قطب الانطلاق الأوّل بأفضليّة 0.141 ثانية، بينما واصل ماركيز الوتيرة التي أظهرها أمسٍ الجمعة ليخطف المركز الثالث.

وسينطلق أليكس ماركيز من المركز الرابع أمام زميله مافيريك فينياليس صاحب المركز السادس، بينما توسّطهما جاك ميلر الذي كان أفضل درّاجي كاي تي ام.م